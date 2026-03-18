చిత్తూరు: మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ ఈరోజు చిత్తూరులో తమ కొత్త షోరూమ్ను ప్రారంభించింది. తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ కార్యకలాపాలను మరింతగా విస్తరించింది. చిత్తూరులోని పలమనేరు రోడ్లో ఎంఎస్ఆర్ సర్కిల్ వద్ద ఉన్న ఈ షోరూమ్, మలబార్ యొక్క సేవ, నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా విశాలమైన, చక్కటి నిర్మాణాత్మకమైన ఆభరణాల రిటైల్ వాతావరణాన్ని వినియోగదారులకు అందించడానికి రూపొందించబడింది.
మొత్తం 5,000 పైగా చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ షోరూమ్, సౌకర్యవంతమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి 73 సీటింగ్ ఏర్పాట్లతో ఆలోచనాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయబడిన లేఅవుట్ను కలిగి ఉంది. రెండు అంతస్తులలో నిర్వహించబడే ఈ ప్రాంగణం, కస్టమర్లు ఆహ్లాదకరమైన, చక్కగా నిర్వహించబడే వాతావరణంలో కలెక్షన్లను అన్వేషించడానికి అనుమతిస్తుంది.
మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ నుండి సీనియర్ నాయకత్వం, ఆహ్వానించబడిన అతిథులు, స్థానిక కమ్యూనిటీ సభ్యుల సమక్షంలో ఈ షోరూమ్ను చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీ గురజాల జగన్ మోహన్ గారు ప్రారంభించారు. ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ బృందంలో రిటైల్ ఆపరేషన్స్(రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా) హెడ్ శ్రీ సిరాజ్ పి.కె.; తెలంగాణ జోనల్ హెడ్ శ్రీ మొహమ్మద్ షరీజ్ కె.; సెంట్రల్ ఆంధ్ర- రాయలసీమ జోనల్ హెడ్ శ్రీ నిఖిల్ చంద్రన్; తెలంగాణ జోనల్ హెడ్ శ్రీ షానిబ్ కె.; చిత్తూరు అసిస్టెంట్ షోరూమ్ హెడ్ శ్రీ సంజయ్ హన్స్ వర్గీస్, మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ బృందంలోని ఇతర సభ్యులు ఉన్నారు.
చిత్తూరు షోరూమ్ విస్తృత శ్రేణిలో బంగారం, వజ్రం, ప్లాటినం రత్నాల ఆభరణాలను ప్రదర్శిస్తుంది, వీటిలో మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్ యొక్క సిగ్నేచర్ కలెక్షన్లు సైతం ఉన్నాయి. పెళ్లి ఆభరణాలు, పండుగ కొనుగోళ్లు, రోజువారీ ఆభరణాలు, సమకాలీన డిజైన్లలో విభిన్న కస్టమర్ ప్రాధాన్యతలను తీర్చడానికి అవసరమైన కలెక్షన్లు సైతం ఇక్కడ ఉంటాయి, సాంప్రదాయ పనితనంకు అభివృద్ధి చెందుతున్న శైలి సున్నితత్వాలను ఈ కలెక్షన్లో మిళితం చేశారు.
మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ యొక్క బిగ్ బ్రిలియంట్ సేల్ కూడా ప్రస్తుతం షోరూమ్లో మార్చి 7 నుండి మార్చి 22, 2026 వరకు జరుగుతోంది. ఈ కాలంలో, కస్టమర్లు అన్ని బంగారం, అన్కట్, రత్నాల ఆభరణాల తరుగు చార్జీలపై 40% వరకు తగ్గింపు, వజ్రాల విలువపై 30% వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. పాత బంగారం మార్పిడిపై 0% తగ్గింపు, అదే రోజు చెల్లింపుతో గరిష్ట నగదు విలువకు పాత బంగారాన్ని విక్రయించే అవకాశాలు వంటి అదనపు ప్రయోజనాలతో పాటు, కస్టమర్లు అక్షయ తృతీయ ముందస్తు బుకింగ్తో ఉచిత వెండి నాణెం సైతం పొందవచ్చు.
ఈ ప్రారంభంపై మలబార్ గ్రూప్ చైర్మన్ ఎం.పి. అహమ్మద్ మాట్లాడుతూ, చిత్తూరు వంటి మార్కెట్లలో, ఆభరణాల కొనుగోలు కుటుంబ వేడుకలు, నమ్మకం, దీర్ఘకాలిక సంబంధాలతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. కస్టమర్లు ఎంపికకు విలువ ఇస్తారు, కానీ వారు తాము కొనుగోలు చేసే అంశాలపై స్పష్టత, విశ్వాసాన్ని కూడా విలువైనదిగా భావిస్తారు. ఈ షోరూమ్తో, మరింత విశాలమైన నమూనా, విస్తృత కలెక్షన్లు, కొనుగోలు యొక్క ప్రతి దశలో నమ్మదగినదిగా అనిపించే సేవా అనుభవాన్ని తీసుకురావాలనేది మా ప్రయత్నం అని అన్నారు.
ఈ ప్రారంభంతో, మలబార్ గోల్డ్- డైమండ్స్ తమ రిటైల్ నెట్వర్క్ను కీలక నగరాల్లో విస్తృతం చేస్తూనే ఉంది, దీని ద్వారా తమ కస్టమర్-కేంద్రీకృత రిటైల్ అనుభవాన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతీయ మార్కెట్లకు దగ్గరగా తీసుకువస్తుంది.