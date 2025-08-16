కెఎల్హెచ్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు
హైదరాబాద్: భారతదేశంలోని ప్రముఖ విద్యా సంస్థలలో ఒకటైన KL డీమ్డ్ టు బి విశ్వవిద్యాలయం, 79వ భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని తన హైదరాబాద్ క్యాంపస్లైన KLH బాచుపల్లి, KLH అజీజ్నగర్, KLH గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్, కొండాపూర్- విజయవాడలోని తన ప్రధాన క్యాంపస్లో ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంది.
సంబంధిత క్యాంపస్ అధిపతులచే జాతీయ పతాకావిష్కరణతో ఈ రోజు ప్రారంభమైంది, ఆ తర్వాత జాతీయ గీతాలాపన, దేశ స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు నివాళిగా గౌరవ కవాతు జరిగాయి. KLH గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్లో, విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు, అయితే KLH బాచుపల్లి- అజీజ్నగర్ క్యాంపస్లు అందరికన్నా దేశం ముందు, ఎల్లప్పుడూ దేశమే ముందు అనే స్ఫూర్తితో ఏకమై, పర్యావరణ మరియు సామాజిక ఇతివృత్తాలను హైలైట్ చేశాయి. NCC యొక్క చురుకైన భాగస్వామ్యంతో, విశ్వవిద్యాలయం క్రమశిక్షణ, ఆవిష్కరణ, సేవను పెంపొందించడంలో తన నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది. క్యాంపస్ డీన్, ప్రిన్సిపాల్స్, విద్యార్థులను బాధ్యతాయుతమైన పౌరసత్వం, నాయకత్వాన్ని నిలబెట్టాలని ప్రోత్సహించారు.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం మన గతాన్ని జరుపుకోవడం మాత్రమే కాదు, మన భవిష్యత్తు కోసం ఒక పిలుపు. KL డీమ్డ్ టు బి విశ్వవిద్యాలయంలో, మేము విద్యార్థులను మార్పుకు మార్గదర్శకులుగా తీర్చిదిద్దడానికి సాధికారత కల్పిస్తాము, బలమైన, స్వావలంబన భారతదేశాన్ని నిర్మించడానికి జ్ఞానాన్ని బాధ్యతతో మిళితం చేస్తాము అని ఇంజనీర్ కోనేరు లక్ష్మణ్ హవీష్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, KL డీమ్డ్ టు బి విశ్వవిద్యాలయం అన్నారు.
విజయవాడ క్యాంపస్లో, NCC క్యాడెట్ల మార్చ్-పాస్ట్ కార్యక్రమానికి నాంది పలికింది, ఆ తర్వాత విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు, వైస్-ఛాన్సలర్ ప్రసంగించారు. వారు ఏకత్వం, పౌర బాధ్యత, ఆవిష్కరణలు, నైతిక నాయకత్వాన్ని పెంపొందించడంలో విశ్వవిద్యాలయం యొక్క పాత్రను నొక్కిచెప్పారు. అన్ని క్యాంపస్లలో జరిగిన ఈ రోజు కార్యక్రమాలు, భారతదేశపు భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ఒక స్పష్టమైన గుర్తుగా నిలిచాయి. ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడటంలో, జాతీయ పురోగతిని నడపడంలో విద్య యొక్క కీలక పాత్రను ప్రదర్శించాయి.