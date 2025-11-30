భారతదేశపు గిగ్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ వ్యాఖ్యానాల్లో, ఎంపవర్ ఇండియా నుండి కొత్త అభిప్రాయాలు రుజువుతో కూడిన, స్థిరమైన పరిస్థితిని అందించాయి. 70% గిగ్ వర్కర్ కుటుంబాలు ఇప్పుడు అత్యధికంగా ఖర్చు చేయదగిన ఆదాయాలను కలిగి ఉన్నాయి, ఇవి అంచనా వేయదగిన సంపాదన నమూనాలు, స్థిరమైన పని అవకాశాలు ద్వారా ప్రోత్సహించబడుతున్నాయి-పనివారి సంక్షేమాన్ని మెరుగుపరచడంలో పెద్ద కంపెనీలు సాధించిన ప్రగతిని నిర్లక్ష్యం చేసే కథనాలను ప్రత్యక్షంగా ఎదుర్కొంటాయని మేధావుల ఇటీవలి విశ్లేషణ చూపిస్తోంది.
భారతదేశంలో అతి పెద్ద రిటైల్, ఇ-కామర్స్ కంపెనీలు అనిశ్చితికి బదులుగా, గిగ్ వర్కర్స్ అధికారికీకరణను వేగవంతం చేస్తున్నాయి. వారిని రక్షించే కార్మిక కోడ్లను రూపొందించడంలో ముఖ్యమైన బాధ్యతవహిస్తున్నాయి. అమేజాన్, ఢిల్లీవరి, రిలయెన్స్ రిటైల్, ఇతర ప్లాట్ఫాంస్ ఈ మార్పును నిజాయితీతో కూడిన సంపాదనలు, టెక్నాలజీ ఆధారిత భద్రతా వ్యవస్థలు, సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థలతో చేరిక, నిర్మాణాత్మకమైన కెరీర్ చలనం ద్వారా ఈ మార్పుకు వీలు కల్పిస్తున్నాయి.
కే. గిరి, డైరెక్టర్ జనరల్, ఎంపవర్ ఇండియా, ఇలా అన్నారు, భారతదేశపు గిగ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగమిస్తోంది ఎందుకంటే పెద్ద స్వదేశీయంగా వృద్ధి చెందిన, అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ప్రజల్లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఎంచుకుంటున్నాయి, సరళత మరియు రక్షణ కలిసి పని చేసే భవిష్యత్తును సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ పురోగతికి అంతరాయం కలిగించడానికి అంతర్జాతీయ యూనియన్లు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు భారతదేశపు వాస్తవాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నాయి. వ్యంగ్యంగా, వారు సమర్థిస్తున్నట్లు చెప్పుకునే కార్మిక సంక్షేమానికే హాని కలిగిస్తున్నాయి. అమేజాన్, ఢిల్లివరి మరియు రిలయెన్స్ రిటైల్ వంటి కంపెనీలు సురక్షితమైన పని ప్రదేశాలను, నిజాయితీతో కూడిన ఆదాయం వ్యవస్థలను, నిజమైన మొబిలిటీని రూపొందిస్తున్నాయని మా అధ్యయనాలు చూపించాయి. బాధ్యతాయుతమైన కార్మిక విధానం అలాగే కనిపిస్తుంది- ఇది భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది.
భద్రత, చేరిక, తగిన విధంగా చెల్లింపు మరియు సామాజిక రక్షణలు పెరుగుతున్నాయి
వ్యవస్థలో స్పష్టమైన మెరుగుదలల ప్రాధాన్యతను ఎంపవర్ ఇండియా యొక్క పరిశోధన తెలియచేస్తోంది:
e-SHRAM, యజమాని- సమర్థన బీమా వంటి సామాజిక రక్షణ వ్యవస్థలతో శక్తివంతమైన ఏకీకరణ.
మెరుగైన భద్రతా చర్యలు మరియు సరళమైన ఆప్షన్స్ వలన మహిళలు పాల్గొనడం పెరిగింది.
నైపుణ్యాలు మరియు మొబిలిటి పాత్ వేస్ విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉండటం ఉదా. శిక్షణ మరియు నిర్మాణపరమైన సంపాదన అవకాశాల్లో ఢిల్లివరీ యొక్క స్థిరమైన పెట్టుబడి.
అమేజాన్ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యాష్ రే వంటి కార్యక్రమాలు ద్వారా మెరుగైన భద్రత మరియు సంక్షేమం.
ఈ పురోగతులు భారతదేశంలో గిగ్ పనిని ఏకరీతిలో దోపిడీగీ గురి చేసేదిగా లేదా సురక్షితం కాని విధంగా చిత్రీకరించే సాధారణీకరించబడిన వాదనలను సవాలు చేస్తున్నాయి.
పురోగతి మార్గం: శక్తివంతమైన భాగస్వామ్యాలు-అడ్డంకులు కాదు
భారతదేశం కార్మిక నియమావళిని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడం అనేది పెద్ద కార్పొరేషన్లు, వాణిజ్య సంస్థలు, విధాన రూపకర్తలు మధ్య విస్తృతమైన సహకారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భారతదేశ నమూనా- రక్షణతో సరళతను మిశ్రమం చేసే ప్రధానమైన యజమానుల యొక్క ఆన్-గ్రౌండ్ ఆవిష్కరణలపై ఆధారపడింది. ఈ కంపెనీలు ఇప్పటికే లక్షలాది MSMEలను డిజిటల్ గా సమర్థవంతం చేసాయి, లక్షలాది పార్ట్-టైమ్, సీజనల్ ఉద్యోగాలను కల్పించాయి, గిగ్ పనివారికి అంచనా వేయదగిన ఆదాయపు అవకాశాలను కేటాయించాయి, ఇది 2030 నాటికి 23.5 మిలియన్ లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేయబడింది.
ఒక సహకార విధానం అనుగుణ్యతను సామరస్యం చేస్తుంది, కొలవదగిన పనివారి ప్రయోజనాలు రూపొందిస్తుంది మరియు వాస్తవిక సమయంలో పాలసీని ఒక పద్ధతి ప్రకారం సమీక్షిస్తుంది. బయటి నటులు స్థానిక అవసరాలతో అనుగుణంగా లేని నిర్మాణ పనిని విధించినప్పుడు కాకుండా, ప్లాట్ ఫాంలు, నియంత్రకాలు, కార్మికులు కలిసి పరిష్కారాలను సృష్టించినప్పుడు గిగ్ సంక్షేమం శక్తివంతమవుతుందని భారతదేశం చూపిస్తోంది. గిగ్ పని గురించి సంభాషణలు డేటా, ఆధారాలు మరియు భారతదేశ ప్రత్యేక వాస్తవాలపై ఆధారపడి ఉండాలి కానీ దిగుమతి చేసిన కథనాలలో కాదు. వాణిజ్య సంఘాలు చేసిన అంతర్జాతీయ ప్రచారాల ప్రయత్నాలు గిగ్ కార్మికుల జీవితాల్లో అనవసరమైన అసమానతలను సృష్టిస్తాయి, ఇది అనారోగ్యకరమైన మరియు ప్రతికూలమైనది.