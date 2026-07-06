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కిర్రెక్కిస్తున్న కొమాకి ఎంజి ప్రో వి, ఎంజి ప్రో+ మోడళ్లు, ధర రూ.73,999 నుండి ప్రారంభం
హైదరాబాద్: ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహన బ్రాండ్ అయిన కొమాకి, తన కొత్త ఎంజి ప్రో వి మరియు ఎంజి ప్రో+ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల లాంచ్ను ప్రకటించింది. వీటి ద్వారా ప్రీమియం ఇంజినీరింగ్ను సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వరుసగా రూ.73,999 మరియు రూ.79,999 ధరలతో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ కొత్త మోడళ్లు పూర్తి-మెటల్ బాడీతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ విభాగంలో ఈ ధరలో ఈ ఫీచర్ చాలా అరుదుగా లభిస్తుంది.
తమ బడ్జెట్ పెంచుకోకుండా మెరుగైన మన్నిక కోరుకునే రైడర్ల కోసం రూపొందించిన ఎంజి ప్రో వి మరియు ఎంజి ప్రో+ స్కూటర్లు దృఢమైన నిర్మాణాన్ని, ఆచరణాత్మకమైన రోజువారీ పనితీరును కలిపి అందిస్తాయి. ఈ విభాగంలోని చాలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఫైబర్ బాడీ ప్యానెళ్లపైనే ఆధారపడగా, కొమాకి మెటల్ బాడీతో కూడిన ప్రత్యామ్నాయాన్ని పరిచయం చేసింది. ఇది అధిక బలం, మెరుగైన మన్నిక, భరోసా ఇచ్చే దృఢమైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఎంజి ప్రో వి ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 90-100 కి.మీ.ల రేంజ్ అందిస్తుంది, ఎంజి ప్రో+ అయితే ఈ రేంజ్ను 150+ కి.మీ.లకు పెంచుతుంది. అందువల్ల ఈ రెండు మోడళ్లు రోజువారీ ప్రయాణాలకు, నగరంలో తిరగడానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటాయి. బిఎల్డిసి హబ్ మోటార్, అధునాతన ఎల్ఐపిఒ4 బ్యాటరీ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ స్కూటర్లును తక్కువ నిర్వహణ అవసరాలతో నమ్మకమైన పనితీరును అందించేలా రూపొందించారు.
మెటల్ నిర్మాణంతో పాటుగా ఈ రెండు స్కూటర్లు సౌకర్యం, భద్రతను పెంచే ఫీచర్లతో వచ్చాయి. వీటిలో బ్యాటరీ ఆరోగ్యం, పరిధి పర్యవేక్షణ కోసం మొబైల్ యాప్ అనుసంధానత, ముందు డిస్క్ బ్రేకులు, టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, యాంటీ-థెఫ్ట్ లాక్, పార్కింగ్ అసిస్ట్, రిపేర్ స్విచ్, మరియు విశాలమైన రైడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వంటివి ఉన్నాయి. ఎంజి ప్రో+ ఇంకా పెద్ద బూట్ స్పేస్ను అందిస్తుంది, ఇది రోజువారీ రైడర్ల ఆచరణాత్మక అవసరాలను తీరుస్తుంది.
ఈ లాంచ్ సందర్భంగా కొమాకి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సహ-వ్యవస్థాపకురాలు గుంజన్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ, ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్రవాహన మార్కెట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది, కానీ అందుబాటు ధర అనేది నాణ్యత విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడకూడదు. సాంప్రదాయకంగా ఖరీదైన వాహనాల్లోనే ఉన్న ఫీచర్లను ఎంజి ప్రో వి మరియు ఎంజి ప్రో+లతో సామాన్య వినియోగదారులకు కూడా అందించాలని మేము కోరుకున్నాము. వీటిలో దృఢమైన మెటల్ బాడీ, సురక్షితమైన, ఎక్కువ కాలం మన్నే ఎల్ఐఎఫ్ఇపిఒ4 బ్యాటరీలు ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అనేక ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్రవాహనాలు, ఐసిఇ వాహనాలలో ఉన్న బ్యాటరీల కంటే వీటికే ఎక్కువ జీవితకాలం ఉంటుంది. ఈ కలయిక వినియోగదారులలో విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ప్రీమియం నిర్మాణ నాణ్యత, నమ్మకమైన పనితీరు, ఆధునిక సాంకేతికతను మరింత విస్తృత వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే మా నిబద్ధతను కూడా ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. కేవలం చూడటానికి బాగుండేవే కాకుండా, రోజువారీ భారతీయ రహదారి పరిస్థితులను తట్టుకునేలా నిర్మించబడిన ఉత్పత్తులకు వినియోగదారులు అర్హులని మేము నమ్ముతున్నాము.
ఎంజి ప్రో వి, ఎంజి ప్రో+ పరిచయంతో మన్నిక, సాంకేతికత, విలువను మిళితం చేసే ఉత్పత్తులను అందించడం ద్వారా కొమాకి తన పోర్ట్ఫోలియోను మరింత బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది. మెటల్ బాడీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను అత్యంత పోటీ ధరలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా, ఈ కంపెనీ భారతీయ వినియోగదారుల మారుతున్న అంచనాలను అందుకుంటూ, సరసమైన ఈవీ విభాగంలో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పుతోంది.
రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలి
ప్రపంచం మొత్తం రామాయణం చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా నటించిన రణబీర్ కపూర్ తొలి రూపాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో, ఆ రూపానికి వెనుక ఉన్న కళాత్మకత, వారసత్వం, నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ఒక విశేష కథ కూడా వెలుగులోకి వస్తోంది. ఈ మహత్తర పురాణ గాథకు అధికారిక ఆభరణాల భాగస్వామిగా ఉన్న ట్రైబ్ అమ్రపాలి, చిత్రంలోని పాత్రలకు అలంకరించిన సున్నితమైన, అద్భుతమైన ఆభరణాలను రూపొందించింది. శతాబ్దాల నాటి పురాణాలు, ప్రతీకలు, భారతీయ శిల్పకళను నేటి తరానికి అనువైన దృశ్యభాషగా మార్చింది.
'ప్రశ్న' రావణ్ మొబైల్ ఫోనులో మావోయిస్టులను కీర్తిస్తూ ప్రసంగాలు
Naga Vamsi: మేం చేయాల్సిన డామేజీ మేం చేస్తాం : నాగ వంశీ
ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ ఆమధ్య ఎగ్జిబీటర్లు, నిర్మాతల గొడవల్లో నిందలు పడ్డారు. నాగవంశీపై తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత ఎగ్జిబిటర్ల ఒకాయన.. విగ్, కల్లజోడు పెట్టుకుని వుంటాడు. ఆయనకేమీ తెలుసు అనేంతగా విమర్శించారు. మరోవైపు దిల్ రాజుకూడా ఆయన్ను ఓ ఇష్యూలో విమర్శించారు. అంతకుముందు ప్రతి విషయానికి ఫైర్ అయ్యే ఆయన ఈ ఇష్యూ తర్వాత కాస్త కూల్ గా మారారు. దీనిపై తాజాగా ఓ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో నాగవంశీ తన దైన శైలిలో మాట్లాడారు.
Satyadev :ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సమవర్తి నుంచి సత్యదేవ్ లుక్
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు హీరో సత్యదేవ్. ఆయన హీరోగా "సమవర్తి" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.