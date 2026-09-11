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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (20:19 IST)

ఎల్ అండ్ టీ ఫైనాన్స్ ప్లానెట్ యాప్‌లో ఏజెంటిక్ వాణిజ్యం, చెల్లింపులు

Cash
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (20:21 IST)
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దేశంలోని ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఆర్థిక సంస్థలలో (NBFCs) ఒకటైన ఎల్ అండ్ టీ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (LTF), ప్రముఖ గ్లోబల్ చెల్లింపుల సాంకేతిక సంస్థ అయిన పైన్ ల్యాబ్స్ లిమిటెడ్‌తో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా గ్లోబల్ ఫిన్‌టెక్ ఫెస్ట్ 2026లో ఎల్ & టీ ఫైనాన్స్ ప్లానెట్ యాప్‌లో ఏజెంటిక్ స్టోర్‌ఫ్రంట్‌ను అనుసంధానం చేయనున్నారు. నియంత్రిత వ్యవస్థలో కృత్రిమ మేధస్సు ఏజెంట్లు సురక్షితంగా పరస్పరం వ్యవహరించి, లావాదేవీలను నిర్వహించేలా చేయడం ద్వారా ఈ భాగస్వామ్యం ఏజెంటిక్ వాణిజ్యానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
ఈ భాగస్వామ్యం ప్రారంభ వినియోగంగా విమాన టికెట్ బుకింగ్‌లతో మొదలవుతుంది. దీని ద్వారా కస్టమర్ అనుభవం కేవలం సంభాషణాత్మక చాట్‌బాట్‌ల స్థాయిని దాటి, ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు లావాదేవీలను స్వయంచాలకంగా పూర్తి చేసే స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఈ పరిణామం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఎల్- టీ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్‌లో పట్టణ అసురక్షిత ఆస్తులు, చెల్లింపులు మరియు డిజిటల్ భాగస్వామ్యాల విభాగం ప్రధాన కార్యనిర్వహణ అధికారి అయిన శ్రీ మనీష్ కుమార్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, “ఎల్ & టీ ఫైనాన్స్‌లో మా కస్టమర్ల ఆర్థిక మరియు జీవనశైలి ప్రయాణాలను సులభతరం చేయడానికి అత్యాధునిక డిజిటల్ ఆవిష్కరణలను వినియోగించడం ఎల్లప్పుడూ మా లక్ష్యంగా ఉంది.
 
ఎల్ - టీ ఫైనాన్స్ ప్లానెట్ యాప్‌లో ఏజెంటిక్ స్టోర్‌ఫ్రంట్‌ను ప్రవేశపెట్టేందుకు పైన్ ల్యాబ్స్‌తో భాగస్వామ్యం చేయడం, సంభాషణాత్మక సహాయం నుంచి నిజమైన లావాదేవీల అమలుకు ఒక ప్రధాన మార్పును సూచిస్తుంది. వినియోగదారులు నిర్వచించిన నియంత్రణ పరిమితుల పరిధిలో సురక్షితంగా పనిచేసే స్వయంచాలక కృత్రిమ మేధస్సు ఏజెంట్లను అందించడం ద్వారా, అత్యంత వ్యక్తిగతీకరించిన మరియు సులభమైన వాణిజ్య, చెల్లింపుల అనుభవాన్ని మేము నిర్మిస్తున్నాము. విమాన బుకింగ్‌లు కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే; సమీప భవిష్యత్తులో ఈ నిర్మాణాన్ని అనేక వ్యాపారి విభాగాలకు విస్తరించవచ్చు” అని అన్నారు.
 
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి మాట్లాడుతూ, పైన్ ల్యాబ్స్ లిమిటెడ్‌లో సాంకేతిక విభాగం ప్రధాన అధికారి అయిన శ్రీ సంజీవ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, “క్లిక్‌లు, శోధనలు మరియు మాన్యువల్ నిర్ణయాల కంటే వినియోగదారుల ఉద్దేశం ఆధారంగా వాణిజ్యం ఎక్కువగా నడిచే ఒక కొత్త యుగంలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ మార్పు విస్తృత స్థాయిలో అమలుకావాలంటే, విశ్వసనీయమైన కృత్రిమ మేధస్సు ఏజెంట్లు వినియోగదారుల ఉద్దేశాన్ని సురక్షితంగా మరియు స్వయంచాలకంగా లావాదేవీల అమలుగా మార్చగలగాలి.
 
P3P మరియు గ్రాంటెక్స్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా కొనుగోలుదారు మరియు విక్రేత ఏజెంట్లు సురక్షితంగా, స్వయంచాలకంగా లావాదేవీలు నిర్వహించేందుకు అవసరమైన విశ్వసనీయ మౌలిక సదుపాయాలను పైన్ ల్యాబ్స్ నిర్మిస్తోంది. ఎల్ & టీ ఫైనాన్స్‌తో కలిసి, కృత్రిమ మేధస్సు సామర్థ్యాన్ని ఆర్థిక సంస్థల నుంచి వినియోగదారులు ఆశించే విశ్వాసం మరియు బాధ్యతతో సమన్వయం చేసే కొత్త వాణిజ్య విధానాన్ని ఎల్ & టీ ఫైనాన్స్ ప్లానెట్ యాప్‌లో అందిస్తున్నాము. తద్వారా విస్తృత స్థాయిలో ఏజెంట్-టు-ఏజెంట్ వాణిజ్యానికి పునాది ఏర్పడుతుంది” అని అన్నారు.
 
స్వయంచాలక కృత్రిమ మేధస్సు ఏజెంట్లతో వాణిజ్యం మరియు చెల్లింపులకు కొత్త నిర్వచనం
ఏజెంటిక్ స్టోర్‌ఫ్రంట్, కొనుగోలుదారు వైపు మరియు విక్రేత వైపు కృత్రిమ మేధస్సు ఏజెంట్లను ఒకచోట చేర్చి, సులభమైన లావాదేవీ ప్రక్రియను అందిస్తుంది. కస్టమర్లు ఎల్ & టీ ఫైనాన్స్ ప్లానెట్ యాప్‌లో నిర్వచించిన నియంత్రణ పరిమితులతో తమ ఉద్దేశాన్ని కొనుగోలుదారు ఏజెంట్లకు తెలియజేయవచ్చు. అనంతరం కొనుగోలుదారు ఏజెంట్ కస్టమర్ తరఫున విమానాన్ని శోధించి, కొనుగోలు చేసి, సురక్షితమైన, విశ్వసనీయమైన మరియు నియంత్రిత వ్యవస్థలో చెల్లింపు ప్రక్రియను స్వయంచాలకంగా పూర్తి చేయగలదు.
 
విక్రేత ఏజెంట్ లావాదేవీని అమలు చేయగలిగేలా మరియు పరిష్కరించగలిగేలా చేస్తుంది. రియల్-టైమ్ విమాన లభ్యత, ఛార్జీలు మరియు బుకింగ్ సమాచారాన్ని పొందేందుకు విక్రేత ఏజెంట్ విమానయాన సంస్థకు సంబంధించిన అంతర్గత వ్యవస్థలకు అనుసంధానమవుతుంది. తద్వారా వాస్తవంగా బుక్ చేసి పూర్తి చేయగలిగే ఎంపికలను కొనుగోలుదారు ఏజెంట్‌కు అందించగలదు.
 
ఎల్ & టీ ఫైనాన్స్ ప్లానెట్ యాప్‌లోని UPI చెల్లింపు సదుపాయాన్ని ఉపయోగిస్తూ, P3P (పైన్ ల్యాబ్స్ పేమెంట్స్ ప్రోటోకాల్) ద్వారా కొనుగోలుదారు ఏజెంట్ చెల్లింపును స్వయంచాలకంగా పూర్తి చేస్తుంది. ఈ అనుభవాన్ని పైన్ ల్యాబ్స్ గ్రాంటెక్స్ అందిస్తుంది. ఇది ధృవీకరించగల గుర్తింపు, ఖర్చు నియంత్రణలు మరియు తనిఖీ సామర్థ్యానికి మద్దతు ఇచ్చే అధికార ప్రతినిధిత్వం మరియు అనుగుణత పొరగా పనిచేస్తుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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