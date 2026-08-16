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Written By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (18:54 IST)

దృష్టి కి దౌడ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన లెన్స్‌కార్ట్

Drishti Ki Daud
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (18:57 IST)
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స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వారాంతంలో భాగంగా ఆగస్టు 15- 16 తేదీలలో నిర్వహించే లెన్స్‌కార్ట్ వర్చువల్ రన్ కార్యక్రమం, ‘దృష్టి కి దౌడ్’- రన్ ఫర్ విజన్’లో భాగంగా మీరు లెన్స్‌కార్ట్ యాప్‌లో కనీసం 20,000 అడుగులు పూర్తి చేస్తే, లెన్స్‌కార్ట్ నాలుగు జతల కళ్లజోళ్ల వరకు విరాళంగా అందించనుంది. సుమారు 35 కోట్ల మందికి పైగా భారతీయులు ఇప్పటికీ మెరుగైన దృష్టి సంరక్షణ అవసరాలను తీర్చుకోలేకపోతున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అధిక శాతం భారతీయులకు మెరుగైన కంటి చూపు అందించటం లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అన్ని విరాళాలు దాని లాభాపేక్షలేని విభాగమైన లెన్స్‌కార్ట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందజేయబడతాయి.
 
ఈ కార్యక్రమంపై లెన్స్‌కార్ట్ సీఈఓ మరియు వ్యవస్థాపకుడు పీయూష్ బన్సల్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో కంటి సంరక్షణ భవిష్యత్తు అనేది మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా దృష్టి సంరక్షణ సేవలను మరింతగా అందుబాటులోకి తీసుకురావటం పై ఆధారపడి ఉంటుంది. లెన్స్‌కార్ట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికీ నాణ్యమైన సంరక్షణ అందుబాటులో ఉండేలా చేయటంతో పాటుగా దృష్టిపై మరింత అవగాహన ఉన్న భారతదేశాన్ని నిర్మించాలన్నది మా లక్ష్యం. ‘దృష్టి కి దౌడ్’ అనేది ఒక రోజువారీ అలవాటును ఉమ్మడి సహకార చర్యగా మార్చడం ద్వారా ఈ ఆశయాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది అని అన్నారు. 
 
దీనిలో పాల్గొనడానికి వ్యక్తులు లెన్స్‌కార్ట్ యాప్‌ను తెరిచి, హోమ్ పేజీలోని ‘దృష్టి కి దౌడ్’ బ్యానర్‌పై ట్యాప్ చేసి, సూచించిన విధంగా వారి ఫోన్‌లోని ఏదైనా హెల్త్ యాప్‌తో సింక్ చేసుకోవచ్చు. లెన్స్‌కార్ట్ ఫౌండేషన్ విరాళంగా ఇచ్చే ప్రిస్క్రిప్షన్ కళ్లద్దాల సంఖ్య, పూర్తి చేసిన స్టెప్పులకు అనుగుణంగా ఉంటుంది: 20,000 స్టెప్పులకు ఒక జత, 30,000 స్టెప్పులకు రెండు జతలు, 40,000 స్టెప్పులకు మూడు జతలు, 50,000 స్టెప్పులకు నాలుగు జతలు అందించబడతాయి. ఈ ఛాలెంజ్‌ను పూర్తి చేసిన వారు తమకంటూ ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ ఫినిషర్ ఫ్రేమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, దానిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా, వారి పేర్లు లెన్స్‌కార్ట్ ఫౌండేషన్ పేజీలో శాశ్వతంగా పొందుపరచబడతాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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