ప్రపంచంలోని ప్రముఖ ఆభరణాల రిటైలర్లలో ఒకటైన మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్, తెలంగాణలోని ముఖ్యమైన ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో తమ లభ్యత, కస్టమర్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడంపై బ్రాండ్ యొక్క నిరంతర దృష్టిని పునరుద్ఘాటిస్తూ, తాజా మరియు ఆధునీకరించిన రూపంలో మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ కరీంనగర్ షోరూమ్ను పునఃప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది.
ఉత్తర తెలంగాణలో ఆభరణాల కొనుగోలుకు కరీంనగర్ ఒక ముఖ్యమైన కేంద్రంగా ఉంది, లోతైన సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలు, స్థిరమైన వివాహ డిమాండ్ మరియు ఆభరణాల బ్రాండ్లతో నమ్మకం, పారదర్శకత, దీర్ఘకాలిక సంబంధాలకు విలువనిచ్చే కస్టమర్ బేస్ దీనికి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ పునఃప్రారంభం మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ యొక్క వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది, ఇది స్థానిక సమాజాలతో సన్నిహితంగా అనుసంధానించబడి, స్థిరపడిన మార్కెట్లలో స్టోర్లలో అనుభవాలను పెంచుతుంది.
కరీంనగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గంగుల కమలాకర్ గారితో పాటు మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ యాజమాన్య బృందంలోని సీనియర్ సభ్యుల సమక్షంలో పునరుద్ధరించిన షోరూమ్ను ప్రారంభించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న సీనియర్ నాయకత్వ బృందంలో రిటైల్ ఆపరేషన్స్ (రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా)హెడ్- శ్రీ సిరాజ్ పి.కె.; తెలంగాణ జోనల్ హెడ్- శ్రీ షానిబ్ కె.; అసిస్టెంట్ షోరూమ్ హెడ్- శ్రీ ఫవాజ్ కబీర్, నిర్వహణ బృందంలోని ఇతర సభ్యులతో పాటు, విశిష్ట అతిథులు మరియు శ్రేయోభిలాషులు పాల్గొన్నారు.
మొత్తం 6,896 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన, పునఃప్రారంభించబడిన కరీంనగర్ షోరూమ్ మరింత విశాలమైన, సౌకర్యవంతమైన మరియు కస్టమర్-స్నేహపూర్వక ఆభరణాల షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపకల్పన చేయబడింది. ఈ లేఅవుట్ కదలిక సౌలభ్యం, మెరుగైన దృశ్య వర్తకం, కస్టమర్లు స్పష్టత మరియు సౌకర్యంతో బ్రౌజ్ చేయడానికి అనుమతించే స్పష్టంగా నిర్వచించబడిన విభాగాలపై దృష్టి పెడుతుంది.
షోరూమ్ పునఃప్రారంభంపై మలబార్ గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ ఎం. పి. అహ్మద్ మాట్లాడుతూ, ఎన్నటికీ తరగని వినియోగదారుల నమ్మకం, అన్ని సందర్భాలలోనూ ఆభరణాల పట్ల ఉన్న బలమైన సాంస్కృతిక డిమాండ్పై ఆధారపడి, కరీంనగర్ మాకు నిరంతరం ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్గా ఉంది.ఈ పునఃప్రారంభించబడిన షోరూమ్ విస్తృత ఎంపిక, పారదర్శక ధర, హామీ ఇవ్వబడిన నాణ్యతతో మరింత ఉన్నతమైన మరియు సౌకర్యవంతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించాలానే మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. మేము అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, మలబార్ను ఎంచుకునే ప్రతి కస్టమర్ కోసం బాధ్యతాయుతమైన పద్ధతులు, దీర్ఘకాలిక విలువపై మేము దృష్టి సారిస్తాము అని అన్నారు.
పునఃప్రారంభ వేడుకలలో భాగంగా, వినియోగదారులు బంగారం, రత్నాల ఆభరణాలపై తరుగు ఛార్జీలపై 30% వరకు తగ్గింపును, వజ్రాల విలువపై 30% వరకు తగ్గింపును పొందవచ్చు, ఈ ఆఫర్ జనవరి 18, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. MGD కరీంనగర్ పునఃప్రారంభంతో, మలబార్ గోల్డ్-డైమండ్స్ తన ప్రధాన వాగ్దానాలను విస్తరించడం కొనసాగిస్తోంది, వాటిలో పారదర్శక ధర, సరసమైన విలువ జోడింపు తరుగు ఛార్జీలు, జీవితకాల నిర్వహణ, వివరణాత్మక ఉత్పత్తి వివరాలు, బిఐఎస్ -హాల్మార్క్ చేసిన బంగారం, సర్టిఫైడ్ వజ్రాల ద్వారా నాణ్యత హామీ వంటివి ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలిక ఆభరణాల ప్రణాళికకు మద్దతుగా రూపొందించబడిన విలువ-ఆధారిత సేవలు, సౌకర్యవంతమైన కొనుగోలు ఎంపికల నుండి కూడా వినియోగదారులు ప్రయోజనం పొందవచ్చు.