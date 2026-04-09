గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026 (23:17 IST)

లిమ్కా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌, సోషల్ మీడియా లీడ్‌గా అనన్య పాండే

Ananya Pandey
లిమ్కా సోషల్ మీడియా ఫీడ్ వెనుక ఒక కొత్త స్టార్ సందడి చేయనున్నారు. మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన లైమ్ అండ్ లెమొనీ డ్రింక్ లిమ్కా, ఇప్పుడు అనన్య పాండేను బ్రాండ్ కొత్త ముఖచిత్రంగానే కాకుండా, తమ సోషల్ మీడియా మేనేజర్‌గా కూడా నియమించింది. దీంతో ఆన్‌లైన్‌లో లిమ్కా బ్రాండ్ ప్రదర్శన, సంభాషణలు, మరియు ప్రేక్షకులతో అనుసంధానమయ్యే విధానాన్ని ఆమె ముందుండి నడిపించనున్నారు.
 
భారతీయ సంస్కృతిలో లిమ్కా గర్ల్‌కు ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. గతంలో ప్రతి తరం తమకంటూ ఒక స్వంత ఫ్రెష్‌నెస్ ఐకాన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు 2026లో, ఎంతో ఉత్సాహంగా మరియు చలాకీగా ఉండే అనన్య పాండే సరికొత్త 'లిమ్కా గర్ల్' పాత్రను పోషించనున్నారు. అయితే, ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది.. లిమ్కా తమ కంటెంట్ సృష్టికి సంబంధించిన పూర్తి బాధ్యతలను అనన్య చేతికి అప్పగించింది. ఆమెకున్న సహజసిద్ధమైన శైలి, హాస్యం, కెమెరా ముందు ఆమె ప్రదర్శించే సౌలభ్యం 2026లో లిమ్కా బ్రాండ్‌కు కొత్త రూపాన్ని ఇవ్వనున్నాయి. ఐదు దశాబ్దాలుగా తనదైన లైమ్ అండ్ లెమొనీ రుచితో, సిగ్నేచర్ క్లౌడీ బబుల్స్‌తో దేశాన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తున్న లిమ్కా.. ఇప్పుడు తన తాజ్గీకి, తక్షణ ఉల్లాసానికి ఒక సరికొత్త గొంతుకను జత చేసింది.
 
ఈ కొత్త రిఫ్రెషింగ్ కంటెంట్ అంతా బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త క్యాంపెయిన్ ఫీల్ ది తాజ్గీ(Feel the Taazgi)లో భాగం కానుంది. వేడి వేసవి రోజున ఉల్లాసాన్ని పంచే ఫ్రెష్, బబ్లీ కంటెంట్‌ను ఇకపై ప్రేక్షకులు చూడవచ్చు. ఫీల్ ది తాజ్గీ అనే ఈ క్యాంపెయిన్ బ్రాండ్ అందించే సిగ్నేచర్ ఉల్లాసానికి ఒక ఆహ్వానం లాంటిది.
 
కోకా-కోలా ఇండియా- సౌత్‌వెస్ట్ ఆసియా, మార్కెటింగ్ (హైడ్రేషన్, స్పోర్ట్స్ అండ్ టీ) సీనియర్ డైరెక్టర్ అంకితా మహ్నా మాట్లాడుతూ, మనం తక్షణమే రిఫ్రెష్ అవ్వాలనుకునే ప్రతి క్షణంలో లిమ్కా ఎల్లప్పుడూ మమేకమై ఉంటుంది. బ్రాండ్ తన తదుపరి అధ్యాయంలోకి అడుగుపెడుతున్న ఈ తరుణంలో, మా బ్రాండ్ ఉనికిని ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ చేయాలన్నదే మా లక్ష్యం. అనన్యలో కంటెంట్‌ను సహజంగా సృష్టించగల నైపుణ్యంతో పాటు, యువ భారతదేశంతో సోషల్ మీడియా ద్వారా బలంగా కనెక్ట్ అవ్వగల సామర్థ్యం ఉంది. అందుకే లిమ్కా సోషల్ మీడియా బాధ్యతలను ఆమెకు అప్పగించడం ద్వారా, బ్రాండ్ కోసం మరింత ప్రామాణికమైన మరియు భాగస్వామ్యంతో కూడిన స్థలాన్ని మేము సృష్టిస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు.
 
అనన్య పాండే మాట్లాడుతూ, నా అభిమానులు మరియు ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ అవ్వడంలో సోషల్ మీడియా చాలా పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే, లిమ్కా నన్ను కేవలం ఒక పోస్ట్‌లో నటించమని కాకుండా.. ఏకంగా వారి సోషల్ మీడియా ఫీడ్‌ను రన్ చేయమని కోరినప్పుడు నాకు చాలా విభిన్నంగా అనిపించింది. ఒక బ్రాండ్‌కు సోషల్ మీడియా మేనేజర్‌గా వ్యవహరించడం అనేది నా కెరీర్‌లోనే అత్యంత ఉత్సాహభరితమైన ప్రాజెక్ట్‌లలో ఒకటి. నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచీ ఆ లైమ్ అండ్ లెమొనీ తాజ్గీని ఆస్వాదిస్తూనే పెరిగాను. ఇప్పుడు ఆ తాజాదనాన్ని అందరి సోషల్ మీడియా ఫీడ్‌లోనూ పంచే అవకాశం నాకు లభించింది అని అన్నారు.

వదినపై రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం వేసిన హీరోయిన్ హన్సిక

వదినపై రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం వేసిన హీరోయిన్ హన్సికకోలీవుడ్ హీరోయిన్ హన్సిక మొత్వాని తన వొదిన ముస్కాన్ పైన రూ. 2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేసింది. భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ముస్కాన్ తన పరువుకు భంగం కలిగేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తోందనీ, దానివల్ల తన గౌరవానికి భంగం కలుగుతుందని, అందువల్ల పరువు నష్టం కేసు పెట్టినట్లు హన్సిక వెల్లడించింది. కాగా 2022లో హన్సిక తన ప్రేమికుడు సోహైల్ ను జైపూరులోని ముందోటా కోటలో అత్యంత వైభవంగా వివాహం చేసుకున్నది. ఐతే ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ పరస్పర అంగీకారంతో ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు.

విక్టరీ వెంకటేష్ చేతుల మీదుగా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్

విక్టరీ వెంకటేష్ చేతుల మీదుగా టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్, ఆర్టిస్టుల పర్ ఫార్మెన్స్‌‍లు, అందమైన ఊరి వాతావారణం చూసేందుకు మా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమా చూడండి - ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం న్యూ టాలెంట్‌ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ సుమైర స్టూడియోస్‌తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్‌పై నిర్మిస్తున్న సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్‌గా పరిచయమవుతున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతోంది.

లవ్ స్టోరీ లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బేబమ్మ రోల్.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ స్వీట్ పర్సన్

లవ్ స్టోరీ లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బేబమ్మ రోల్.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ స్వీట్ పర్సన్వరుస బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలతో అలరిస్తున్న యంగ్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా, విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన క్రేజీ లవ్ స్టోరీ లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఈ చిత్రాన్ని నయనతార నిర్మించగా, కృతి శెట్టి హీరోయిన్‌గా నటించారు. ఈ చిత్రంలో ఎస్.జె. సూర్య, యోగి బాబు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన తెలుగు టీజర్‌, ట్రైలర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. శ్రీ పద్మిని సినిమాస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఏప్రిల్ 10న ఈ చిత్రం గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా కృతి శెట్టి విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అర్జున్ అంబటి పరమపద సోపానం చిత్రం సిద్ధం

బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అర్జున్ అంబటి పరమపద సోపానం చిత్రం సిద్ధం'అర్ధనారి' 'తెప్ప సముద్రం' 'వెడ్డింగ్ డైరీస్' వంటి వైవిద్యమైన సినిమాలతో హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అర్జున్ అంబటి.. అటు తర్వాత బుల్లితెరపై 'బిగ్ బాస్' రియాలిటీ షోతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి మరింత దగ్గరయ్యారు.ప్రస్తుతం మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా 'పెద్ది' లో కూడా అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు

Poorna: పూర్ణ ప్రదాన పాత్రలో నటించిన డార్క్ నైట్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ !

Poorna: పూర్ణ ప్రదాన పాత్రలో నటించిన డార్క్ నైట్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ !ఆమెతో పాటు త్రిగుణ్ (ఆదిత్ అరుణ్) రోషన్‌గా, విధార్థ్ అలెక్స్‌గా, సుభాశ్రీ రాయగురు సోఫియా పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకుడు ఆథిత్యా, సంగీత దర్శకుడు మిస్కిన్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ చిత్రాన్ని పట్లోళ్ల వెంకట్ రెడ్డి సమర్పణలో పి19 స్టూడియోస్ పతాకంపై సురేష్ రెడ్డి కొవ్వూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. కాగా ఇక ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు రెడీ అయ్యింది. ఏప్రిల్ 8 నుంచి ఈ మూవీ ఆహా తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, టాటా సంస్థకు చెందిన భారతదేశపు ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన తనిష్క్, సహజ రత్నాల విభాగంలో తమ తాజా ఆభరణాలను రుక్మిణి వసంత్‌తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎల్లప్పుడూ రత్నాలు, కేవలం అలంకరణకు మించినవి; అవి సంప్రదాయం, గుర్తింపు మరియు నిత్యజీవితపు సొగసుకు ప్రతీకలు. టెంపుల్ జ్యువెలరీ ప్రభావం నుండి ఉత్సాహభరితమైన వేడుకల వరకూ, ఈ ప్రాంతపు సౌందర్య భాషలో లోతుగా రత్నాలు పెనవేసుకుపోయాయి. కెంపులు, పచ్చలు, ఇతర ప్రకాశవంతమైన రాళ్ల వైభవాన్ని ఒక ప్రధాన భాగంగా దక్షిణాది స్వీకరించింది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీ

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది మోచీ. ఇప్పటికే తన అద్భుతమైన మోడల్స్‌తో యూత్‌ని ఆకట్టుకున్న మోచీ.. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సీజన్ కోసం సరికొత్త కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. తమ ఫుట్‌వేర్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలనుకునే వారి కోసం రూపొందించిన ఈ తాజా కలెక్షన్... చూడగానే మిమ్మల్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక బోల్డ్, ఎక్స్‌‌ప్రెసి‌వ్ కలెక్షన్. నేటి తరం వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ కలెక్షన్, ట్రెండీగా ఉంటూనే సౌకర్యాన్ని సజావుగా అందిస్తుంది. తద్వారా స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్-మేకింగ్ స్టైల్స్‌తో మన వ్యక్తిత్వాన్ని పర్‌ఫెక్ట్‌గా చాటిచెప్తుంది.

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది. ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.
