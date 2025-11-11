Loose Diamond Sales: అమెరికాలో తగ్గిన లూస్ డైమండ్ అమ్మకాలు
భారత ఎగుమతులపై అధిక సుంకాలు ధరలు పెరగడానికి దారితీసినందున, అక్టోబర్లో యూఎస్ మార్కెట్లో లూస్ డైమండ్ సహజ వజ్రాల అమ్మకాలు తగ్గాయి. అయినప్పటికీ ఆభరణాల అమ్మకాలు రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఈసారి అమెరికాలో క్రిస్మస్ సీజన్లో ఎగుమతుల్లో 30 శాతం తగ్గుదల ఉంటుందని భారతీయ కట్ పాలిష్ చేసిన ఎగుమతిదారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అక్టోబర్లో వదులుగా ఉన్న సహజ వజ్రాల ఆదాయాలు సంవత్సరానికి 0.5 శాతం తగ్గాయి. యూనిట్ అమ్మకాలు 10 శాతానికి పైగా తగ్గాయి. అయితే పూర్తయిన ఆభరణాల అమ్మకాలు 11.6 శాతం పెరిగాయని ఎడాన్ గోలన్ నేతృత్వంలోని మార్కెట్-విశ్లేషణ సంస్థ టెనోరిస్ ఎల్ఎల్సీ నివేదిక కనుగొంది.
అక్టోబర్లో పూర్తయిన ఆభరణాల ధరలు 17 శాతం పెరగడంతో ఖర్చు ఒత్తిళ్లు పెరుగుతున్నాయి. అయితే వజ్రాల ఆభరణాల ధరలు సంవత్సరానికి 25 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. దీనికి సుంకాలు, బంగారం ధరలు పెరగడం కొంతవరకు కారణం. అమెరికాకు దిగుమతి చేసుకునే భారతీయ సంతతికి చెందిన ఆభరణాలపై విధించిన 50 శాతం సుంకాన్ని ప్రస్తుతానికి సరఫరా గొలుసు పాక్షికంగా గ్రహిస్తోంది.
అయితే వినియోగదారుల ధరలు మరింత పెరగవచ్చని టెనోరిస్ హెచ్చరించింది. పూర్తయిన వస్తువులకు డిమాండ్ బలంగా ఉండటం, సెలవు దినాలలో షాపింగ్ ప్రారంభమవుతుండటంతో, అంచనాలు సానుకూలంగానే ఉన్నాయి.
అయినప్పటికీ పూర్తయిన ఆభరణాలు, వదులుగా ఉన్న వజ్రాల మధ్య వ్యత్యాసం వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలను, సరఫరా గొలుసులో ఒత్తిళ్లను మారుస్తుందని సూచిస్తుంది.
వదులుగా ఉన్న వజ్రాల అమ్మకాల క్షీణత భారతీయ ఎగుమతిదారులకు శుభవార్త కాదు. అక్టోబర్లో ఎగుమతులు చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నాయి. అమెరికాలో ఈ పండుగ సీజన్లో 30 శాతం తగ్గవచ్చు.