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  4. Lemon Prices Soar to Rs 16,000 per 80-kg Bag, but Farmers Have Little To Sell
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (12:54 IST)

Lemon Prices: పెరిగిన నిమ్మకాయ ధరలు.. బస్తా ధర రూ. 16వేలు

Lemon
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (12:54 IST)
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Lemon
నెల్లూరు జిల్లాలోని పొదలకూరు మార్కెట్‌లో మంగళవారం నాడు 80 కిలోల నిమ్మకాయల బస్తా ధర రూ. 16,000కు చేరింది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం చాలా తోటల్లో దిగుబడి తక్కువగా ఉంది. ఆగస్టు-సెప్టెంబర్ నెలల్లో ఈ స్థాయి ధర ఉండటం అపూర్వమని రైతులు చెబుతున్నారు. 
 
గతంలో ఈ నెలల్లో బస్తా ధర రూ. 5,000 నుండి రూ. 6,000 మధ్య ఉండేది. కేవలం రెండు వారాల క్రితం మార్కెట్ ధర రూ. 10,000 నుండి రూ. 12,000 వరకు పెరిగింది. అధిక డిమాండ్, నిమ్మకాయల సరఫరా గణనీయంగా తగ్గడం వల్ల ధరలు పెరిగాయి. 
 
కొందరు రైతులు తమ వద్ద ఉన్న పంటను అపరిపక్వ దశలో ఉన్న కాయలతో సహా అమ్మేస్తున్నట్లు సమాచారం. తక్కువ దిగుబడి, వర్షాభావం, పండుగల సమయంలో పెరిగిన డిమాండ్ కారణంగానే ఈ ధరల పెరుగుదల చోటుచేసుకుందని పొదలకూరు నిమ్మకాయల వ్యాపారుల సంఘం కార్యదర్శి అట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 
 
సరఫరా పరిమితంగానే కొనసాగితే, వినాయక చవితి, దసరా పండుగల సమయానికి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. నెల్లూరు జిల్లాలో నిమ్మ సాగు, ఉత్పత్తి సరళిని అక్కడి ధరల తీరు స్పష్టం చేస్తోంది. ఉద్యానవన శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, జిల్లాలో 16,000 హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో ఈ పంటను సాగు చేస్తున్నారు. ఏటా 2.43 లక్షల టన్నుల దిగుబడి వస్తోంది. 
 
పొదలకూరు, సైదాపురం, రాపూరు, కలువోయ, చేజర్ల, ఎ.ఎస్. పేట, కలిగిరి ప్రాంతాలతో పాటు ఆత్మకూరు, ఇతర ఎత్తైన ప్రాంతాలలోని మండలాలు ఈ పంట సాగులో ప్రధానమైనవి. జిల్లాలో నిమ్మ విక్రయాలకు జనవరి 15 నుండి మే నెలాఖరు వరకు అత్యంత కీలకమైన సీజన్ అని, జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు డిమాండ్ సాధారణంగా ఉంటుందని ఉద్యానవన శాఖ సహాయ సంచాలకులు ఎం.వి. సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. 
 
ఈ జిల్లాలో పండించే నిమ్మకాయలలో దాదాపు 80 శాతం ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, రాజస్థాన్, పంజాబ్‌లతో సహా ఉత్తర భారత మార్కెట్లకు తరలించబడతాయి. పూత వచ్చే సమయం అనేది చాలా కాలంగా రైతులకు ఒక సవాలుగా మారింది. సాధారణంగా జూన్-జూలై నెలల్లో ప్రధానంగా పూత వస్తుంది.

దీనివల్ల డిసెంబర్-జనవరి సమయానికి గణనీయమైన దిగుబడి వస్తుంది. అయితే, ఇదే సమయంలో ఉత్తర భారత మార్కెట్లలో నిమ్మకాయల వినియోగం తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా నిమ్మకాయల సరఫరా భారీగా ఉండటం వల్ల తరచుగా ధరలు పడిపోతుంటాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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