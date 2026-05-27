పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోటీన్ షాంపూ విడుదల
భారతదేశంలోని ప్రముఖ FMCG కంపెనీలలో ఒకటైన మారికో లిమిటెడ్, పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోటీన్ షాంపూను విడుదల చేయడం ద్వారా ఈ రోజు హెయిర్ క్లెన్సింగ్ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ కొత్త ప్రోటీన్ షాంపూ శ్రేణి కొబ్బరి మరియు సహజ పదార్థాల గుణాలను కలిగి ఉంది. ఇది కేశ సంరక్షణ విభాగంలో ఈ బ్రాండ్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
ఆశిష్ గోపాల్, సీఈఓ, కోర్ బిజినెస్ ఇండియా, మారికో లిమిటెడ్ మాట్లాడుతూ, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, మారికో తన కేటగిరీని గణనీయంగా విస్తరించడంలో భాగంగా, హెయిర్-క్లెన్సింగ్ ఫార్మాట్లో పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ కోకోనట్ను విడుదల చేసింది. పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ షాంపూ, సహజ ఉత్పత్తుల కోసం పెరుగుతున్న వినియోగదారుల డిమాండ్ను తీరుస్తుంది. ఇది, ప్రయోజనకరమైన, కొబ్బరి ఆధారిత ఆవిష్కరణలను పరిచయం చేయాలనే మారికో నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ విడుదల, ₹10,000 కోట్లకు పైగా విలువైన మరియు 9 నుండి 10 శాతం వృద్ధి రేటుతో పెరుగుతున్న భారతదేశ పర్సనల్ కేర్ విభాగంలో కంపెనీ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. హెయిర్ క్లెన్సింగ్ విభాగంలోకి పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రవేశించడం కంపెనీకి గణనీయమైన వృద్ధి అవకాశాలను తెస్తుంది, తద్వారా మొత్తం హెయిర్-కేర్ దినచర్యలో బ్రాండ్ ఉనికిని విస్తరిస్తుంది. ఈ షాంపూకి వినియోగదారుల నుండి సానుకూల స్పందన లభించింది. ఈ ఉత్పత్తికి మార్కెట్లో అధిక డిమాండ్ ఉంటుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము.
విక్రమ్ కర్వాల్, చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ - ఇండియా, మేరీకో లిమిటెడ్ మాట్లాడుతూ, వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తుల విషయానికి వస్తే, వినియోగదారులు కేవలం పేరున్న బ్రాండ్లనే విశ్వసిస్తారు. వారు సహజ ఉత్పత్తుల కోసం ఎక్కువగా అన్వేషిస్తున్నారు. అందువల్ల, షాంపూ విభాగంలో పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్కు భారీ అవకాశం ఉంది. ఈ అంతర్దృష్టి ఆధారంగా, వినియోగదారులు కచ్చితంగా ఇష్టపడే ఒక ఉత్పత్తిని మేము రూపొందించాము. ఇది భారతదేశంలో, భారతదేశం కోసం సృష్టించబడిన బ్రాండ్, స్థానిక ప్రజల అవసరాలను అర్థం చేసుకుని, మా బ్రాండ్ను నిర్మించిన అదే దృఢ విశ్వాసంతో వారి జుట్టు సంరక్షణ కోసం దీనిని రూపొందించాము.
టెలివిజన్, డిజిటల్ ఛానెళ్లు, క్రియేటర్లతో సహకారాలు మరియు ప్రాంతీయ వేదికలను ఉపయోగించుకుంటూ, ఒక పటిష్టమైన, బహుళ-ఫార్మాట్ మార్కెటింగ్ ప్రణాళిక ద్వారా మేము ఈ బ్రాండ్ను ప్రచారం చేస్తాము. మా బ్రాండ్ లక్షలాది కుటుంబాలకు చేరువవుతుంది. దశాబ్దాలుగా, ఇది వివిధ ప్రాంతాలు మరియు ఆదాయ వర్గాలకు చెందిన ప్రజలతో గాఢమైన, విశ్వసనీయమైన సంబంధాలను కొనసాగిస్తూ వస్తోంది. మా వినియోగదారుల మధ్య బ్రాండ్ గుర్తింపును మరింత పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో, ఈ విశిష్ట సంబంధానికి తగిన గౌరవం ఇచ్చేలా మేము మా ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణ వ్యూహాన్ని రూపొందించాము.”
కొత్త పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోటీన్ షాంపూ శ్రేణి జుట్టులో ప్రోటీన్ నష్టాన్ని నివారిస్తుంది. ఈ ఉత్పత్తితో, ఈ బ్రాండ్ 'డ్యామేజ్ రిపేర్' విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. కొత్త పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోటీన్ షాంపూ శ్రేణిలో కలబందతో కూడిన కొబ్బరి పాలు, అలాగే రోజ్మేరీ, ఆమ్లా, షికాయ్ మరియు బాదం వంటి ఇతర సహజ పదార్థాలు కలిగిన విభిన్న రకాలు ఉన్నాయి. ప్రతి రకం వినియోగదారులకు జుట్టు రాలడాన్ని నియంత్రించడం మరియు జుట్టుకు మెరుపును పెంచడం వంటి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
తన బలమైన మార్కెట్ స్థానం మరియు విస్తృతమైన వ్యాప్తిని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ కొత్త ఫార్మాట్లలో నమ్మకమైన మరియు సరసమైన పరిష్కారాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీని పోర్ట్ఫోలియోలో వివిధ ప్యాక్ సైజులలో ఎనిమిది వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎంట్రీ-లెవల్ శాచెట్ కేవలం ₹1కే లభిస్తుంది, దీనివల్ల ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఈ ఉత్పత్తిని ప్రయత్నించేందుకు వీలవుతుంది. అదనంగా, ఇది జనరల్ ట్రేడ్, మోడరన్ ట్రేడ్ మరియు ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో 80 ml, 170 ml, 340 ml, 650 ml, 1 L, మరియు 1.2 L ప్యాక్ సైజులలో అందుబాటులో ఉంది.
ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది కుటుంబాలకు చేరే వర్గాలలోకి తన పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించడంపై మారికో దృష్టి సారించింది. ప్రీమియం ఉత్పత్తులకు ఉన్న డిమాండ్లో ఏటేటా పెరుగుదలను నమోదు చేస్తున్న ఈ విభాగంలో, ఇది ఆ సంస్థకు గణనీయమైన వృద్ధి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. భారతదేశంలో కేశ సంరక్షణపై వినియోగదారుల వ్యయంలో తన వాటాను పెంచుకోవడానికి మారికో షాంపూ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది.
