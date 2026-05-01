హైదరాబాద్లో తమ నాలుగో స్టోర్ ఏర్పాటుతో, తెలంగాణలో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది లైమ్లైట్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్. అంతేకాకుండా నగరంలో పెరుగుతున్న సమకాలీన ఆభరణాల డిమాండ్ను తీరుస్తోంది. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద మరియు అత్యంత విశ్వసనీయమైన ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ అనగానే మన అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది లైమ్ లైట్. దేశవ్యాప్తంగా ఔట్ లెట్స్ కలిగి ఉన్న లైమ్ లైట్ లైమ్లైట్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్.. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లోని కొండాపూర్లో ఒక కొత్త ప్రత్యేకమైన స్టోర్ను ప్రారంభించడం ద్వారా హైదరాబాద్లో తన రిటైల్ ఉనికిని మరింతగా విస్తరించింది.
వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ మార్కెట్లలో తమ బ్రాండ్ని ఉనికిని విస్తరించడంలో ఇది మరో కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఈ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవానికి లైమ్లైట్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ డైరెక్టర్ కరమ్జ్యోత్ సింగ్ చావ్లా, ప్రాంతీయ భాగస్వాములు గణేష్ బెలిడే, సాయి నిఖిల్ బెలిడే, సాయి రితిక్ బెలిడే హాజరయ్యారు.
హైదరాబాద్లో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస, వాణిజ్య కేంద్రాలలో ఒకటైన కొండాపూర్లో ప్రారంభించినటువంటి ఈ స్టోర్... మెట్రో నగరాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న జీవనశైలి గమ్యస్థానాలపై దృష్టి సారించాలనే లైమ్లైట్ వ్యూహాత్మక లక్ష్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ ప్రారంభంతో, 45కు పైగా నగరాల్లో 60కి పైగా స్టోర్లతో తన జాతీయ ఉనికిని ఈ బ్రాండ్ మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
కొండపూర్ లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ స్టోర్.., ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యుత్తమ ప్రకాశవంతమైన, స్వచ్ఛతకు మారుపేరుగా నిలిచే టైప్ IIA వజ్రాలను ఉపయోగించి రూపొందించిన, CVD పొదిగిన ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్ ఆభరణాల విస్తృత శ్రేణిని ప్రదర్శిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఒక సున్నితమైన మరియు ఆహ్వానించదగిన రిటైల్ వాతావరణాన్ని అందించేలా రూపొందించబడింది. ఈ కలెక్షన్లో క్లాసిక్ సోలిటైర్లు, సమకాలీన నెక్లెస్లు, స్టేట్మెంట్ చెవిపోగులు, బ్రేస్లెట్లు, ప్రత్యేక సందర్భాలకు, అలాగే ఆధునిక రోజువారీ వాడకానికి సరిపోయే బహుముఖ నిత్యవసర ఆభరణాలు ఉన్నాయి.
ఆభరణాల పట్ల బలమైన సాంస్కృతిక అనుబంధం, డిజైన్ స్పృహ కలిగిన యువ వినియోగదారుల సంఖ్యతో, హైదరాబాద్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్ విభాగానికి ఒక ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. నగరంలో లైమ్లైట్ యొక్క సరికొత్త స్టోర్గా, కొండాపూర్ స్టోర్ హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. తద్వారా లగ్జరీ, నూతనత్వం, బాధ్యతాయుతమైన సోర్సింగ్ను మిళితం చేసే కొత్త తరం వజ్రాలను వినియోగదారులకు పరిచయం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కొండాపూర్లో సరికొత్త స్టోర్ ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, వినియోగదారులకు ప్రత్యేకమైన ప్రారంభ ఆఫర్లను అందిస్తుంది. వీటిలో డైమండ్ విలువపై 15% తగ్గింపు, మేకింగ్ ఛార్జీలపై 15% తగ్గింపు, ₹1 లక్షకు పైబడిన కొనుగోళ్లపై ఒక ఉచిత బంగారు నాణెం ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్ పరిమిత కాలం వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది.
ఈ సందర్భంగా లైమ్లైట్ ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ వ్యవస్థాపకురాలు మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పూజా మాధవన్ మాట్లాడుతూ: బలమైన ఆభరణాల సంస్కృతి మరియు వేగంగా మారుతున్న వినియోగదారుల ఆలోచనా విధానం కారణంగా హైదరాబాద్ మాకు ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్ గా మారింది. ముఖ్యంగా కొండాపూర్ ప్రాంతం అనేది యువత మరియు ఉన్నత ఆకాంక్షలు గల వినియోగదారులతో కూడిన అధిక వృద్ధి చెందుతున్న మైక్రో మార్కెట్గా నిలుస్తుంది. సమకాలీన, పారదర్శక మరియు బాధ్యతాయుతంగా రూపొందించిన ఆభరణాలను కోరుకునే వినియోగదారులకు ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే మా దార్శనికతకు అనుగుణంగానే ఇక్కడ మా విస్తరణ ఉంది అని అన్నారు ఆమె.