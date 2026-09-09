  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. Kinetic Watts and Volts Strengthens Presence in Andhra Pradesh with New 3S Facility in Vizag, Records 100 Deliveries in just Two Days
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (18:35 IST)

కొత్త 3S సదుపాయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కైనటిక్ వాట్స్ అండ్ వోల్ట్స్

Kinetic Watts and Volts
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (18:37 IST)
google-news
భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మార్కెట్‌లో తన ఉనికిని క్రమంగా విస్తరిస్తున్న ఐకానిక్ ద్విచక్ర వాహన బ్రాండ్ కైనటిక్ వాట్స్ అండ్ వోల్ట్స్ లిమిటెడ్, విశాఖపట్నంలో Sales, Service మరియు Spares సదుపాయాలను ఒకే చోట అందించే అత్యాధునిక 3S సదుపాయాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసింది. కొత్త సదుపాయం Kinetic Watts and Volts మార్కెట్ విస్తరణ వ్యూహంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా నిలుస్తుంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ఉత్పత్తులను వినియోగదారులకు మరింత చేరువ చేయడంతో పాటు స్థానిక సేవలు మరియు అమ్మకాల అనంతర సహాయాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
 
కొత్త షోరూమ్‌కు వినియోగదారుల నుంచి ప్రోత్సాహకరమైన స్పందన లభించింది. ప్రారంభించిన కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 100 బుకింగ్‌లు మరియు డెలివరీలు పూర్తయ్యాయి. ప్రారంభంలోనే లభించిన ఈ బలమైన స్పందన Kinetic ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలపై వినియోగదారుల్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తిని ప్రతిబింబించడంతో పాటు, బ్రాండ్ విస్తరణకు విశాఖపట్నం ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్‌గా ఉన్న అవకాశాలను కూడా తెలియజేస్తుంది.
 
3S సదుపాయం వినియోగదారులకు సులభమైన మరియు సమగ్ర వాహన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించేలా రూపొందించబడింది. వాహన విక్రయాలు, సర్వీసింగ్ మరియు ఒరిజినల్ స్పేర్ పార్ట్స్ అందుబాటును ఒకే ప్రదేశంలో అందిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన సర్వీస్ మౌలిక సదుపాయాలతో, కొత్త సదుపాయం విశాఖపట్నం మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులకు సకాలంలో మరియు సౌకర్యవంతమైన అమ్మకాల అనంతర సేవలను అందించేందుకు Kineticకు వీలు కల్పిస్తుంది.
 
Kinetic Watts and Volts తన రిటైల్ మరియు సర్వీస్ నెట్‌వర్క్‌ను దశలవారీగా, మార్కెట్ వారీగా బలోపేతం చేసుకునే విస్తృత వ్యూహంలో భాగంగానే ఈ విస్తరణ చేపట్టింది. కీలక మార్కెట్లలో కంపెనీ తన డీలర్‌షిప్ నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరిస్తోంది. ప్రతి కొత్త సదుపాయం వినియోగదారులకు ఉత్పత్తులను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం మరియు ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ కోసం బలమైన స్థానిక వ్యవస్థను నిర్మించడం లక్ష్యంగా పనిచేస్తోంది. Kinetic ఇటీవలి షోరూమ్ విస్తరణ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు ఇప్పటికే స్థిరపడిన మార్కెట్లలో వినియోగదారులకు తన ఉత్పత్తులు, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం మరియు అమ్మకాల అనంతర సేవలను మరింత చేరువ చేయడంపై దృష్టి సారించింది.
 
ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా Kinetic Watts & Volts వైస్ ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ. అజింక్య ఫిరోడియా మాట్లాడుతూ, “విశాఖపట్నంలోని మా సదుపాయాన్ని ప్రారంభించిన కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 100 బుకింగ్‌లు మరియు డెలివరీలను సాధించడం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. ఇది వినియోగదారులు మాపై ఉంచుతున్న విశ్వాసానికి బలమైన ప్రతిబింబం. ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీకి విశాఖపట్నం గణనీయమైన అవకాశాలు ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్.
 
మా కొత్త 3S సదుపాయం వినియోగదారుల పూర్తి వాహన యాజమాన్య ప్రయాణంలో వారికి సేవలందించే మా సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. Sales, Service మరియు Spares సేవలను ఒకే చోట అందించడం ద్వారా, మేము మా ఉత్పత్తులను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే కాకుండా, వినియోగదారులు బ్రాండ్ నుంచి ఆశించే సహాయం మరియు సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తున్నాము. ఈ బలమైన ప్రారంభాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లి, ఈ ప్రాంతంలో మరింత బలమైన ఉనికిని ఏర్పరచుకోవాలని మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.”
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్ 2027లో వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర

Anand Deverakonda : దేవరకొండ ఇంటిలో మరో అన్నా వదిన అంటూ ఆనంద్, వైష్ణవి లను పోల్చిన అభిమానులు

Anand Deverakonda : దేవరకొండ ఇంటిలో మరో అన్నా వదిన అంటూ ఆనంద్, వైష్ణవి లను పోల్చిన అభిమానులుబేబీ సినిమా జంట ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య బాగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఈసారి ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ సినిమాలో నటించారు. మా సినిమా ఒక అందమైన ప్రయాణం లాంటిది అని ఆనంద్ దేవరకొండ తెలియజేస్తున్నారు. అమాయకత్వంతో కూడిన పాత్రను పోషించాడు. అతన్ని మోటివేషన్ చేసే పాత్రలో వైష్ణవి నటించింది. అయితే ఈ జంట గురించి సోషల్ మీడియాలో అన్నా వదిన లాగా మరో జంట వారింటిలో రెడీగా వున్నారంటూ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఆనంద్ ఇలా అంటున్నాడు.

ప్రభాస్ చిత్రం పౌర్ణమిలోని తెలుగు పాటకు చైనీస్ నర్తకి నాట్యం ట్రెండింగ్ వీడియో

ప్రభాస్ చిత్రం పౌర్ణమిలోని తెలుగు పాటకు చైనీస్ నర్తకి నాట్యం ట్రెండింగ్ వీడియోప్రభాస్, త్రిష, చార్మి నటించిన చిత్రం పౌర్ణమి. ఈ చిత్రంలోని 'భరత వేదముగా' అనే పాట ఎంత పాపులర్ అయ్యిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇపుడీ పాట సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో ట్రెండింగులో నిలిచింది. ఇన్నాళ్లకు ఈ పాట ట్రెండ్ ఎందుకయ్యింది అంటే... చైనాలో కూచిపూడి అభ్యసిస్తూ, భారతదేశాన్ని ఎన్నడూ సందర్శించని చైనా దేశానికి చెందిన మీరా వాంగ్, ప్రభాస్ 2006 చిత్రం 'పౌర్ణమి'లోని 'భరత వేదముగా' పాటకు ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన గురువు అల వేణుగోపాల్ వద్ద శిక్షణ పొందిన ఆమె, తన నృత్యంలో చైనీస్, భారతీయ అంశాలను మేళవించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

మమ్ముట్టి మూవీ ‘ఓం: చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’ నుంచి వీడియో గ్లింప్స్

మమ్ముట్టి మూవీ ‘ఓం: చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’ నుంచి వీడియో గ్లింప్స్హీరో ధనుష్ లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ఓం: చాప్ట‌ర్‌1-ఉధిరం’. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు విడుద‌లైన టైటిల్ ఫ‌స్ట్ స్ట్రైక్ వీడియో, ‘అలా కా లూవా’ సాంగ్‌ ఫ్యాన్స్‌, సినీ అభిమానుల్లో భారీ ఉత్సాహాన్ని, ఆసక్తిని నింపింది. ఈ క్ర‌మంలో ఓం మూవీలో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టించిన‌ మ‌ల‌యాళ మెగాస్టార్ మ‌మ్ముట్టి పాత్ర‌కు సంబంధించిన బ‌ర్త్ డే స్పెష‌ల్ వీడియో గ్లింప్స్‌ను మేక‌ర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

Fauzi Update: పోస్ట్‌ప్రొడక్షన్‌తో ఫౌజీ స్పీడ్.. షూటింగ్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చిన ప్రభాస్ ?

Fauzi Update: పోస్ట్‌ప్రొడక్షన్‌తో ఫౌజీ స్పీడ్.. షూటింగ్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చిన ప్రభాస్ ?అజాద్ హింద్ ఫౌజ్ స్పూర్తితో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ఫౌజీ. ఇందులో బ్రిటీష్ కాలంనాటి కథను మిళితం చేసి తీస్తున్నారు. ఇటీవలే ఆలయంలో దేవుడి విగ్రహాన్ని పట్టుకున్న వస్తుండగా ప్రభాస్ పై సీన్స్ చిత్రీకరించారు. బ్రిటీష్ పోలీసులు ఆయన్ను అడ్డుకున్న సందర్భాలను కూడా తీశారు. తాజాగా కోటి ఉమెన్ కాలేజీతోపాటు హైదరాాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ చిత్రీకరించారు. తాజాగా చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

Sumanth: పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వారాహి పాజిటివ్‌గా హెల్ప్ అయింది : సుమంత్

Sumanth: పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వారాహి పాజిటివ్‌గా హెల్ప్ అయింది : సుమంత్సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న డివోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’. స్టార్ బాయ్ సిద్దు జొన్నలగడ్డ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. సంతోష్ జాగర్లపూడి దర్శకత్వం వహించారు. రాజశ్యామల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, బ్రిడ్జ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై కలిపు మధు, లక్ష్మణ్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 11న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో సుమంత్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.