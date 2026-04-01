ఏప్రిల్ ఫూల్ కాదు... వంట గ్యాస్ వాయింపుడు... రూ.195 పెంపు
సాధారణంగా ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన ప్రతి ఒక్కరినీ ఏఫ్రిల్ ఫూల్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, ఏఫ్రిల్ ఒకటో తేదీన దేశ ప్రజలను దేశ చమురు కంపెనీలు తేరుకోలేని షాకిచ్చాయి. వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించే వంట గ్యాస్ ధరను అమాంతం పెంచేశాయు. ఒక సిలిండర్పై ఏకంగా రూ.195 పెంచుతున్నట్టు ఏఫ్రిల్ ఒకటో తేదీన వెల్లడించాయి.
ఈ పెంపు కూడా ఒకటో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని వెల్లడించింది. అయితే, గృహ అవసరాలకు వినియోగించే వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. దీంతో గృహ వినియోగదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కాగా, తాజాగా పెంచిన ధర కారణంగా ఢిల్లీలో వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించే 19 కిలోల సిలిండర్ ధర రూ.2078కి చేరింది.
కాగా, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా అనేక ప్రపంచ దేశాల్లో వంట గ్యాస్, చమురు ధరల కొరత ఏర్పడింది. అలాగే, చమురు రవాణాకు ప్రధాన జలమార్గమైన హర్మూజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. ఫలితంగా ముడి చమురుల ధరలు ఒక్కసారిగా విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో అనేక దేశాల్లో వంటగ్యాస్, ముడి చమురు, డీజల్ కొరత ఏర్పడి ధరలు పెరిగిన విషయం తెల్సిందే.