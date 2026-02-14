260కి పైగా శాఖలకు గోల్డ్ లోన్ ఉనికి విస్తరించిన ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
దేశంలోని ప్రముఖ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలలో ఒకటైన ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, (గతంలో ఎల్ అండ్ టి ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్), ఈరోజు తన గోల్డ్ లోన్ బ్రాంచ్ నెట్వర్క్ను దేశవ్యాప్తంగా 260కి పైగా బ్రాంచ్లకు రెట్టింపు చేయడం ద్వారా తన రిటైల్ వ్యూహంలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని ప్రకటించింది. జూన్ 2025లో గోల్డ్ లోన్ వ్యాపారాన్ని కొనుగోలు చేసినప్పటి నుండి ఈ నెల ప్రారంభంలో తన 130వ కొత్త బ్రాంచ్ను ప్రారంభించడం ద్వారా ఈ వేగవంతమైన విస్తరణ గుర్తించబడింది. ఒక ఏడాది లోపు 130కి పైగా కొత్త బ్రాంచ్లతో తన కొనుగోలు చేసిన నాటి పోర్ట్ఫోలియోను సమం చేయడం ద్వారా, LTF భారతదేశ సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ ల్యాండ్స్కేప్లో అధిక-వేగవంతమైన పనితీరును సంకేతంగా అందించింది.
ఉత్తర, పశ్చిమ, తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాలను అధికం చేయడం ద్వారా, సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ను అందుకోవడానికి LTF భౌగోళిక విస్తరణను అనుసరిస్తోంది. LTF గోల్డ్ లోన్ వ్యాపారం 18 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు విస్తరించింది, అస్సాం, కర్ణాటక, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని గుర్తించింది. డిజిటల్ చురుకుదనంతో భౌతిక సామీప్యాన్ని సజావుగా అనుసంధానించడం ద్వారా, LTF వేగవంతమైన టర్నరౌండ్ సమయాలు, సౌకర్యవంతమైన క్రెడిట్ పరిష్కారాల ద్వారా గోల్డ్ లోన్ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వ చించడం కొనసాగిస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా LTF చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీ రాజు దోడ్తి మాట్లాడుతూ, మేము ఈ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి రికార్డు సమయంలో కంపెనీ ప్రత్యేక గోల్డ్ లోన్ శాఖ నెట్వర్క్ను విజయవంతంగా రెట్టింపు చేశామని తెలియజేయడానికి మేం సంతోషిస్తున్నాం. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం శాఖల సంఖ్యను 260 కి పైగా పెంచాం. మా వేగవంతమైన బ్రాంచ్ విస్తరణ విధానం కారణంగా ఇది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మా వేగవంతమైన విస్తరణ మా ‘లక్ష్య’ వ్యూహానికి నిదర్శనం. ఇది అగ్రశ్రేణి, డిజిటల్-ఎనేబుల్డ్, కస్టమర్-కేంద్రీకృత రిటైల్ పవర్హౌస్గా రూపాంతరం చెందుతోంది.
గత కొన్ని నెలలుగా రోజుకు దాదాపు 1 శాఖను జోడించడం ద్వారా, మేం మా ఉనికిని పెంచుకోవడమే కాదు; మేం భద్రత, నమ్మకం యొక్క బలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను కూడా నిర్మిస్తున్నాం. ఉత్తర, పశ్చిమ, తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాలలో అధికం చేయడం ద్వారా, LTF అధిక-వృద్ధి రిటైల్ డిమాండ్ను సంగ్రహిస్తూ భౌగోళిక వైవిధ్యీకరణ ద్వారా తన పోర్ట్ఫోలియోను రిస్క్ లేకుండా చేస్తోంది. అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థలు, అత్యున్నత స్థాయి కస్టమర్ సేవను అందించడానికి ప్రత్యేకత కలిగిన అనుభవజ్ఞులైన సిబ్బంది కార్యాచరణ శ్రేష్ఠత కూడా దీనికి ఆధారంగా నిలిచాయి అని అన్నారు.