మహీంద్రా XUV 7XO రూ. 13.66 లక్షల నుంచి ధర ప్రారంభం
భారతదేశపు SUV తయారీ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా లిమిటెడ్ తమ సరికొత్త XUV 7XOని ఆవిష్కరించింది. దీని ధర రూ. 13.66 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూం) ప్రారంభమవుతుంది. 2021లో ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి 3,00,000కు పైగా కస్టమర్లను దక్కించుకున్న గేమ్చేంజర్ XUV 700 నెలకొల్పిన ప్రమాణాలను XUV 7XO మరింతగా పెంచుతుంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని అధునాతన శైలి, టెక్నాలజీలతో హై-ఎండ్ ఎస్యూవీల తీరుతెన్నులను తిరగరాసే విధమైన అనుభూతిని XUV 7XO అందిస్తుంది.
టెక్నాలజీని అందరికీ చేరువ చేసే దిశగా మహీంద్రా నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. బేస్ వేరియంట్ నుంచే అధునాతన ఫీచర్లను అందించే XUV 7XO ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. AX వేరియంట్లో కోస్ట్-టు-కోస్ట్ 31.24 సెం.మీ. ట్రిపుల్ హెచ్డీ స్క్రీన్లు, ఇంటెలిజెంట్ ADRENOX, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో & యాపిల్ కార్ప్లే, బిల్టిన్ చాట్జీపీటీతో అలెక్సా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, పుష్ బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్ మరియు అన్నింటిలో ప్రామాణికంగా ఉండే 75 భద్రతా ఫీచర్లనేవి అధునాతన టెక్నాలజీ మరియు ప్రీమియం ఫీచర్లను గతంలో ఎన్నడూ లేనంత చేరువగా చేస్తాయి.