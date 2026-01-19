స్టే, బస్ బుకింగ్లలో మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా భద్రత, అష్యూరన్స్ సిగ్నల్స్ ప్రవేశపెట్టిన మేక్మైట్రిప్
గురుగ్రామ్: భారతదేశ ప్రముఖ ఆన్లైన్ ట్రావెల్ కంపెనీ అయిన మేక్మైట్రిప్, వసతి, ఇంటర్సిటీ బస్సు బుకింగ్లలో మహిళా ప్రయాణికులు మరింత నమ్మకంగా ఎంపికలు చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి సాంకేతికత, వినియోగదారు రూపొందించిన కంటెంట్ను ఉపయోగించుకుంటోంది. ఈ విధానం ప్లాట్ఫామ్లో గమనించిన ప్రవర్తనా సంకేతాల ద్వారా తెలియజేయబడుతుంది. ఇది మహిళా ప్రయాణికులలో మరింతగా సమీక్షించబడిన ప్రయాణాన్ని సూచిస్తుంది. సమీక్షలపై ఎక్కువ క్లిక్-త్రూ చేయడంతో పాటుగా మ్యాప్లు, స్ట్రీట్ వ్యూపై ఎక్కువ సమయం గడపడం, బుకింగ్ను నిర్ధారించే ముందు గెస్ట్-అప్ లోడెడ్ ఫోటోలతో లోతైన నిమగ్నత వంటివి దీనిలో ఉన్నాయి.
ఈ నమూనాలు బుకింగ్ ప్రవర్తన ద్వారా బలోపేతం అవుతాయి. మహిళలు కనీసం 15 రోజుల ముందుగానే 50 శాతం ఎక్కువ బసలను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. పురుషులతో పోలిస్తే ప్రీమియం, బ్రాండెడ్ ప్రాపర్టీలకు 16 శాతం ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. మహిళా ప్రయాణికులు ప్రథమ శ్రేణి నుండి తృతీయ శ్రేణి నగరాలకు మారడంతో ఈ ధోరణి మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ బ్రాండెడ్ బసలు కూడా హామీకి సంకేతంగా పనిచేస్తాయి. ఇంటర్సిటీ బస్సు మార్గాల్లో ఒంటరి మహిళా ప్రయాణికులు కూడా మిశ్రమ సామీప్యతలో కాకుండా ఇతర మహిళలతో పాటు సీటింగ్ ఏర్పాట్లను ఇష్టపడుతున్నారు.
ఒక మహిళ బస చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తోందని ప్లాట్ఫామ్ గుర్తించినప్పుడు, కీలక సంకేతాలు మరింత ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి. మహిళలు సమర్పించిన రేటింగ్లు హైలైట్ చేయబడతాయి. ఏఐ నేతృత్వంలోని సారాంశాలు బస శోధన ప్రక్రియలో సిబ్బంది ప్రవర్తన, స్థాన భద్రత వంటి సూచనలను ముందుకు తెస్తాయి. అంతేగాకుండా సీసీ టీవీ, డోర్ ఐ, డోర్ చైన్లు, పూర్తి నిడివి గల అద్దాలు వంటి మహిళా ప్రత్యేక సౌకర్యాల సూచికలు ప్రయాణికులు ఆ ప్రాపర్టీ వద్ద ఉన్న భద్రతా చర్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ప్రయాణికులు నిర్ణయం తీసుకునే ముందు చుట్టుపక్కల రోడ్లను దృశ్యమానంగా అంచనా వేయడానికి, ప్రాపర్టీని చేరుకోవడానికి ప్లాట్ఫామ్లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న స్ట్రీట్ వ్యూ ఎంపికను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
ఇంటర్సిటీ బస్సు ప్రయాణాలకు కూడా ఇదే విధానాన్ని వర్తింపజేస్తున్నారు. ఒంటరి మహిళా ప్రయాణికుల సమీక్షలను ఏఐ గుర్తిస్తుంది. సమయపాలన, భద్రత, పరిశుభ్రత వంటి ఆందోళనకరమైన రంగాల వారీగా వాటిని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ప్రతి లక్షణానికి ఒక సెంటిమెంట్ ట్యాగ్ కేటాయించబడుతుంది. మహిళలు ఫీడ్ బ్యాక్ను త్వరగా అంచనా వేయడానికి, ఎక్కువ నమ్మకంతో నిర్ణయం తీసుకోడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. ఒక మహిళ డబుల్ బెర్త్లో ఒకవైపు బుక్ చేసుకున్నప్పుడు, మిశ్రమ సామీప్యాన్ని నివారించడానికి ప్రక్కనే ఉన్న బెర్త్ స్వయంచాలకంగా మహిళలకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా రాత్రిపూట లేదా సుదూర ప్రయాణాలలో ప్రాథమిక హామీ లేయర్కు వీలు కల్పిస్తుంది.
మేక్మైట్రిప్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, గ్రూప్ సీఈఓ రాజేష్ మాగోవ్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, మహిళలు తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడంలో ఇప్పటికే జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. వినియోగ విధానాలు వారు బసలు, ప్రయాణ మార్గాలను ఎంత ఆలోచనాత్మకంగా అంచనా వేస్తారో సూచిస్తున్నాయి. మా రిచ్ డేటా, ఏఐని ఉప యోగించి ఈ ట్రిప్ ప్లానింగ్ ప్రక్రియను వారికి సులభతరం చేయడానికి మేం ప్రయత్నిస్తున్నాం. తద్వారా వారు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోగలరు అని అన్నారు.
దీని వెనుక రెండు విధాలైన ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి. మహిళా ప్రయాణికులు తమ బసలు, ప్రయాణ మార్గాలను ఎలా అంచనా వేస్తారో అర్థం చేసుకోవడానికి ఏఐని ఉపయోగించి మిలియన్ల కొద్దీ సమీక్షలు, వినియోగదారులు రూపొందించిన సంకేతాల నుండి ఒక లేయర్ తీసుకోబడుతుంది. మరొకటి దాదాపు 97,000 వసతి ప్రాపర్టీలు, 3500 కంటే ఎక్కువ ఇంటర్సిటీ బస్ ఆపరేటర్లలోని నిర్మాణాత్మక పార్ట్నర్ డేటా నుండి వస్తుంది. ఇది సౌకర్యాలు, రక్షణ చర్యలు, కార్యాచరణ పద్ధతులను కవర్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ కలిసి మహిళలు తమ ఎంపికలను మరింత స్పష్టంగా చూడటానికి వీలు కల్పించే బేస్ను ఏర్పరుస్తాయి.