లండన్-హైదరాబాద్ బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ విమానానికి బాంబు బెదిరింపు
లండన్ నుండి హైదరాబాద్ వస్తున్న బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ విమానానికి బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. దీంతో విమానం ల్యాండ్ అయిన తర్వాత విమానాశ్రయ అధికారులు ప్రామాణిక భద్రతా ప్రోటోకాల్లను ప్రారంభించారని విమానాశ్రయ వర్గాలు మంగళవారం తెలిపాయి.
సోమవారం హీత్రో నుండి హైదరాబాద్ వస్తున్న బీఏ 277 విమానానికి బాంబు బెదిరింపు ఉన్నట్లు రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కస్టమర్ సపోర్ట్ సర్వీస్కు ఒక మెయిల్ వచ్చిందని వారు చెప్పారు. విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. ప్రామాణిక భద్రతా ప్రోటోకాల్ ప్రారంభించబడింది. విమానం ఇప్పటికే హీత్రోకు బయలుదేరిందని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రామాణిక భద్రతా ప్రోటోకాల్లలో విమానాన్ని ఐసోలేషన్ చేయడం, సామాను, ప్రయాణీకులను స్క్రీనింగ్ చేయడం, అగ్నిమాపక యంత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచడం, స్నిఫర్ డాగ్లను సేవలోకి తీసుకురావడం వంటివి ఉన్నాయి.
ఈ నెల ప్రారంభంలో, ఇండిగో మదీనా-హైదరాబాద్, షార్జా-హైదరాబాద్ విమానాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమానాశ్రయానికి ఇలాంటి రెండు ఇమెయిల్లు విడిగా వచ్చాయి. మదీనా-హైదరాబాద్ విమానాన్ని అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయానికి మళ్లించారు.