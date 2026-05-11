హైదరాబాద్లో భారీ కార్యాలయ స్థలాల లీజింగ్ ధరల పెరుగుదల
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ప్రకారం, 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో హైదరాబాద్లో లక్ష చదరపు అడుగులకు పైబడిన పెద్ద కార్యాలయ స్థలాల లీజింగ్ 44 లక్షల చదరపు అడుగులుగా నమోదైంది. 2025లో 26 లక్షల చదరపు అడుగులతో పోలిస్తే, ఈ నగరంలో పెద్ద కార్యాలయ లావాదేవీలు 69% గణనీయంగా పెరిగాయి. మొత్తం 59 లక్షల చదరపు అడుగుల కార్యాలయ లావాదేవీలలో, పెద్ద కార్యాలయ స్థలాల వాటా 75%గా ఉంది.
నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియాలో హైదరాబాద్, చెన్నై, కొచ్చి ప్రాంతాలకు ఆక్యుపైయర్ స్ట్రాటజీ అండ్ సొల్యూషన్స్ విభాగం నేషనల్ డైరెక్టర్ జోసెఫ్ తిలక్ మాట్లాడుతూ, 2026 తొలి త్రైమాసికంలో హైదరాబాద్లో కార్యాలయ లావాదేవీల పరిమాణంలో నమోదైన మొత్తం వృద్ధికి భారీ కార్యాలయ స్థలాల ఒప్పందాలు గణనీయమైన మద్దతు అందించాయి. మారుతున్న కార్యాలయ వ్యూహాలు, సామర్థ్య అవసరాలు, ఈఎస్జీ అంశాలకు అనుగుణంగా ఉన్న అధిక నాణ్యత గల స్థలాల వైపు ఆక్యుపైయర్ల అభిరుచుల్లో స్పష్టమైన, స్థిరమైన మార్పును ఇది ప్రతిబింబిస్తోంది అని తెలిపారు.
50,000 చదరపు అడుగుల నుండి 100,000 చదరపు అడుగుల మధ్య పరిమాణం కలిగిన మధ్యస్థ కార్యాలయ స్థలాలు నగరంలోని మొత్తం లావాదేవీలలో 17% వాటాను నమోదు చేశాయి. 2026 తొలి త్రైమాసికంలో వీటి లీజింగ్ పరిమాణం 1 మిలియన్ చదరపు అడుగులుగా నమోదైంది. మిగిలిన 8% లావాదేవీలు చిన్న కార్యాలయ స్థలాల్లో (50,000 చదరపు అడుగుల కంటే తక్కువ) నమోదయ్యాయి. 2026 తొలి త్రైమాసికంలో వీటి లీజింగ్ పరిమాణం 0.5 మిలియన్ చదరపు అడుగులుగా నమోదైంది.