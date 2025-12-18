ఫిన్టెక్ ఆవిష్కరణల ద్వారా ఆర్థిక సమ్మిళితత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న MAKSPay
హైదరాబాద్: వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఫిన్టెక్ వెంచర్ అయిన MAKSPay ఫిన్టెక్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్థిక సేవలు తక్కువగా అందే వర్గాలకు తన టెక్నాలజీ-ఫస్ట్ విధానం ద్వారా ఆయా సేవలను అందించడాన్ని పునర్నిర్వచిస్తోంది. హైదరాబాద్కు చెందిన ఈ కంపెనీని 2020లో శివ ప్రసాద్ స్థాపించారు. ప్రత్యేకంగా బ్యాంకులు, రుణగ్రహీతల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడానికి, ఆర్థిక ఉత్పత్తులకు సజావైన, పారదర్శక, సమ్మిళిత ప్రాప్యతను అందించడానికి ఈ కంపెనీ ప్రయత్నిస్తోంది.
వ్యక్తులు, చిన్న వ్యాపారాల వారిని శక్తివంతం చేసే దృష్టితో నిర్మించబడిన MAKSPay, వారి నగదు ప్రవాహాల ఆధారంగా రుణగ్రహీత కేంద్రీకృత రుణ తిరిగి చెల్లింపుల ద్వారా, రుణం పొందగలగడాన్ని(క్రెడిట్ యాక్సెస్)ను సరళీకృతం చేయడానికి, ఆర్థిక లావాదేవీలను క్రమబద్ధీకరించడానికి అధునాతన డిజిటల్ మౌలిక సదు పాయాలను ఉపయోగిస్తుంది. దీని ప్లాట్ఫామ్ B2B, B2C విభాగాలకు సేవలు అందిస్తుంది. బ్యాంకులు, NB FCలు, రుణ సంస్థలకు డిజిటల్ సాధనాలను అందిస్తుంది. ఇది వాటి కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తుది వినియోగదారులు వేగవంతమైన, మరింత పారదర్శక ఆర్థిక సేవలను అనుభవించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
వినూత్నత, చేకూర్పుపై కంపెనీ దృష్టి సారించడం రుణ వ్యవస్థలో విశ్వసనీయ సాంకేతిక భాగస్వామిగా ఎదగడానికి సహాయపడింది. కీలకమైన రుణ ప్రక్రియలను డిజిటలైజ్ చేయడం, ఆటోమేట్ చేయడం ద్వారా సంస్థలు టర్న్అరౌండ్ సమయాలను తగ్గించడానికి, ఖర్చులను తగ్గించడానికి, కొత్త కస్టమర్ విభాగాలకు, ముఖ్యంగా సంప్రదాయకంగా అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థల నుండి మినహాయించబడిన వారికి విస్తరించడానికి MAKSPay వీలు కల్పిస్తుంది.
టి-హబ్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ నిర్వహించిన కోటక్ బిజ్ల్యాబ్స్ యాక్సిలరేటర్ ప్రో గ్రామ్లో పాల్గొనడం MAKSPay వృద్ధి పథాన్ని రూపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. పరిశ్రమ అనుభవజ్ఞుల మార్గదర్శకత్వంలో, వ్యవస్థాపకుడు శివ ప్రసాద్, అతని బృందం స్థిరమైన ఉన్నతి, వారి వ్యాపార నమూనాను మెరుగుపరచడం, ఆర్థిక సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడంపై వ్యూహాత్మక అంశాలను గ్రహించారు. ఈ అనుభవం ఆ బృందం నిర్ణయం తీసుకోవడంలో పదునైన, డేటా ఆధారిత విధా నాన్ని అవలంబించడానికి, భారతదేశంలో మారుతున్న డిజిటల్ ఫైనాన్స్ స్థితిగతులకు అనుగుణంగా కొత్త ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణలను అన్వేషించడానికి ప్రోత్సహించింది.
సమ్మిళిత వృద్ధిని సాధించాలనే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో, సాంకేతికత ద్వారా ఆర్థిక ప్రాప్యతను ముందుకు తీసుకెళ్లడాన్ని MAKSPay కొనసాగిస్తోంది. సంస్థలు మరియు వ్యక్తులకు భారతదేశ డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవ స్థలో అర్థవంతంగా పాల్గొనడానికి సాధికారత కల్పిస్తోంది.