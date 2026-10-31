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Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (17:41 IST)

అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్‌లో వ్యాపారాల కోసం ఆఖరి నిముషం పండగ డీల్స్

Amazon
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (17:43 IST)
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బెంగళూరు: దీపావళి దాదాపు సమీపించిన సందర్భంగా, వ్యాపారాలు ల్యాప్ టాప్స్, టెలివిజన్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లు నుండి ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, సప్లైస్ మరియు లైటింగ్ వరకు సేకరణ తరగతులు యొక్క శ్రేణుల్లో ఈ అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్‌లో అమేజాన్ బిజినెస్‌లో ఆఖరి-నిముషం డీల్స్ నుండి అత్యంత ప్రయోజనం పొందవచ్చు. వ్యాపార వినియోగదారులు అర్హత కలిగిన భారీ కొనుగోళ్లపై అదనపు డిస్కౌంట్లతో పాటు MRPపై 84% వరకు డీల్స్‌ను పొందవచ్చు.

వివిధ వ్యాపార అవసరాలు, బడ్జెట్లకు అనుకూలమైన ఆప్షన్స్‌తో, కస్టమర్లు ఆఫీస్ అవసరాలను నిల్వ చేయవచ్చు, తమ కార్యాలయాలను అప్‌గ్రేడ్ చేయవచ్చు. పండగ సేల్ ముగియడానికి ముందు సామగ్రిలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. తమ పండగ కొనుగోళ్ల కోసం విభాగాల శ్రేణిపై రూ. 9,999 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, అదనపు క్యాష్‌బాక్‌ను కూడా పొందవచ్చు.
 
అమేజాన్ బిజినెస్ కస్టమర్ల కోసం చివరి నిముషం డీల్స్‌లో ఇవి భాగంగా ఉన్నాయి:
గేమింగ్, బిజినెస్ ల్యాప్ టాప్స్ సహా ల్యాప్ టాప్స్ పై 33% వరకు తగ్గింపు.   
టెలివిజన్లు, ఎయిర్ కండిషనర్స్‌పై 49% వరకు తగ్గింపు.   
11% వరకు అదనపు భారీ డిస్కౌంట్లతో  అనుకూలమైన, స్టడీ ఛైర్స్ సహా ఆఫీసు ఫర్నిచర్ పై 84% వరకు తగ్గింపు.
బహుళ -యూనిట్ కొనుగోళ్లపై అదనపు డిస్కౌంట్లతో కాపియర్ పేపర్, క్యాష్-కౌంటింగ్ మెషీన్లు సహా ఆఫీస్ సప్లైస్ పై 55% వరకు తగ్గింపు  
అదనపు భారీ డిస్కౌంట్లు 4% వరకు తగ్గింపుతో వాల్ లైట్లు, టేబుల్ ల్యాప్స్ సహా ఆఫీసు లైటింగ్ పై 75% వరకు తగ్గింపు.  
33% వరకు తగ్గింపుతో ల్యాప్ టాప్స్ పై ఉత్తేజభరితమైన డీల్స్ ను ఆనందించండి.
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