లేజర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫోటోనిక్స్ ఇండియా 2025: గ్లోబల్ ఫోటోనిక్స్ ట్రేడ్, ఇండస్ట్రీస్ వృద్ధి

లేజర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫోటోనిక్స్ ఇండియా 2025 బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లో ముగిసింది. ఈ నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజీ, భారతదేశంలో మార్కెట్ యాక్సెస్ కోసం ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా స్థిరపడింది. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతూనే ఉంది. భారతదేశం ప్రపంచంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడి ప్రతిష్టాత్మక పారిశ్రామిక, తయారీ పరిణామాలలో అధునాతన ఫోటోనిక్స్, లేజర్ సాంకేతికత యొక్క పెరుగుతున్న ఏకీకరణను ప్రదర్శిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం మూడు రోజుల పాటు కొనసాగింది. విస్తృతమైన నెట్వర్కింగ్, ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు బహుళజాతి కంపెనీలు, దేశీయ సంస్థలకు దాని కీలక పాత్రను నొక్కిచెప్పాయి. 20 కి పైగా దేశాల నుండి సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. 6,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో 150కి పైగా ప్రదర్శనలు ప్రదర్శించబడ్డాయి. 10,844 మంది పరిశ్రమ నిపుణులు హాజరయ్యారు. 500కి పైగా ముందస్తు షెడ్యూల్డ్ B2B సమావేశాలు జరిగాయి. డిమాండ్ మరియు సరఫరా మధ్య ఈ సినర్జీ ఈ కార్యక్రమాన్ని దక్షిణాసియాలో విస్తరణ వ్యూహాలు, మార్కెట్ ప్రవేశానికి కీలకమైన వాహనంగా ఏర్పాటు చేస్తుంది.
భూపీందర్ సింగ్, ప్రెసిడెంట్ IMEA మెస్సే ముంచెన్- సీఈఓ, మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా మాట్లాడుతూ, ఈ సంవత్సరం ఈవెంట్ ఎందుకు అనే దానిపై కాకుండా ఎలా అనే దానిపై దృష్టి పెట్టింది. మేము ఇకపై భారతీయ మార్కెట్ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించము, బదులుగా పెద్ద ఎత్తున సాంకేతిక ఏకీకరణపై ప్రదర్శిస్తాము. ఇక్కడ చర్చలు రాబోయే సంవత్సరంలో మూలధన కేటాయింపు, భాగస్వామ్య వ్యూహాలను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తాయి, ఈ ఈవెంట్ను సి-సూట్కు కీలకమైన అవసరంగా మారుస్తాయి.
డాక్టర్ రీన్హార్డ్ ఫైఫర్, CEO, మెస్సే ముంచెన్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ దిగ్గజాలు భారతదేశంలో రెండు కీలక అవకాశాలను చూస్తున్నాయి: ఒక పెద్ద దేశీయ మార్కెట్, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆవిష్కరణ కేంద్రం. ఇక్కడ చర్చలు కేవలం అమ్మకాల గురించి మాత్రమే కాదు, సహ-అభివృద్ధి, సరఫరా గొలుసు స్థానికీకరణ, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాల గురించి కూడా ఉన్నాయి. ఈ చర్చలకు ఈ కార్యక్రమం వార్షిక వేదిక.
నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ అడిటివ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ CEO శ్రీ జస్ప్రీత్ సిద్ధూ మాట్లాడుతూ, లేజర్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫోటోనిక్స్ ఇండియా ఆటోమోటివ్, మొబిలిటీ రంగానికి ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా మారింది. ఇది ఆవిష్కర్తలు, పరిశోధకులు, పరిశ్రమ నాయకులకు తదుపరి తరం సాంకేతికతలు రవాణాలో భద్రత, సామర్థ్యం, స్థిరత్వాన్ని ఎలా పెంచుతాయో అన్వేషించే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఇక్కడ ఏర్పడిన సహకారాలు భారతదేశ స్వావలంబన, ప్రపంచ పోటీతత్వం, భవిష్యత్ మొబిలిటీ పరిష్కారాలలో నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి.
సాంకేతిక స్వీకరణ, కార్యాచరణ ఏకీకరణను పరిష్కరించడానికి ఈ సమావేశ ఎజెండా రూపొందించబడింది. రెండు సెషన్లలో సాంకేతిక ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి. సరఫరా గొలుసులలో సామర్థ్యం, ఖచ్చితత్వం మరియు ఆవిష్కరణలను నడిపించడంలో ఫోటోనిక్స్ యొక్క వాణిజ్య సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి.
IEEE ఫోటోనిక్స్ సహకారంతో నిర్వహించిన రెండు రోజుల ఫోటోనిక్స్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సమావేశం, ప్రాథమిక పరిశోధన, వాణిజ్య క్వాంటం ఫోటోనిక్స్ కలయికకు ఒక విలువైన వేదికను అందించింది. NCAM సహకారంతో నిర్వహించిన లేజర్-ఆధారిత ఇన్నోవేషన్ ఇన్ అడిటివ్ అనే అంశంపై జరిగిన ఒక సెమినార్, సంకలిత మరియు స్మార్ట్ తయారీలో ROI మరియు స్కేలబిలిటీని విశ్లేషించింది, ఇది దిగువ స్థాయి మరియు వృద్ధిపై సాంకేతికత ప్రభావాన్ని చూసే అవకాశాన్ని కార్యనిర్వాహకులకు అందించింది. EPIC మరియు లిథువేనియన్ లేజర్ అసోసియేషన్ నేతృత్వంలోని ఒక ఫోరమ్ క్వాంటం కంప్యూటింగ్ నుండి రక్షణ వరకు రంగాలలో ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు డైనమిక్స్ మరియు భాగస్వామ్య అవకాశాలపై అంతర్దృష్టులను అందించింది.