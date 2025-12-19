లంబోర్గిని ఎస్పెరియెంజా గిరో ఇండియా 2025, ప్రదర్శన యొక్క సంబరం
లగ్జరీ, లైప్ స్టైల్ యొక్క అనుభవాలను కలగలిపిన డ్రైవింగ్ ప్రోగ్రాంకు సింబల్గా ఉండే లంబోర్గిని ఎస్పెరియెంజా గిరో ఇండియా, ఉత్తర మరియు దక్షిణ భారతదేశంలోని అద్భుతమైన మార్గాల్లో 80కి పైగా లంబోర్గిని యజమానులు, అతిథులను ఒకచోట చేర్చింది. తద్వారా తన 5వ ఎడిషన్ను విజయవంతంగా ముగించింది. ఈ అద్భుతమైన ఎడిషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 3 రోజుల్లో 1500 కిలోమీటర్ల ప్రయాణాన్ని సాధించింది.
మొదటిసారిగా, గిరో రెండు క్యూరేటెడ్ మార్గాలను అనుసరించింది. ఒకటి ఢిల్లీ-ముంబై డీలర్ బృందాల నేతృత్వంలో మరియు మరొకటి బెంగళూరు నేతృత్వంలో. ఈ డ్యూయల్-రూట్ ఫార్మాట్ కస్టమర్లకు ప్రత్యేకమైన, తక్కువ-ప్రయాణించే మార్గాలను అందించింది. దీంతోపాటు ప్రకృతి దృశ్యాలను అన్వేషిస్తూ ఇంటికి దగ్గరగా ఉన్న గిరోలో చేరడం యొక్క అదనపు ప్రయోజనాన్ని అందించింది.
ఉత్తర భారతదేశం మార్గంలోని విశేషాలను ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే... ఆరావళి భూభాగాలు- హర్యానా, రాజస్థాన్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లను కలిపే సాంస్కృతికమైన గొప్ప భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని అందించింది. హర్యానా అందాలు, ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ ఎడారి-పొదలు, 14వ శతాబ్దపు అద్భుతమైన రాజప్రసాదానికి చిహ్నమైన బర్వారా కోట.. ఆ తర్వాత ప్రపంచంలోని ఏడు వింతలలో ఒకటైన తాజ్ మహల్ వైపు దారితీసే వారసత్వ కారిడార్ల గుండా కదులుతున్నప్పుడు, అతిథులు ఉత్తర భారతదేశం యొక్క చారిత్రాత్మక వైభవాన్ని, సాంస్కృతిక ముఖ్యాంశాలు మరియు లీనమయ్యే క్షణాల మిశ్రమాన్ని అనుభవించారు.
ఇక దక్షిణ భారతదేశ విషయానికి వస్తే... కర్ణాటక మనల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఇది ఆధునికత సంప్రదాయాలను కలుసుకునే శక్తివంతమైన పట్టణ బెంగళూరులో ప్రారంభమైంది. నగరంలోని బౌలేవార్డ్ల నుండి, కాన్వాయ్ వంపు తిరిగిన రహదారుల గుండా, కూర్గ్లోని పచ్చని కొండలలోకి, మైసూర్కు సాంస్కృతికంగా గొప్ప డ్రైవ్కు ముందు సాగింది. ఈ ప్రయాణం మైసూర్ మహారాజు నిర్వహించిన విశిష్ట ఆతిథ్యం, గంభీరమైన మైసూర్ ప్యాలెస్ వంటి దిగ్గజ ల్యాండ్మార్క్ల సందర్శనలతో గుర్తించబడింది, ఇది దక్షిణ భారతదేశ చారిత్రక వైభవం మరియు సాంస్కృతిక గొప్పతనాన్ని సజావుగా మిళితం చేస్తుంది.
ఎస్పెరియెంజా గిరో ఇండియా 2025.. రెండు ప్రాంతాలలో, 40 కి పైగా లంబోర్గిని కార్లను మరియు 80 కి పైగా కస్టమర్లను మరియు అతిథులను ఒకచోట చేర్చింది, భారతదేశంలో పెరుగుతున్న లంబోర్గిని కమ్యూనిటీ బలాన్ని పునరుద్ఘాటించింది. లంబోర్గినికి భారతదేశం అత్యంత డైనమిక్ మరియు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో ఒకటి. దాదాపు 800 కార్ల పార్కు మరియు మొదటిసారి సూపర్ కార్ కొనుగోలుదారుల సంఖ్య పెరుగుతుండడంతో, పనితీరు మరియు ఆవిష్కరణ రెండింటినీ విలువైన యువ, అత్యంత నిమగ్నమైన కస్టమర్ల వైపు బలమైన మార్పును మేము చూస్తున్నాము.
మా హైబ్రిడైజ్డ్ ప్రొడక్షన్ రేంజ్ ఈ ఉత్సాహాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. గిరో వంటి ఈవెంట్లు మా కస్టమర్లు బ్రాండ్తో తమ సంబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడానికి అర్థవంతమైన వేదికను అందిస్తాయి. భారతదేశంలో లంబోర్గిని తన ఫుట్ ప్రింట్ ను మరింతగా విస్తరిస్తున్నందున, ఈ మార్కెట్ యొక్క ప్రత్యేకమైన శక్తి, ఆశయం మరియు వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబించే యాజమాన్య అనుభవాలను సృష్టించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని నిధి కైస్తా, హెడ్, లంబోర్గిని ఇండియా అన్నారు.