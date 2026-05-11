సోమవారం, 11 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 మే 2026 (23:35 IST)

హైదరాబాద్‌లో భారీ కార్యాలయ స్థలాల లీజింగ్ ధరల పెరుగుదల

హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ప్రకారం, 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో హైదరాబాద్‌లో లక్ష చదరపు అడుగులకు పైబడిన పెద్ద కార్యాలయ స్థలాల లీజింగ్ 44 లక్షల చదరపు అడుగులుగా నమోదైంది. 2025లో 26 లక్షల చదరపు అడుగులతో పోలిస్తే, ఈ నగరంలో పెద్ద కార్యాలయ లావాదేవీలు 69% గణనీయంగా పెరిగాయి. మొత్తం 59 లక్షల చదరపు అడుగుల కార్యాలయ లావాదేవీలలో, పెద్ద కార్యాలయ స్థలాల వాటా 75%గా ఉంది. 
 
నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియాలో హైదరాబాద్, చెన్నై, కొచ్చి ప్రాంతాలకు ఆక్యుపైయర్ స్ట్రాటజీ అండ్ సొల్యూషన్స్ విభాగం నేషనల్ డైరెక్టర్ జోసెఫ్ తిలక్ మాట్లాడుతూ, 2026 తొలి త్రైమాసికంలో హైదరాబాద్‌లో కార్యాలయ లావాదేవీల పరిమాణంలో నమోదైన మొత్తం వృద్ధికి భారీ కార్యాలయ స్థలాల ఒప్పందాలు గణనీయమైన మద్దతు అందించాయి. మారుతున్న కార్యాలయ వ్యూహాలు, సామర్థ్య అవసరాలు, ఈఎస్‌జీ అంశాలకు అనుగుణంగా ఉన్న అధిక నాణ్యత గల స్థలాల వైపు ఆక్యుపైయర్ల అభిరుచుల్లో స్పష్టమైన, స్థిరమైన మార్పును ఇది ప్రతిబింబిస్తోంది అని తెలిపారు.
 
50,000 చదరపు అడుగుల నుండి 100,000 చదరపు అడుగుల మధ్య పరిమాణం కలిగిన మధ్యస్థ కార్యాలయ స్థలాలు నగరంలోని మొత్తం లావాదేవీలలో 17% వాటాను నమోదు చేశాయి. 2026 తొలి త్రైమాసికంలో వీటి లీజింగ్ పరిమాణం 1 మిలియన్ చదరపు అడుగులుగా నమోదైంది. మిగిలిన 8% లావాదేవీలు చిన్న కార్యాలయ స్థలాల్లో (50,000 చదరపు అడుగుల కంటే తక్కువ) నమోదయ్యాయి. 2026 తొలి త్రైమాసికంలో వీటి లీజింగ్ పరిమాణం 0.5 మిలియన్ చదరపు అడుగులుగా నమోదైంది.

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.

