వాణిజ్య సిలిండర్లపై ధరాభారం.. గృహ వినియోగదారులకు ఊరట
సెప్టెంబరు నెల ఒకటో తేదీన దేశంలోని ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు షాకిచ్చాయి. వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలను పెంచాయి. అయితే, గృహ అవసరాలకు వినియోగించే ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. తాజాగా 19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరను మరోసారి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ నిర్ణయంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, క్యాంటీన్ల వంటి వాణిజ్య సంస్థలపై నిర్వహణ భారం మరింత పెరగనుంది. అయితే, గృహ అవసరాలకు వినియోగించే 14.2 కిలోల సిలిండర్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు చేయకపోవడంతో సామాన్య ప్రజలకు పెద్ద ఊరట లభించింది.
తాజాగ పెంపుతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో వాణిజ్య సిలిండర్ ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండరుపై రూ.9.50 పెరగడంతో, దాని ధర రూ.2,747.50కి చేరింది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కూడా రూ.9.50 పెంపుతో ధర రూ.2,691.50 నుంచి రూ.2,701కి ఎగబాకింది.
ఇక, హైదరాబాద్ నగరంలో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరపై ఏకంగా రూ.11 పెరిగింది. దీంతో ఇక్కడ సిలిండర్ ధర రూ.2,996కి చేరువైంది, ఇది దాదాపు రూ.3,000కు దగ్గరగా ఉంది. చెన్నైలో రూ.10.50 పెంపుతో కొత్త ధర రూ.2916.50గా నమోదైంది. గత ఆగస్టు నెలలో వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలను స్వల్పంగా తగ్గించిన ఆయిల్ కంపెనీలు, ఈ నెలలో మళ్లీ పెంచడం గమనార్హం.
మరోవైపు, వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలు పెరిగినప్పటికీ, సామాన్యులు వినియోగించే 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ సిలిండర్ల ధరలను మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగించారు. ఈ నిర్ణయంతో కోట్లాది కుటుంబాలకు ఉపశమనం లభించింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర రూ.994 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదేవిధంగా ఢిల్లీలో రూ.942, ముంబైలో రూ.941.50గా ఉంది. ఈ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయకపోవడంతో సామాన్యులపై తక్షణ భారం తప్పినట్లయింది. మొత్తం మీద, వాణిజ్య అవసరాలకు గ్యాస్ ధరల భారం పెరగ్గా, ఇంటి అవసరాలకు మాత్రం పాత ధరలే కొనసాగుతున్నాయి.