50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న మాజా: జాతీయ మామిడిపండు దినోత్సవం సందర్భంగా మామిడి రైతులకు సన్మానం
భారతదేశ స్వదేశీ, బిలియన్ డాలర్ల పండ్ల ఆధారిత పానీయం మాజా, భారతీయ మామిడి పండ్ల అసలైన రుచిని తోటల నుండి లక్షలాది వినియోగదారులకు అందిస్తూ 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. జాతీయ మామిడి దినోత్సవం సందర్భంగా, కోకా-కోలా ఇండియా, భారత ప్రభుత్వ తపాలా శాఖ, మాజా 50 సంవత్సరాల వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఒక 'ప్రత్యేక కవర్'ను విడుదల చేశాయి. ఈ సందర్భం గా, 'ప్రాజెక్ట్ ఉన్నతి' బై ఆనందన- ది కోకా-కోలా ఇండియా ఫౌండేషన్తో అనుబంధం ఉన్న మామిడి రైతులను కూడా సత్కరించారు. భారతదేశ మామిడి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడంలో, మాజా ఐదు దశాబ్దాల ప్రయాణాన్ని సుసాధ్యం చేయడంలో తమ భాగస్వామ్యంతో కృషి చేసిన తరతరాల రైతు వర్గాలను ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు.
సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ, తపాలా శాఖ, దిల్లీ సర్కిల్ చీఫ్ పోస్ట్మాస్టర్ జనరల్ కల్నల్ అఖిలేష్ కుమార్ పాండే, కోకా-కోలా ఇండియా- సౌత్వెస్ట్ ఆసియా కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, దేవయాని రాణా వైస్ ప్రెసిడెంట్- పబ్లిక్ అఫైర్స్; కోకా-కోలా ఇండియా బాట్లింగ్ భాగస్వాములు; మామిడి సరఫరాదారు ఫుడ్స్-ఇన్స్ లిమిటెడ్, ఎన్జీఓ భాగస్వామి సెండెక్ట్ సమక్షంలో ఈ ప్రత్యేక కవర్ను భారత ప్రభుత్వ గౌరవనీయ కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ చిరాగ్ పాశ్వాన్ గారు విడుదల చేశారు.
1976లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, భారతదేశ వ్యాప్తంగా తోటలలో పండించే ప్రియమైన మామిడి రుచిని మోసు కొస్తూ, మాజా భారతదేశంలోని ప్రతి ఇంటిలో ఒక సుపరిచిత భాగంగా నిలిచింది. ఐదు దశాబ్దాలుగా, ఈ బ్రాండ్ ఏడాది పొడవునా భారతదేశ అత్యంత ఇష్టమైన పండు రుచితో వినియోగదారులను అనుసంధానిస్తూనే ఉంది. ఈ ప్రత్యేక కవర్, మామిడి తోటలు, ప్రసిద్ధ మాజా బాటిల్ నుండి ప్రేరణ పొందిన ఒక చిత్రణ ద్వారా, భారతీయ మామిడితో మాజాకు ఉన్న అనుబంధాన్ని బంధించి, ఒక శాశ్వత తపాలా బిళ్ళల రికార్డుగా నిలుస్తుంది. ‘బాటిల్లో మామిడి 50 ఏళ్ల వేడుక’ అనే శీర్షికతో ఉన్న ఈ డిజైన్, బ్రాండ్ ఐదు దశాబ్దాల ప్రయాణాన్ని చాటి చెబుతూ, దాని వెనుక ఉన్న రైతు వర్గాలను గౌరవిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వ గౌరవనీయ కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ చిరాగ్ పాశ్వాన్ మాట్లాడుతూ, ఆహార ఉత్పత్తిలో భారతదేశం స్వావలంబన సాధించింది. మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, మన రైతులకు మార్కెట్ అవకాశాలను విస్తరించడం ద్వారా ఆహార శుద్ధి రంగంలో మరింత విలువను సృష్టించడమే మన తదుపరి ప్రాధాన్యత. మన రైతులు మన 'అన్నదాతలు', వ్యవసాయ విలువ గొలుసును బలోపేతం చేయడానికి చేసే ప్రతి ప్రయత్నం వారి భవిష్యత్తులో పెట్టుబడే. మాజా వంటి స్వదేశీ పానీయాల బ్రాండ్లు, భారతదేశ ప్రియమైన మామిడి పండు 'ఆమ్' అసలైన రుచిని లక్షలాది కుటుంబాలకు అందిస్తూ, రైతులకు మద్దతునిస్తూ, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థలకు దోహదపడటం ద్వారా దాని వారసత్వాన్ని చాటిచెప్పడం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. తపాలా శాఖ ద్వారా ప్రత్యేక కవర్ను విడుదల చేయడం భారతదేశ మామిడి వారసత్వానికి, దానిని నిలబెట్టే రైతులకు గుర్తింపు అని అన్నారు.
కోకా-కోలా ఇండియా- సౌత్వెస్ట్ ఆసియా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆపరేషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సుందీప్ బజోరియా మాట్లాడుతూ, గత ఐదు దశాబ్దాలుగా, మాజా అల్ఫోన్సోతో సహా భారతీయ మామిడి పండ్ల అసలైన రుచిని లక్షలాది వినియోగదారులకు అందిస్తూ, దేశానికి అత్యంత ఇష్టమైన ఈ పండును ఏడాది పొడవునా అందుబాటులో ఉంచుతోంది. రుచికరమైన భారతీయ మామిడి పండ్ల మేలులో పాతుకుపోయిన మాజా, సేకరణ, సాంకేతిక మద్దతు, విలువ గొలుసు భాగస్వామ్యాల ద్వారా భారతీయ రైతు కుటుంబాలకు వినయపూర్వకంగా మద్దతునిస్తూ, తరతరాల వినియోగదారులతో ఒక శాశ్వత బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంది. ఈ మైలురాయి, ముడిసరుకు సేకరణ, ప్రాసెసింగ్ మొదలుకొని బాట్లింగ్, పంపిణీ వరకు ఉన్న సమర్థవంతమైన విలువ గొలుసుకు నిదర్శనం. ఇది మా ఉత్పత్తులు దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు చేరేలా నిర్ధారిస్తుంది. తపాలా శాఖ నుండి లభించిన ఈ ప్రత్యేక కవర్, ఈ ఉమ్మడి ప్రయాణాన్ని, గత 50 ఏళ్లుగా దీనిని సాధ్యం చేసిన పర్యావరణ వ్యవస్థను గుర్తిస్తుంది అని అన్నారు.
ఎస్ఎల్ఎమ్జి బెవరేజెస్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పరితోష్ లధాని మాట్లాడుతూ, ప్రతి మాజా బాటిల్ వెనుక రైతులు, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, తయారీ కేంద్రాలు, ట్రక్కర్లు, పంపిణీదారులు, రిటైలర్లు ప్రతిరోజూ కలిసి పని చేయడం ద్వారా నడిచే ఒక సజావైన విలువ గొలుసు ఉంది. నమ్మకమైన, సమర్థవంతమైన సరఫరా గొలుసు ద్వారా మామిడి పండ్ల అసలైన రుచి లక్షలాది వినియోగదారులకు చేరేలా చూడటంలో మా వంతు పాత్ర పోషించి నందుకు మేం గర్విస్తున్నాం. మాజా 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ తరుణంలో, ఈ గుర్తింపు మాజాను భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇంటింటా తెలిసిన పేరుగా మార్చడంలో సహాయపడిన ఈ మొత్తం వ్యవస్థలోని ప్రతి ఒక్కరి కృషికి చెందుతుంది అని అన్నారు.
'50 సాల్ సే, సిప్-సిప్ మే ఆమ్' అనే జాతీయ ప్రచారంతో కూడిన మాజా స్వర్ణోత్సవ వేడుకల స్ఫూర్తితో రూపొందించిన ఈ ప్రత్యేక కవర్, భారతదేశ జాతీయ ఫలమైన మామిడితో, దాని వెనుక ఉన్న రైతులతో ఈ బ్రాండ్కు ఉన్న యాభై ఏళ్ల అనుబంధానికి శాశ్వత ప్రశంసగా నిలుస్తుంది.