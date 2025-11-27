గురువారం, 27 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 27 నవంబరు 2025 (21:49 IST)

భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా లగ్జరీ ఇండెక్స్ సూచికను ప్రారంభించిన కోటక్ ప్రైవేట్

Cash
కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ ఈరోజు కోటక్ ప్రైవేట్ లగ్జరీ ఇండెక్స్(కేపీఎల్ఐ)ని ఆవిష్కరించింది. ఇది 12 రకాల లగ్జరీ ఉత్పత్తులు, అనుభవాలలో ధరల కదలికల మొట్టమొదటి సూచిక. కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్‌ను పబ్లిష్ చేయడంలో మద్దతు కోసం ఎర్నెస్ట్&యంగ్ ఎల్ఎల్పీ (ఈవై)ని నియమించింది. భారత దేశంలోని అల్ట్రా-హై-నెట్-వర్త్ వ్యక్తులు(UHNIలు) లగ్జరీ అర్థాన్ని ఎలా పునర్నిర్మిస్తున్నారనే దానిపై డేటా-ఆధారిత వీక్షణను ఈ సూచిక అందిస్తుంది.
 
2030 నాటికి భారతదేశ లగ్జరీ మార్కెట్ అంచనా ప్రకారం $85 బిలియన్ల దిశగా పయనిస్తుండగా, యాజమాన్యం నుండి అనుభవానికి, మెటీరియల్ నుండి బుద్ధిపూర్వక జీవనానికి వచ్చిన స్పష్టమైన మార్పును కేపీ ఎల్ఐ వెల్లడిస్తుంది. ఇన్వెస్టర్లు, బ్రాండ్లు మరియు సలహాదారులకు, ఈ సూచిక అనేది ప్రైస్ ట్రాకర్ కంటే ఎక్కువ. ఇది ఒక సాంస్కృతిక బారోమీటర్.
 
ఈ నివేదికను విడుదల చేస్తున్న సందర్భంగా కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ సీఈఓ ఓయిషర్య దాస్ మాట్లాడుతూ, కోటక్ ప్రైవేట్‌లో, లగ్జరీ అనేది కేవలం స్వాధీనంలో ఉండడం గురించి కాదు, భారతదేశంలోని వివేకవంతమైన అల్ట్రా-హెచ్ఎన్ఐ కమ్యూనిటీకి వ్యక్తిగతీకరణ, ప్రత్యేకత, హస్తకళ, వారసత్వం గురించి మేం విశ్వసిస్తున్నాం. ఆర్థిక నైపుణ్యం యొక్క మా వారసత్వాన్ని, సంపద డైనమిక్స్‌పై లోతైన అభిప్రాయాలను ఉపయోగించి, ఈ నివేదిక ప్రారంభ ఎడిషన్ బహుళ ఆస్తి, జీవనశైలి వర్గాలలో లగ్జరీకి సమగ్ర ప్రమాణాన్ని అందిస్తుంది. లగ్జరీ ఇండెక్స్ ద్వారా, ఈ శక్తివంతమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను రూపొందించే ధోరణులు, సాంస్కృతిక మార్పులను అర్థం చేసు కోవడానికి ఇన్వెస్టర్లు, బ్రాండ్‌లు, అడ్వైజర్లకు మేము విలువైన సూచికను అందిస్తున్నాం. క్లయింట్‌లు సంపదను పెంచుకోవడంలో, వారి జీవితాలను సుసంపన్నం చేసుకోవడంలో కోటక్ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తూ, లగ్జరీలో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ఇది ఒక దిక్సూచిగా పనిచేస్తుందని మేం ఆశిస్తున్నాం అని అన్నారు.
 
సూచిక పనితీరు: కీలక ఇన్‌సైట్స్
2022 నుండి 6.7% వార్షిక వృద్ధి - కేపీఎల్ఐ 2025లో 122కి పెరిగింది. ఇది మూడేళ్లలో 22% పెరుగు దలను సూచిస్తుంది. లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్, డిజైనర్ హ్యాండ్‌బ్యాగులు వంటి వర్గాలు 2025లో బెంచ్‌మార్క్ ఈక్విటీ సూచీలను అధిగమించాయి.
హోదా కొత్త చిహ్నంగా వెల్నెస్, అమన్ బాగ్, ఆనంద వంటి హెల్త్ రిట్రీట్‌లు 2022 నుండి వెల్నెస్ కేట గిరీని 14.3% వార్షిక పెరుగుదలతో పెంచాయి. దీర్ఘాయువు, మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ అనేవి ఇప్పుడు ఆధునిక సంపదను నిర్వచించాయని ఇది సూచిస్తుంది.
అనుభవాలు యాజమాన్యాన్ని అధిగమిస్తాయి - అంటార్కిటిక్ క్రూయిజ్‌ల నుండి మిషెలిన్-స్టార్ చేసిన డైనింగ్ వరకు, ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇండెక్స్ 2022 నుండి వార్షికంగా 11.6% పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. ఇది ఆస్తుల కోసం మాత్రమే కాకుండా అనుభూతుల కోసం ఆర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
రియల్ ఎస్టేట్ గుర్తింపును లగ్జరీ బలోపేతం చేస్తుంది - బ్రాండెడ్, టెక్-ఎనేబుల్డ్ నివాసాలు 2022 నుండి వార్షికంగా 10.8% వృద్ధిని సాధించాయి, రియల్ ఎస్టేట్‌ను తిరుగులేని సంపద మార్కర్‌గా స్థిరపరిచాయి.
కొనసాగిన ఫ్యాషన్,  దిద్దుబాటలో వాచీలు, వైన్స్ - డిజైనర్ హ్యాండ్‌బ్యాగులు 2022 నుండి వార్షికంగా 10.2% పెరుగుదలను చూశాయి, అయితే లగ్జరీ వాచీలు, చక్కటి వైన్స్ దిద్దుబాట్లను చూశాయి - వినోదం కూడా ఎత్తు పల్లాల వలయాలను కలిగి ఉంటుందని రుజువు చేసింది.
వారసత్వంగా విద్య - ఎలైట్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువు 2022 నుండి వార్షికంగా 8.4% పెరిగింది, ఇది విద్యను విలాసవంతమైనదిగా, వారసత్వ ప్రకటనగా మార్చింది.  
 
అనుసరించిన విధానం
12 వర్గాలలో సంవత్సరానికి ధర మార్పులను కేపీఎల్ఐ ట్రాక్ చేస్తుంది. విలువ నిలుపుదల, యూహెచ్ఎన్ఐ ఖర్చు విధానాలు, పరిమాణం ఆధారంగా వెయిటేజీ ఉంటుంది. బేస్ సంవత్సరం, 2022, తులనాత్మక విశ్లేషణ కోసం మొదటి పోస్ట్-పాండమిక్ బెంచ్‌మార్క్‌ను సూచిస్తుంది. ఈ వర్గాలలో ప్రైమ్ రియల్ ఎస్టేట్, డిజైనర్ హ్యాండ్‌ బ్యాగులు, లగ్జరీ వాచీలు, లగ్జరీ అనుభవాలు, ఆరోగ్యం, వెల్నెస్, లగ్జరీ ఆటోమొబైల్స్, ఫైన్ ఆర్ట్, ఫైన్ జ్యువెలరీ, డిజైనర్ షూస్, ఎలైట్ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఫైన్ వైన్స్ & అరుదైన విస్కీ, లగ్జరీ ట్రావెల్ ఉన్నాయి.
 
ఇది దేన్ని సూచిస్తుంది:
అధిక ధరలు: పెరుగుతున్న డిమాండ్, కొరత మరియు ప్రత్యేకత, అనుభవాల కోసం సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యత.
తక్కువ ధరలు: మార్కెట్ దిద్దుబాట్లు లేదా ప్రాధాన్యతలను మార్చడం - సంప్రదాయ సేకరణల నుండి వెల్నెస్ మరియు అనుభవపూర్వక లగ్జరీ వైపు మళ్లడం వంటివి.
ఈ సూచిక ఒక సాంస్కృతిక మరియు ఆర్థిక సంకేతం - ఆకాంక్ష పెట్టుబడిని ఎక్కడ కలుస్తుందో చూపిస్తుంది.
 
కోటక్ ప్రైవేట్ లగ్జరీ ఇండెక్స్ భారతదేశంలో లగ్జరీ ఎంత లోతుగా పాతుకుపోయిందో ప్రతిబింబిస్తుంది అని ఈవై పార్ట్‌నర్ భాగస్వామి భవిన్ సెజ్‌పాల్ అన్నారు. 2022 నుండి 22% పెరుగుదల పరిపక్వమైన లగ్జరీ మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది- వైవిధ్యభరితమైనది, స్థితిస్థాపకమైనది మరియు సంపద సృష్టి మరియు క్యూరేటెడ్ అనుభవాల ద్వారా నడపబడుతుంది. భారతదేశం లోని అల్ట్రా- హెచ్ఎన్ఐలు లగ్జరీని గుర్తింపు, వారసత్వం, విలువ సంరక్ష ణగా పునర్నిర్వచిస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ మరియు లగ్జరీ అనుభవాల నుండి వెల్నెస్ ప్రయాణం వరకు, భారతదేశం ప్రపంచ లగ్జరీ యొక్క తదుపరి అధ్యాయాన్ని రూపొందిస్తోంది.
 
 
భారతదేశ లగ్జరీ మార్కెట్ అనేది వినియోగం కంటే ఎక్కువ - ఇది సాంస్కృతిక పరిణామం, ఆర్థిక శక్తి, ఆకాంక్షా త్మక గుర్తిం పు యొక్క ప్రతిబింబం. కేపీఎల్ఐ లగ్జరీ అనేది ఇకపై ఒకరి స్వంతం ఏమిటో కాదు, ఒకరు ఎలా జీవిస్తారనే దాని గురించి అని వెల్లడిస్తుంది.

ఇకపై చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్‌కు విదేశీ విరాళాలు

ఇకపై చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్‌కు విదేశీ విరాళాలుసినీ నటుడు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి నిర్వహిస్తున్న చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్టుకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. ఇక నుంచి ఈ ట్రస్టుకు విదేశీ విరాళాలు స్వీకరించేందుకు కేంద్రం హోం శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. విదేశీ విరాళాలు స్వీకరించేందుకు ట్రస్టుకు వీలు కల్పించినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.

Naveen Polishetty : భీమవరం బల్మా గీతంతో గాయకుడిగా అదరగొట్టిన నవీన్‌ పొలిశెట్టి

Naveen Polishetty : భీమవరం బల్మా గీతంతో గాయకుడిగా అదరగొట్టిన నవీన్‌ పొలిశెట్టిమాస్ ప్రేక్షకులతో పాటు, యువత మెచ్చేలా 'భీమవరం బల్మా' గీతం ఉంది. ఈ పాటతో మొదటిసారి గాయకుడిగా మారిన నవీన్‌ పొలిశెట్టి, తొలి ప్రయత్నంలోనే ఆకట్టుకున్నారు. వినోదాన్ని పంచడంలోనే కాదు, పాటను ఆలపించడంలోనూ దిట్ట అనిపించుకున్నారు. ఇక కథానాయిక మీనాక్షి చౌదరితో కలిసి ఈ పాటలో ఆయన చేసిన నృత్య ప్రదర్శన కట్టిపడేసింది. ఇద్దరి జోడి చక్కగా కుదిరి, పాటకు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చారు.

Manoj: కంటెంట్ బాగుంటే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు : మంచు మనోజ్

Manoj: కంటెంట్ బాగుంటే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు : మంచు మనోజ్అవినాశ్ తిరువీధుల హీరోగా, దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న సినిమా వానర. సిమ్రాన్ చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. నందు ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నారు. శంతను పత్తి సమర్పణలో సిల్వర్ స్క్రీన్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై అవినాశ్ బుయానీ, ఆలపాటి రాజా, సి.అంకిత్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిమాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్న మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథతో ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునేందుకు రాబోతోంది.

అశ్విని దత్ ప్రజెంట్స్ లో జయకృష్ణ ఘట్టమనేని చిత్రం శ్రీనివాస మంగాపురం

అశ్విని దత్ ప్రజెంట్స్ లో జయకృష్ణ ఘట్టమనేని చిత్రం శ్రీనివాస మంగాపురంసూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, దివంగత రమేష్ బాబు కుమారుడు, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు, జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా గ్రాండ్‌గా లాంచ్ అవుతున్నారు. RX 100, మంగళవారం వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల విజనరీ ఫిల్మ్ మేకర్ అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో జయకృష్ణ వెండితెర అరంగేట్రం చేయబోతున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌ను వైజయంతి మూవీస్‌ అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. చందమామ కథలు బ్యానర్‌పై పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు.

యాంకర్ శివజ్యోతి ఆధార్ కార్డును టిటిడి బ్లాక్ చేసిందా? (video)

యాంకర్ శివజ్యోతి ఆధార్ కార్డును టిటిడి బ్లాక్ చేసిందా? (video)యాంకర్ శివజ్యోతి తిరుమల శ్రీవారి అన్నప్రసాదంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. తిరుమలలో కాస్ట్లీ ప్రసాదాన్ని అడుక్కుంటున్నాం, రిచ్చెస్ట్ బిచ్చగాళ్లం అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై ట్రోల్స్ పడ్డాయి. ఈ వ్యవహారానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేందుకు ఆమె నేరుగా క్షమాపణలు చెబుతూ ఓ వీడియోను విడుదల చేసారు. ఐనప్పటికీ చాలామంది సంతృప్తి చెందలేదు. ఇదిలావుండగానే తితిదే యాంకర్ శివజ్యోతిపై సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. శివజ్యోతి తిరుమల వేంకటేశ్వరుడిని దర్శించుకునే వీలు లేకుండా ఆమె ఆధార్ కార్డును బ్లాక్ చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.

Mint For Weight Loss: మహిళలు ఈజీగా బరువు తగ్గాలంటే.. పుదీనాను ఇలా వాడాలట..

Mint For Weight Loss: మహిళలు ఈజీగా బరువు తగ్గాలంటే.. పుదీనాను ఇలా వాడాలట..బరువును సులభంగా తగ్గించాలనుకునే మహిళలు పుదీనాను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. బరువు తగ్గడానికి పుదీనా ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం. ఒబిసిటీ ప్రస్తుతం దేశాన్ని పీడిస్తున్న సమస్యగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మహిళలను ఈ సమస్య వేధిస్తుంది. గంటల పాటు కుర్చీలకు అతుక్కుపోవడం.. ఇంటి పని చేసినా సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం ద్వారా మహిళల్లో బరువు పెరుగుదల తప్పట్లేదు. ఇందుకు జీవనశైలిలో మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడమే అధిక బరువు కారణం అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు.

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...హైదరాబాద్: అత్యంత ప్రమాదకరమైన , వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వ్యాధి సాధారణంగా చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతుందని, చికిత్స ఎంపికలు సంవత్సరాలుగా పెద్దగా మెరుగుపడలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు కేవలం 3 శాతం మాత్రమేనని, ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో పోల్చినప్పుడు అత్యల్పమని అపోలో హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నిఖిల్ సురేష్ ఘద్యల్పాటిల్ అన్నారు.

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలు

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలుప్రాణాంతకమై పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ను మన వంటింట్లో లభించే తోక మిరియాలు ఎంతగానో పని చేస్తాయని తాజాగా నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. పిప్పళ్లలో (తోక మిరియాలు) సహజంగా లభించే పిప్లార్టైన్ (పైపర్ లాంగమీన్) అనే రసాయనానికి కేన్సర్ కణాలను సమర్ధంగా నాశనం చేసే శక్తి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
