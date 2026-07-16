కోటక్ హౌస్లా 2.0 విడుదల, వివరాలు ఏమిటి?
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ తన బ్రాండ్ ప్లాట్ఫామ్లో రెండో అధ్యాయమైన 'హౌస్లా 2.0'ను విడుదల చేసింది. గత ఏడాది ప్రారంభించిన 'హౌస్లా హై తో హో జాయేగా' ప్రచారం స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ ఈ కొత్త దశను రూపొందించింది. 2025లో 'హౌస్లా హై తో హో జాయేగా' ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, ఆధునిక భారతదేశ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే విశ్వాసమే దానికి మూలాధారంగా నిలిచింది. నేడు భారతీయులు అన్ని వర్గాలు, నగరాలు, తరాలకతీతంగా మరింత పెద్ద కలలు కంటూ, ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటూ, గత తరాలు ఊహించని అవకాశాలను సృష్టించుకుంటున్నారు. ఈ ఆకాంక్షే నేటి భారతదేశ అభివృద్ధికి ప్రధాన చోదకశక్తిగా మారింది.
'హౌస్లా 2.0' ద్వారా, ప్రజలు ఇప్పటికే కలిగి ఉన్న కలలను సాకారం చేసుకునే దిశగా ముందుకు సాగేందుకు అవసరమైన ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోటక్ ప్రోత్సహిస్తోంది. ఆకాంక్షలు మాత్రమే సరిపోవని, వాటిని కార్యరూపంలోకి తీసుకురావడానికి ధైర్యం, నమ్మకం కూడా అంతే ముఖ్యమని కోటక్ విశ్వసిస్తోంది. ఆ దృక్పథంలో, 'హౌస్లా' అనేది కలలకు, వాటి సాధన కోసం తీసుకునే చర్యలకు మధ్య వారధిగా నిలుస్తుంది.
కోటక్ ఆకాంక్షలకు అండగా నిలుస్తుంది. కోటక్లో మేము సాహసోపేతమైన వ్యవస్థాపక నిర్ణయాలు, వ్యాపార విస్తరణ లక్ష్యాలు, అలాగే విలువను సృష్టించే సామర్థ్యం ఉన్న సవాలుతో కూడిన ఆశయాలకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం అని శ్రీ రోహిత్ భాసిన్, హెడ్-చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ & బిజినెస్ బ్యాంకింగ్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ తెలిపారు. భారతీయులు తమ గొప్ప ఆలోచనలు, పెద్ద కలలను వాస్తవంగా మార్చుకోవాలనే ఆకాంక్షతో ముందుకు సాగుతున్నారు. అయితే, ఆ దిశగా తొలి అడుగు వేయాలనే సంకోచం చాలాసార్లు వారికి అడ్డంకిగా మారుతుంది. ఆ సంకోచాన్ని అధిగమించి, తమ ఆలోచనలను కార్యరూపంలోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన ధైర్యం, విశ్వాసాన్ని అందించడంలో మేము తోడుగా ఉండాలనుకుంటున్నాం. మీకు ఎంత పెద్ద లేదా సాహసోపేతమైన కల ఉన్నా, దానిని సాకారం చేసుకునే ప్రయాణంలో మీకు అండగా నిలవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అని ఆయన అన్నారు.
నేటి భారతదేశంలో ఆకాంక్షలకు కొదవ లేదు. అయితే, ఆ ఆకాంక్షలను కార్యరూపంలోకి తీసుకెళ్లేది ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసమే" అని శ్రీ రామకృష్ణ దేశీరాజు, సీఈఓ, కార్ట్వీల్ క్రియేటివ్ కన్సల్టెన్సీ అన్నారు. "ప్రజలకు తాము ఎంచుకోవాల్సిన దారి ఏమిటో చాలా సందర్భాల్లో స్పష్టంగా తెలిసే ఉంటుంది. కానీ ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేసే సమయంలో సంకోచిస్తారు. హౌస్లా 2.0 మానవ సత్యం, వ్యక్తులు సంకోచం కంటే చర్యను ఎంచుకున్నప్పుడు అర్ధవంతమైన పురోగతి ప్రారంభమవుతుందనే నమ్మకం చుట్టూ నిర్మించబడింది అని అన్నారు.
అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్, డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్. హైవాన్ లుక్
అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ రూపొందిస్తున్న సినిమా "హైవాన్". సరికొత్త థ్రిల్లర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్. "హైవాన్" సినిమా సెప్టెంబర్ 11న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. తాజాగా ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటెన్స్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ప్రేమ, జ్ఞాపకాలతో తెరకెక్కిన సహ సినిమా చాలా నచ్చింది : కిరణ్ అబ్బవరం
ప్రేమ, జ్ఞాపకాలు, జీవిత పోరాటం వంటి భావోద్వేగాలతో హృదయాన్ని హత్తుకునే కథగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'సాహ (లైఫ్ ఆఫ్ సంజు)'. నాస్టాల్జిక్ ఎమోషన్స్తో సాగే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే అనుభూతిని అందించబోతోంది. నిశాంత్ దోటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో శివ కుమార్ కాసారం హీరోగా నటిస్తుండగా, శ్వేత లక్ష్మణ్, వ్రజనా పాండ్యా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సుమైరా స్టూడియోస్ బ్యానర్పై తేజేశ్వర్ వెల్పుచర్ల ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
Vijay Sethupathi: విజయ్ సేతుపతి ఆవిష్కరించిన ఫీల్ మై లవ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్
ఆదిత్య భాస్కర్, ఐరా, అమ్ము అభిరామి,మధుసుదన్ రావు, రాజయ్యప్ప, నోబెల్ జేమ్స్, ప్రియాంక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన .చిత్రం ఫీల్ మై లవ్ . ఈ మూవీకి హరి ప్రకాష్ ఎం రచన, దర్శకత్వం వహించారు. రొమాన్స్, కామెడీ, ఎమోషన్స్, యూత్కి నచ్చే కంటెంట్తో ఈ మూవీ రాబోతోంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.. శ్రీ లక్ష్మీ జ్యోతి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద ఏ.ఎన్. బాలాజీ నిర్మిస్తున్నారు.
క్రిస్టోఫర్ నోలన్.. ది ఒడిస్సీ IMAX® ఫిల్మ్ టెక్నాలజీతో విడుదల
క్రిస్టోఫర్ నోలన్ యొక్క 'ది ఒడిస్సీ' సరికొత్త IMAX® ఫిల్మ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చిత్రీకరించబడిన ఒక పౌరాణిక యాక్షన్ ఇతిహాసం. ఇది హోమర్ యొక్క గ్రీకు ఇతిహాసం, ఒడిస్సీకి అనుసరణ. పూర్తిగా IMAX® ఫిల్మ్ కెమెరాలతో చిత్రీకరించబడిన మొట్టమొదటి ఫీచర్ చిత్రంగా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెరపైకి వస్తోంది.
Fauji Update: ఫౌజీ తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది, రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ప్రభాస్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి జయప్రద అనుపమ్ ఖేర్ తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. చారిత్రాత్మక నేపథ్యంగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం గురించి మేకర్స్ తాజా అప్ డేట్ ఇచ్చేశారు. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వినిపస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు దర్శక నిర్మాతలు, హీరో క్లారిటీ ఇస్తూ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు.