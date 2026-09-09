కొత్త 3S సదుపాయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కైనటిక్ వాట్స్ అండ్ వోల్ట్స్
భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ మార్కెట్లో తన ఉనికిని క్రమంగా విస్తరిస్తున్న ఐకానిక్ ద్విచక్ర వాహన బ్రాండ్ కైనటిక్ వాట్స్ అండ్ వోల్ట్స్ లిమిటెడ్, విశాఖపట్నంలో Sales, Service మరియు Spares సదుపాయాలను ఒకే చోట అందించే అత్యాధునిక 3S సదుపాయాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసింది. కొత్త సదుపాయం Kinetic Watts and Volts మార్కెట్ విస్తరణ వ్యూహంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా నిలుస్తుంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ఉత్పత్తులను వినియోగదారులకు మరింత చేరువ చేయడంతో పాటు స్థానిక సేవలు మరియు అమ్మకాల అనంతర సహాయాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
కొత్త షోరూమ్కు వినియోగదారుల నుంచి ప్రోత్సాహకరమైన స్పందన లభించింది. ప్రారంభించిన కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 100 బుకింగ్లు మరియు డెలివరీలు పూర్తయ్యాయి. ప్రారంభంలోనే లభించిన ఈ బలమైన స్పందన Kinetic ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలపై వినియోగదారుల్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తిని ప్రతిబింబించడంతో పాటు, బ్రాండ్ విస్తరణకు విశాఖపట్నం ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్గా ఉన్న అవకాశాలను కూడా తెలియజేస్తుంది.
3S సదుపాయం వినియోగదారులకు సులభమైన మరియు సమగ్ర వాహన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించేలా రూపొందించబడింది. వాహన విక్రయాలు, సర్వీసింగ్ మరియు ఒరిజినల్ స్పేర్ పార్ట్స్ అందుబాటును ఒకే ప్రదేశంలో అందిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన సర్వీస్ మౌలిక సదుపాయాలతో, కొత్త సదుపాయం విశాఖపట్నం మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులకు సకాలంలో మరియు సౌకర్యవంతమైన అమ్మకాల అనంతర సేవలను అందించేందుకు Kineticకు వీలు కల్పిస్తుంది.
Kinetic Watts and Volts తన రిటైల్ మరియు సర్వీస్ నెట్వర్క్ను దశలవారీగా, మార్కెట్ వారీగా బలోపేతం చేసుకునే విస్తృత వ్యూహంలో భాగంగానే ఈ విస్తరణ చేపట్టింది. కీలక మార్కెట్లలో కంపెనీ తన డీలర్షిప్ నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తోంది. ప్రతి కొత్త సదుపాయం వినియోగదారులకు ఉత్పత్తులను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం మరియు ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ కోసం బలమైన స్థానిక వ్యవస్థను నిర్మించడం లక్ష్యంగా పనిచేస్తోంది. Kinetic ఇటీవలి షోరూమ్ విస్తరణ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు ఇప్పటికే స్థిరపడిన మార్కెట్లలో వినియోగదారులకు తన ఉత్పత్తులు, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం మరియు అమ్మకాల అనంతర సేవలను మరింత చేరువ చేయడంపై దృష్టి సారించింది.
ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా Kinetic Watts & Volts వైస్ ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ. అజింక్య ఫిరోడియా మాట్లాడుతూ, “విశాఖపట్నంలోని మా సదుపాయాన్ని ప్రారంభించిన కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 100 బుకింగ్లు మరియు డెలివరీలను సాధించడం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. ఇది వినియోగదారులు మాపై ఉంచుతున్న విశ్వాసానికి బలమైన ప్రతిబింబం. ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీకి విశాఖపట్నం గణనీయమైన అవకాశాలు ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్.
మా కొత్త 3S సదుపాయం వినియోగదారుల పూర్తి వాహన యాజమాన్య ప్రయాణంలో వారికి సేవలందించే మా సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. Sales, Service మరియు Spares సేవలను ఒకే చోట అందించడం ద్వారా, మేము మా ఉత్పత్తులను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే కాకుండా, వినియోగదారులు బ్రాండ్ నుంచి ఆశించే సహాయం మరియు సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తున్నాము. ఈ బలమైన ప్రారంభాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లి, ఈ ప్రాంతంలో మరింత బలమైన ఉనికిని ఏర్పరచుకోవాలని మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.”