సోమవారం, 29 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: ఆదివారం, 28 సెప్టెంబరు 2025 (22:03 IST)

లేజర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫోటోనిక్స్ ఇండియా 2025: గ్లోబల్ ఫోటోనిక్స్ ట్రేడ్, ఇండస్ట్రీస్ వృద్ధి

image
లేజర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫోటోనిక్స్ ఇండియా 2025 బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్‌లో ముగిసింది. ఈ నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజీ, భారతదేశంలో మార్కెట్ యాక్సెస్ కోసం ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా స్థిరపడింది. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతూనే ఉంది. భారతదేశం ప్రపంచంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడి ప్రతిష్టాత్మక పారిశ్రామిక, తయారీ పరిణామాలలో అధునాతన ఫోటోనిక్స్, లేజర్ సాంకేతికత యొక్క పెరుగుతున్న ఏకీకరణను ప్రదర్శిస్తుంది.
 
ఈ కార్యక్రమం మూడు రోజుల పాటు కొనసాగింది. విస్తృతమైన నెట్‌వర్కింగ్, ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు బహుళజాతి కంపెనీలు, దేశీయ సంస్థలకు దాని కీలక పాత్రను నొక్కిచెప్పాయి. 20 కి పైగా దేశాల నుండి సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. 6,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో 150కి పైగా ప్రదర్శనలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. 10,844 మంది పరిశ్రమ నిపుణులు హాజరయ్యారు. 500కి పైగా ముందస్తు షెడ్యూల్డ్ B2B సమావేశాలు జరిగాయి. డిమాండ్ మరియు సరఫరా మధ్య ఈ సినర్జీ ఈ కార్యక్రమాన్ని దక్షిణాసియాలో విస్తరణ వ్యూహాలు, మార్కెట్ ప్రవేశానికి కీలకమైన వాహనంగా ఏర్పాటు చేస్తుంది.
 
భూపీందర్ సింగ్, ప్రెసిడెంట్ IMEA మెస్సే ముంచెన్- సీఈఓ, మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా మాట్లాడుతూ, ఈ సంవత్సరం ఈవెంట్ ఎందుకు అనే దానిపై కాకుండా ఎలా అనే దానిపై దృష్టి పెట్టింది. మేము ఇకపై భారతీయ మార్కెట్ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించము, బదులుగా పెద్ద ఎత్తున సాంకేతిక ఏకీకరణపై ప్రదర్శిస్తాము. ఇక్కడ చర్చలు రాబోయే సంవత్సరంలో మూలధన కేటాయింపు, భాగస్వామ్య వ్యూహాలను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తాయి, ఈ ఈవెంట్‌ను సి-సూట్‌కు కీలకమైన అవసరంగా మారుస్తాయి.
 
డాక్టర్ రీన్హార్డ్ ఫైఫర్, CEO, మెస్సే ముంచెన్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ దిగ్గజాలు భారతదేశంలో రెండు కీలక అవకాశాలను చూస్తున్నాయి: ఒక పెద్ద దేశీయ మార్కెట్, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆవిష్కరణ కేంద్రం. ఇక్కడ చర్చలు కేవలం అమ్మకాల గురించి మాత్రమే కాదు, సహ-అభివృద్ధి, సరఫరా గొలుసు స్థానికీకరణ, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాల గురించి కూడా ఉన్నాయి. ఈ చర్చలకు ఈ కార్యక్రమం వార్షిక వేదిక.
 
నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ అడిటివ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ CEO శ్రీ జస్ప్రీత్ సిద్ధూ మాట్లాడుతూ, లేజర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫోటోనిక్స్ ఇండియా ఆటోమోటివ్, మొబిలిటీ రంగానికి ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా మారింది. ఇది ఆవిష్కర్తలు, పరిశోధకులు, పరిశ్రమ నాయకులకు తదుపరి తరం సాంకేతికతలు రవాణాలో భద్రత, సామర్థ్యం, స్థిరత్వాన్ని ఎలా పెంచుతాయో అన్వేషించే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఇక్కడ ఏర్పడిన సహకారాలు భారతదేశ స్వావలంబన, ప్రపంచ పోటీతత్వం, భవిష్యత్ మొబిలిటీ పరిష్కారాలలో నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి.
 
సాంకేతిక స్వీకరణ, కార్యాచరణ ఏకీకరణను పరిష్కరించడానికి ఈ సమావేశ ఎజెండా రూపొందించబడింది. రెండు సెషన్లలో సాంకేతిక ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి. సరఫరా గొలుసులలో సామర్థ్యం, ఖచ్చితత్వం మరియు ఆవిష్కరణలను నడిపించడంలో ఫోటోనిక్స్ యొక్క వాణిజ్య సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి.
 
IEEE ఫోటోనిక్స్ సహకారంతో నిర్వహించిన రెండు రోజుల ఫోటోనిక్స్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సమావేశం, ప్రాథమిక పరిశోధన, వాణిజ్య క్వాంటం ఫోటోనిక్స్ కలయికకు ఒక విలువైన వేదికను అందించింది. NCAM సహకారంతో నిర్వహించిన లేజర్-ఆధారిత ఇన్నోవేషన్ ఇన్ అడిటివ్ అనే అంశంపై జరిగిన ఒక సెమినార్, సంకలిత మరియు స్మార్ట్ తయారీలో ROI మరియు స్కేలబిలిటీని విశ్లేషించింది, ఇది దిగువ స్థాయి మరియు వృద్ధిపై సాంకేతికత ప్రభావాన్ని చూసే అవకాశాన్ని కార్యనిర్వాహకులకు అందించింది. EPIC మరియు లిథువేనియన్ లేజర్ అసోసియేషన్ నేతృత్వంలోని ఒక ఫోరమ్ క్వాంటం కంప్యూటింగ్ నుండి రక్షణ వరకు రంగాలలో ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు డైనమిక్స్ మరియు భాగస్వామ్య అవకాశాలపై అంతర్దృష్టులను అందించింది.

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మూడవ వారం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈరోజు దసరా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ప్రసారం అవుతుండగా, అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం బయటకు వచ్చింది. కానీ ఇంట్లోకి వైల్డ్ కార్డ్‌ల ఎంట్రీలు ఎక్కువగా ఉండటంతో, బృందం ఒక పోటీదారుడిని ఇంటి నుండి బయటకు పంపాలని నిర్ణయించుకుంది. అందరికీ తెలిసినట్లే ప్రియా శెట్టి ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లింది.

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తి

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తివరుణ్ సందేశ్, మధులిక వారణాసి, హీరో హీరోయిన్లుగా జాగృతి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఆర్యన్ సుభాన్ ఎస్.కె దర్శకత్వంలో బలగం జగదీష్ నిర్మిస్తున్నచిత్రం "కానిస్టేబుల్"" చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రంలోని ఓ ఎమోషనల్ పాటను హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆర్.నారాయణమూర్తి ఆవిష్కరించారు. ఈ పాటను రామారావు రచించగా, ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ ఆలపించడం ఓ విశేషం.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తి

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తిఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో నిన్న జరిగిన బాలక్రిష్ణ, కామినేని ప్రశ్న సమాధానాల అనంతరం చిరంజీవి వెంటనే స్పందించారు. దీనిపై అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం ఆహ్వానం మేరకు చిరంజీవితోపాటు ఆర్. నారాయణ మూర్తి కూడా వెళ్ళారు. ఈ విషయాలను ఆయన ముందుంచగా జరిగింది ఏమిటో ఇలా తెలియజేశారు.

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలు

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలుఓజి. మొదటి షోతోనే సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. దానికి ప్రధాన కారణం 'హంగ్రీ చీటా' అంటూ వచ్చిన గ్లిమ్ప్స్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 'నెత్తురుకు మరిగిన హంగ్రీ చీటా..శత్రువును ఎంచితే మొదలు వేట..చూపు గాని విసిరితే ఓర కంట..డెత్ కోటా కన్ఫిర్మ్ అంట..' అంటూ ఆ గ్లిమ్ప్స్ తో పాటు వచ్చే లిరిక్స్ అభిమానులకు గూజ్ బంప్స్ తెప్పించాయి. సినిమాకి ప్రమోషన్స్ అవసరం లేనంత రేంజ్లో పబ్లిసిటీ తీసుకొచ్చాయి.

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారు

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారుకె ర్యాంప్ మూవీని మేమంతా చూశాం. సినిమా చూస్తూ అన్ని ఎజ్ గ్రూప్స్ వాళ్లం చాలా ఎంజాయ్ చేశాం. సినిమా సక్సెస్ మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. ఈ దీపావళికి థియేటర్స్ కు వచ్చే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను కె ర్యాంప్ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంది. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ ఇది. మా టీమ్ అంతా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. వారి సపోర్ట్ వల్లే సెట్స్ లో ఎంతో కంఫర్ట్ గా షూటింగ్ చేశాం. కథలో ఉన్న ఫన్ ను సెట్స్ లోనూ ఫీల్ అయ్యాం. మళ్లీ కాలేజ్ కు వెళ్లిన వైబ్ కలిగింది.. అని హీరో కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు.

Watch More Videos

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహన

థాంక్స్-ఎ-డాట్ కార్యక్రమంతో రొమ్ము క్యాన్సర్ పట్ల ఎస్‌బిఐ లైఫ్, బిసిసిఐ అవగాహనక్రికెట్ యొక్క భారీ పరిధిని వినియోగించుకోవటం ద్వారా అర్థవంతమైన సామాజిక మార్పును తీసుకురావటానికి, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన ఎస్‌బిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బిసిసిఐ) థాంక్స్ ఎ డాట్ కార్యక్రమం ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహనను అంతర్జాతీయ వేదికపైకి తీసుకెళ్లడానికి కలిసి వచ్చాయి. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వన్డే ఇంటర్నేషనల్(ఒడిఐ) మ్యాచ్ సందర్భంగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు థాంక్స్-ఎ-డాట్ లోగోతో అలంకరించబడిన విలక్షణమైన గులాబీ రంగు జెర్సీలలో మైదానంలోకి దిగింది.

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమంటైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శి

అధిక ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్‌కు చికిత్స చేయడం మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి దశల వారీ మార్గదర్శిమన హృదయ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదాల విషయానికి వస్తే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలువబడే ఎలివేటెడ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రాథమిక ఆందోళనగా పరిగణించబడుతుంది. మన నియంత్రణలో లేని కుటుంబ చరిత్ర లేదా వృద్ధాప్యం వంటి ఇతర కారకాల మాదిరిగా కాకుండా, ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్‌డిఎల్‌సి)ని సరిగా నిర్వహించవచ్చు, సిఫార్సు చేయబడిన స్థాయిలలో ఉంచవచ్చు. స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎల్‌డిఎల్‌సి ధమనులలో ఫలకాలు సృష్టిస్తుంది, దీనివల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసే అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఇది గుండెపోటులు, స్ట్రోక్‌లకు దారితీస్తుంది. అందుకే ఎల్‌డిఎల్‌సిని అరికట్టడం, అవసరమైన స్థాయిలో నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?

Alarm: మహిళలూ.. అలారం మోత అంత మంచిది కాదండోయ్.. గుండెకు, మెదడుకు..?తెల్లవారుజామున అలారం పెట్టడం చాలామందికి అలవాటు. ఉదయం పూట అలారం పెట్టుకుంటే.. స్కూళ్లకు పిల్లలను సమయానికి పంపడం, ఉద్యోగాలకు సరైన టైమ్‌కి వెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే.. అలారం పెట్టుకుని నిద్రలేవడం చేస్తే మెదడుకు, గుండెకు ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం వుందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com