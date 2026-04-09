లిమ్కా బ్రాండ్ అంబాసిడర్, సోషల్ మీడియా లీడ్గా అనన్య పాండే
లిమ్కా సోషల్ మీడియా ఫీడ్ వెనుక ఒక కొత్త స్టార్ సందడి చేయనున్నారు. మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన లైమ్ అండ్ లెమొనీ డ్రింక్ లిమ్కా, ఇప్పుడు అనన్య పాండేను బ్రాండ్ కొత్త ముఖచిత్రంగానే కాకుండా, తమ సోషల్ మీడియా మేనేజర్గా కూడా నియమించింది. దీంతో ఆన్లైన్లో లిమ్కా బ్రాండ్ ప్రదర్శన, సంభాషణలు, మరియు ప్రేక్షకులతో అనుసంధానమయ్యే విధానాన్ని ఆమె ముందుండి నడిపించనున్నారు.
భారతీయ సంస్కృతిలో లిమ్కా గర్ల్కు ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. గతంలో ప్రతి తరం తమకంటూ ఒక స్వంత ఫ్రెష్నెస్ ఐకాన్ను కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు 2026లో, ఎంతో ఉత్సాహంగా మరియు చలాకీగా ఉండే అనన్య పాండే సరికొత్త 'లిమ్కా గర్ల్' పాత్రను పోషించనున్నారు. అయితే, ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది.. లిమ్కా తమ కంటెంట్ సృష్టికి సంబంధించిన పూర్తి బాధ్యతలను అనన్య చేతికి అప్పగించింది. ఆమెకున్న సహజసిద్ధమైన శైలి, హాస్యం, కెమెరా ముందు ఆమె ప్రదర్శించే సౌలభ్యం 2026లో లిమ్కా బ్రాండ్కు కొత్త రూపాన్ని ఇవ్వనున్నాయి. ఐదు దశాబ్దాలుగా తనదైన లైమ్ అండ్ లెమొనీ రుచితో, సిగ్నేచర్ క్లౌడీ బబుల్స్తో దేశాన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తున్న లిమ్కా.. ఇప్పుడు తన తాజ్గీకి, తక్షణ ఉల్లాసానికి ఒక సరికొత్త గొంతుకను జత చేసింది.
ఈ కొత్త రిఫ్రెషింగ్ కంటెంట్ అంతా బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త క్యాంపెయిన్ ఫీల్ ది తాజ్గీ(Feel the Taazgi)లో భాగం కానుంది. వేడి వేసవి రోజున ఉల్లాసాన్ని పంచే ఫ్రెష్, బబ్లీ కంటెంట్ను ఇకపై ప్రేక్షకులు చూడవచ్చు. ఫీల్ ది తాజ్గీ అనే ఈ క్యాంపెయిన్ బ్రాండ్ అందించే సిగ్నేచర్ ఉల్లాసానికి ఒక ఆహ్వానం లాంటిది.
కోకా-కోలా ఇండియా- సౌత్వెస్ట్ ఆసియా, మార్కెటింగ్ (హైడ్రేషన్, స్పోర్ట్స్ అండ్ టీ) సీనియర్ డైరెక్టర్ అంకితా మహ్నా మాట్లాడుతూ, మనం తక్షణమే రిఫ్రెష్ అవ్వాలనుకునే ప్రతి క్షణంలో లిమ్కా ఎల్లప్పుడూ మమేకమై ఉంటుంది. బ్రాండ్ తన తదుపరి అధ్యాయంలోకి అడుగుపెడుతున్న ఈ తరుణంలో, మా బ్రాండ్ ఉనికిని ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ చేయాలన్నదే మా లక్ష్యం. అనన్యలో కంటెంట్ను సహజంగా సృష్టించగల నైపుణ్యంతో పాటు, యువ భారతదేశంతో సోషల్ మీడియా ద్వారా బలంగా కనెక్ట్ అవ్వగల సామర్థ్యం ఉంది. అందుకే లిమ్కా సోషల్ మీడియా బాధ్యతలను ఆమెకు అప్పగించడం ద్వారా, బ్రాండ్ కోసం మరింత ప్రామాణికమైన మరియు భాగస్వామ్యంతో కూడిన స్థలాన్ని మేము సృష్టిస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు.
అనన్య పాండే మాట్లాడుతూ, నా అభిమానులు మరియు ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ అవ్వడంలో సోషల్ మీడియా చాలా పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే, లిమ్కా నన్ను కేవలం ఒక పోస్ట్లో నటించమని కాకుండా.. ఏకంగా వారి సోషల్ మీడియా ఫీడ్ను రన్ చేయమని కోరినప్పుడు నాకు చాలా విభిన్నంగా అనిపించింది. ఒక బ్రాండ్కు సోషల్ మీడియా మేనేజర్గా వ్యవహరించడం అనేది నా కెరీర్లోనే అత్యంత ఉత్సాహభరితమైన ప్రాజెక్ట్లలో ఒకటి. నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచీ ఆ లైమ్ అండ్ లెమొనీ తాజ్గీని ఆస్వాదిస్తూనే పెరిగాను. ఇప్పుడు ఆ తాజాదనాన్ని అందరి సోషల్ మీడియా ఫీడ్లోనూ పంచే అవకాశం నాకు లభించింది అని అన్నారు.