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Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (08:42 IST)

పొదుపు - గ్యారెంటెడ్ రాబడిని అందించే కొత్త బీమా పాలసీలు

life insurance corporation
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (08:42 IST)
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భారత ప్రభుత్వ రంగ జీవిత బీమా సంస్థ (ఎల్ఐసీ) తన 70వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వినియోగదారుల కోసం కొత్తగా రెండు బీమా పాలసీలను ప్రవేశపెట్టింది. బీమా ప్లాటినమ్, జీవన్ రక్ష పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ పాలసీలు పొదుపు, రక్షణ కలయికతో పాటు గ్యారెంటీ రాబడిని అందించేలా రూపకల్పన చేశారు. 
 
బీమా ప్లాటినమ్ : ఇది పొదుపు, బీమా రక్షణను కల్పించే నాన్ లింక్డ్ ప్లాన్. దీనిలో చెల్లించిన ప్రతి రూ.వెయ్యి వార్షిక బీమా ప్రీమియంపై రూ.70 చొప్పున గ్యారెంటీడ్ అడిషన్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి యేటా పాలసీ విలువపై 10 శాతం మేరకు క్రమం తప్పకుండా ఆదాయం పొందే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. 10 నుంచి 20 సంవత్సరాల కాలపరిమితతో ఈ పాలసీ అందుబాటులోకి వస్తుంది. 
 
జీవన రక్ష : ఇది పూర్తిగా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్. పాలసీ కాలపరిమితితో పాటు పాలసీదారుడు దురదృష్టవశాత్తు మరణిస్తే వారి కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసాగా బీమా సొమ్ము అందుతుంది. ఈ ప్లాన్‌లో కనిష్టంగా రూ.5 లక్షల నుంచి గరిష్టంగా రూ.24 లక్షల వరకు బీమా కవరేజ్ పొందవచ్చు. మహిళా పాలసీదారులకు ప్రీమియంలో ప్రత్యేక రాయితీ కల్పించడం ఈ ప్లాన్‌లోని మరో ముఖ్యమైన అంశంగా చెప్పొచ్చు. 
 
ఈ పాలసీల ప్రారంభంపై ఎల్ఐసీ సీఈవో ఆర్. దొరైస్వామి మాట్లాడుతూ, ప్రజల్లో పెరుగుతున్న ఆదాయం, ఆర్థిక అవగాహన నేపథ్యంలో రక్షణ, పొదువు, రిటైర్మెంట్ పాలసీలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందన్నారు. ఖాతాదారుల అవసరాలను తీర్చేందుకే ఈ సరికొత్త ప్లానును అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్టు ఆయన వివరించారు. 
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