భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా లగ్జరీ ఇండెక్స్ సూచికను ప్రారంభించిన కోటక్ ప్రైవేట్

కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ ఈరోజు కోటక్ ప్రైవేట్ లగ్జరీ ఇండెక్స్(కేపీఎల్ఐ)ని ఆవిష్కరించింది. ఇది 12 రకాల లగ్జరీ ఉత్పత్తులు, అనుభవాలలో ధరల కదలికల మొట్టమొదటి సూచిక. కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్ను పబ్లిష్ చేయడంలో మద్దతు కోసం ఎర్నెస్ట్&యంగ్ ఎల్ఎల్పీ (ఈవై)ని నియమించింది. భారత దేశంలోని అల్ట్రా-హై-నెట్-వర్త్ వ్యక్తులు(UHNIలు) లగ్జరీ అర్థాన్ని ఎలా పునర్నిర్మిస్తున్నారనే దానిపై డేటా-ఆధారిత వీక్షణను ఈ సూచిక అందిస్తుంది.
2030 నాటికి భారతదేశ లగ్జరీ మార్కెట్ అంచనా ప్రకారం $85 బిలియన్ల దిశగా పయనిస్తుండగా, యాజమాన్యం నుండి అనుభవానికి, మెటీరియల్ నుండి బుద్ధిపూర్వక జీవనానికి వచ్చిన స్పష్టమైన మార్పును కేపీ ఎల్ఐ వెల్లడిస్తుంది. ఇన్వెస్టర్లు, బ్రాండ్లు మరియు సలహాదారులకు, ఈ సూచిక అనేది ప్రైస్ ట్రాకర్ కంటే ఎక్కువ. ఇది ఒక సాంస్కృతిక బారోమీటర్.
ఈ నివేదికను విడుదల చేస్తున్న సందర్భంగా కోటక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ సీఈఓ ఓయిషర్య దాస్ మాట్లాడుతూ, కోటక్ ప్రైవేట్లో, లగ్జరీ అనేది కేవలం స్వాధీనంలో ఉండడం గురించి కాదు, భారతదేశంలోని వివేకవంతమైన అల్ట్రా-హెచ్ఎన్ఐ కమ్యూనిటీకి వ్యక్తిగతీకరణ, ప్రత్యేకత, హస్తకళ, వారసత్వం గురించి మేం విశ్వసిస్తున్నాం. ఆర్థిక నైపుణ్యం యొక్క మా వారసత్వాన్ని, సంపద డైనమిక్స్పై లోతైన అభిప్రాయాలను ఉపయోగించి, ఈ నివేదిక ప్రారంభ ఎడిషన్ బహుళ ఆస్తి, జీవనశైలి వర్గాలలో లగ్జరీకి సమగ్ర ప్రమాణాన్ని అందిస్తుంది. లగ్జరీ ఇండెక్స్ ద్వారా, ఈ శక్తివంతమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను రూపొందించే ధోరణులు, సాంస్కృతిక మార్పులను అర్థం చేసు కోవడానికి ఇన్వెస్టర్లు, బ్రాండ్లు, అడ్వైజర్లకు మేము విలువైన సూచికను అందిస్తున్నాం. క్లయింట్లు సంపదను పెంచుకోవడంలో, వారి జీవితాలను సుసంపన్నం చేసుకోవడంలో కోటక్ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తూ, లగ్జరీలో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ఇది ఒక దిక్సూచిగా పనిచేస్తుందని మేం ఆశిస్తున్నాం అని అన్నారు.
సూచిక పనితీరు: కీలక ఇన్సైట్స్
2022 నుండి 6.7% వార్షిక వృద్ధి - కేపీఎల్ఐ 2025లో 122కి పెరిగింది. ఇది మూడేళ్లలో 22% పెరుగు దలను సూచిస్తుంది. లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్, డిజైనర్ హ్యాండ్బ్యాగులు వంటి వర్గాలు 2025లో బెంచ్మార్క్ ఈక్విటీ సూచీలను అధిగమించాయి.
హోదా కొత్త చిహ్నంగా వెల్నెస్, అమన్ బాగ్, ఆనంద వంటి హెల్త్ రిట్రీట్లు 2022 నుండి వెల్నెస్ కేట గిరీని 14.3% వార్షిక పెరుగుదలతో పెంచాయి. దీర్ఘాయువు, మైండ్ఫుల్నెస్ అనేవి ఇప్పుడు ఆధునిక సంపదను నిర్వచించాయని ఇది సూచిస్తుంది.
అనుభవాలు యాజమాన్యాన్ని అధిగమిస్తాయి - అంటార్కిటిక్ క్రూయిజ్ల నుండి మిషెలిన్-స్టార్ చేసిన డైనింగ్ వరకు, ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండెక్స్ 2022 నుండి వార్షికంగా 11.6% పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. ఇది ఆస్తుల కోసం మాత్రమే కాకుండా అనుభూతుల కోసం ఆర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
రియల్ ఎస్టేట్ గుర్తింపును లగ్జరీ బలోపేతం చేస్తుంది - బ్రాండెడ్, టెక్-ఎనేబుల్డ్ నివాసాలు 2022 నుండి వార్షికంగా 10.8% వృద్ధిని సాధించాయి, రియల్ ఎస్టేట్ను తిరుగులేని సంపద మార్కర్గా స్థిరపరిచాయి.
కొనసాగిన ఫ్యాషన్, దిద్దుబాటలో వాచీలు, వైన్స్ - డిజైనర్ హ్యాండ్బ్యాగులు 2022 నుండి వార్షికంగా 10.2% పెరుగుదలను చూశాయి, అయితే లగ్జరీ వాచీలు, చక్కటి వైన్స్ దిద్దుబాట్లను చూశాయి - వినోదం కూడా ఎత్తు పల్లాల వలయాలను కలిగి ఉంటుందని రుజువు చేసింది.
వారసత్వంగా విద్య - ఎలైట్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువు 2022 నుండి వార్షికంగా 8.4% పెరిగింది, ఇది విద్యను విలాసవంతమైనదిగా, వారసత్వ ప్రకటనగా మార్చింది.
అనుసరించిన విధానం
12 వర్గాలలో సంవత్సరానికి ధర మార్పులను కేపీఎల్ఐ ట్రాక్ చేస్తుంది. విలువ నిలుపుదల, యూహెచ్ఎన్ఐ ఖర్చు విధానాలు, పరిమాణం ఆధారంగా వెయిటేజీ ఉంటుంది. బేస్ సంవత్సరం, 2022, తులనాత్మక విశ్లేషణ కోసం మొదటి పోస్ట్-పాండమిక్ బెంచ్మార్క్ను సూచిస్తుంది. ఈ వర్గాలలో ప్రైమ్ రియల్ ఎస్టేట్, డిజైనర్ హ్యాండ్ బ్యాగులు, లగ్జరీ వాచీలు, లగ్జరీ అనుభవాలు, ఆరోగ్యం, వెల్నెస్, లగ్జరీ ఆటోమొబైల్స్, ఫైన్ ఆర్ట్, ఫైన్ జ్యువెలరీ, డిజైనర్ షూస్, ఎలైట్ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఫైన్ వైన్స్ & అరుదైన విస్కీ, లగ్జరీ ట్రావెల్ ఉన్నాయి.
ఇది దేన్ని సూచిస్తుంది:
అధిక ధరలు: పెరుగుతున్న డిమాండ్, కొరత మరియు ప్రత్యేకత, అనుభవాల కోసం సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యత.
తక్కువ ధరలు: మార్కెట్ దిద్దుబాట్లు లేదా ప్రాధాన్యతలను మార్చడం - సంప్రదాయ సేకరణల నుండి వెల్నెస్ మరియు అనుభవపూర్వక లగ్జరీ వైపు మళ్లడం వంటివి.
ఈ సూచిక ఒక సాంస్కృతిక మరియు ఆర్థిక సంకేతం - ఆకాంక్ష పెట్టుబడిని ఎక్కడ కలుస్తుందో చూపిస్తుంది.
కోటక్ ప్రైవేట్ లగ్జరీ ఇండెక్స్ భారతదేశంలో లగ్జరీ ఎంత లోతుగా పాతుకుపోయిందో ప్రతిబింబిస్తుంది అని ఈవై పార్ట్నర్ భాగస్వామి భవిన్ సెజ్పాల్ అన్నారు. 2022 నుండి 22% పెరుగుదల పరిపక్వమైన లగ్జరీ మార్కెట్ను సూచిస్తుంది- వైవిధ్యభరితమైనది, స్థితిస్థాపకమైనది మరియు సంపద సృష్టి మరియు క్యూరేటెడ్ అనుభవాల ద్వారా నడపబడుతుంది. భారతదేశం లోని అల్ట్రా- హెచ్ఎన్ఐలు లగ్జరీని గుర్తింపు, వారసత్వం, విలువ సంరక్ష ణగా పునర్నిర్వచిస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్ మరియు లగ్జరీ అనుభవాల నుండి వెల్నెస్ ప్రయాణం వరకు, భారతదేశం ప్రపంచ లగ్జరీ యొక్క తదుపరి అధ్యాయాన్ని రూపొందిస్తోంది.
భారతదేశ లగ్జరీ మార్కెట్ అనేది వినియోగం కంటే ఎక్కువ - ఇది సాంస్కృతిక పరిణామం, ఆర్థిక శక్తి, ఆకాంక్షా త్మక గుర్తిం పు యొక్క ప్రతిబింబం. కేపీఎల్ఐ లగ్జరీ అనేది ఇకపై ఒకరి స్వంతం ఏమిటో కాదు, ఒకరు ఎలా జీవిస్తారనే దాని గురించి అని వెల్లడిస్తుంది.