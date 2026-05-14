సంబంధిత వార్తలు
- Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది
- నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగింది
- హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు.. కారు డిక్కీలో పిల్లలు... ప్రమాదకరమైన జర్నీ (వీడియో)
- శస్త్రచికిత్స అనంతరం అమరావతికి తిరిగి వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్
- Hyderabad: బాత్రూమ్లో 40ఏళ్ల మహిళ మృతదేహం.. గది నుండి దుర్వాసన రావడంతో..?
హైదరాబాద్ మదర్స్ డే కార్ట్లలో మావా కేక్లతో పాటు వెల్నెస్ గిఫ్ట్లు
హైదరాబాద్: ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా హైదరాబాద్లో గిఫ్టింగ్ ట్రెండ్ కంఫర్ట్, కేర్ మరియు కొంచెం ఇండల్జెన్స్ వైపు మొగ్గుచూపింది. సాధారణంగా కొనుగోలు చేసే పూలు, చాక్లెట్లకు మించి, నగరంలోని వినియోగదారులు ప్రోటీన్ షేక్స్, స్కిన్కేర్ ఉత్పత్తులు, వెల్నెస్ ఎసెన్షియల్స్, వెఫర్ బార్స్, మావా కేక్లు, ఇతర స్వీట్ ట్రీట్స్తో నిండిన అన్నీ అమ్మ కోసం గిఫ్ట్ బాస్కెట్లను ఎంపిక చేశారు. ఒక ప్రత్యేక కార్ట్ ఈ ట్రెండ్ను అద్భుతంగా ప్రతిబింబించింది. సెలబ్రేషన్తో పాటు సెల్ఫ్కేర్ను కూడా కలిపి, హైదరాబాద్లో గిఫ్టింగ్ అంటే కేవలం ఒక బహుమతి కాకుండా, అమ్మ కోసం పూర్తి ప్యాంపర్ అనుభవాన్ని సృష్టించడం అన్న భావనను చూపించింది.
ఇన్స్టామార్ట్ మదర్స్ డే గిఫ్టింగ్ ట్రెండ్స్ 2026 ప్రకారం, గిఫ్టింగ్ సాధారణ బహుమతుల నుంచి మరింత ఆలోచనాత్మకమైన, కేర్-ఫస్ట్ ఎంపికల వైపు మారుతోంది. అయితే కొన్ని సంప్రదాయాలు మాత్రం అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. పూల ఆర్డర్లు తెల్లవారుజామున గరిష్టానికి చేరుకోగా, కేక్ల ఆర్డర్లు సాయంత్రం వేళల్లో పెరిగాయి. రాత్రి 8-9 గంటల మధ్య సమయం అత్యంత బిజీ గిఫ్టింగ్ అవర్గా నిలిచింది. సుమారు ₹5,500 విలువ గల ఆర్డర్లు ఈ వారంలో అత్యధిక విలువ కలిగిన గిఫ్టింగ్ కార్ట్లలో ఎక్కువగా కనిపించాయి.
భారత్ ఈ మదర్స్ డేకు ఏమి గిఫ్ట్ చేసింది
చాక్లెట్లు మరియు పూలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రధాన నగరంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన గిఫ్ట్లుగా నిలిచాయి.
కానీ ఈసారి భారత్ అమ్మ, కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోండి అని కూడా చెప్పింది. మసాజర్ల ఆర్డర్లు +136% పెరిగాయి.
సెల్ఫ్కేర్ కూడా అధికారికంగా మదర్స్ డే గిఫ్టింగ్ జాబితాలో చేరింది. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాల్లో బ్యూటీ గిఫ్ట్ ప్యాక్లు +77% పెరిగి, స్కిన్కేర్, గ్రూమింగ్ ఉత్పత్తులు చాక్లెట్లు, పూలతో పాటు ప్రధాన గిఫ్ట్ ఎంపికలుగా మారాయి.
ప్రీమియం పెర్ఫ్యూమ్ల ఆర్డర్లు +134% పెరగడం ద్వారా వినియోగదారులు మరింత మెరుగైన, ఆలోచించి ఎంపిక చేసిన గిఫ్ట్ల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారని స్పష్టమైంది.
ఇంటి వాతావరణాన్ని మెరుగుపరిచే గిఫ్ట్లు కూడా కొత్త ట్రెండ్గా నిలిచాయి. క్యాండిల్స్, డిఫ్యూజర్స్, హోమ్ డెకార్ ఆర్డర్లు +34% పెరిగాయి; ముఖ్యంగా కోల్కతా, జైపూర్ వంటి నగరాల్లో ఈ ట్రెండ్ బలంగా కనిపించింది.
పూలు ఇప్పటికీ ప్రధాన గిఫ్ట్గా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, బొకే ఆర్డర్లు దాదాపు రెట్టింపు (+97%) అయ్యాయి. ఇది వినియోగదారులు సాధారణ ఎంపికలకన్నా మరింత ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన గిఫ్ట్లను ఎంచుకుంటున్నారనడానికి సంకేతం.
చాక్లెట్లు, కేక్లు- భారతీయుల స్వీట్ స్పాట్
టాప్ 20 అత్యధికంగా ఆర్డర్ చేసిన గిఫ్టింగ్ ఉత్పత్తుల్లో 15 చాక్లెట్ ఉత్పత్తులే ఉండటంతో, చాక్లెట్లు చివరి నిమిషం గిఫ్ట్ ఎంపికల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి.
కేక్లు కూడా వెంటనే తరువాతి స్థానంలో నిలిచాయి. ముఖ్యంగా ఐస్క్రీమ్ కేక్ల ఆర్డర్లు +69% పెరిగి, సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో గరిష్టానికి చేరాయి. ఇంట్లో జరిగే సాయంత్రపు సెలబ్రేషన్లకు ఇది సరైన సమయంగా నిలిచింది.
ప్రతి నగరం తమ కార్ట్లో ఏమి పెట్టుకుంది
బెంగళూరు భారత్లో మదర్స్ డే గిఫ్టింగ్ క్యాపిటల్గా నిలవగా, తరువాతి స్థానాల్లో ముంబై, హైదరాబాద్, చెన్నై, ఢిల్లీ నిలిచాయి. అయితే ఈ ట్రెండ్ మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాలేదు. నాగ్పూర్, పాట్నా, లక్నో, కోల్కతా వంటి నగరాలు కూడా క్విక్ కామర్స్ గిఫ్టింగ్ దేశవ్యాప్తంగా అలవాటుగా మారుతున్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. ట్రెండ్లు సాధారణంగా ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, ప్రతి నగరానికి ప్రత్యేకమైన స్థానిక అభిరుచులు కనిపించాయి:
చాక్లెట్లు ప్రతి నగరంలో టాప్ 2 గిఫ్ట్లలో ఒకటిగా నిలిచి, అందరి ప్రేమను వ్యక్తపరిచే సాధారణ భాషగా మారాయి.
ముంబై మరియు పుణేలో చాక్లెట్లతో పాటు తాజా మావా కేక్లకు అధిక ఆదరణ లభించింది.
చెన్నై మరియు కొచ్చి బ్రౌనీ కేక్లు మరియు ప్రాంతీయ ప్రత్యేకతలను ఎక్కువగా ఎంపిక చేశాయి.
కోల్కతాలో చాక్లెట్లకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం కనిపించింది.
ఢిల్లీ మరియు గుర్గావ్లో క్లాసిక్ స్పాంజ్ కేక్లు మరియు చాక్లెట్ ఫేవరెట్స్ ప్రధాన ఎంపికలుగా నిలిచాయి.
Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ‘పెద్ది’ జూన్ 4న గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కు సిద్ధమవుతుండగా, జూన్ 3న స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని రీతిలో పాన్ ఇండియా ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ను టీమ్ ప్రారంభించింది.
నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగింది
తెలంగాణలో కష్టాల్లో ఉన్న సింగిల్-స్క్రీన్ థియేటర్లను కాపాడటానికి, స్థిర అద్దెల నుండి శాతం ఆధారిత ఆదాయ పంపిణీకి మారాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సునీల్ నారంగ్ వంటి ఎగ్జిబిటర్లను నిర్మాత సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఎగతాళి చేశారు. ఒక టీవీ చర్చలో నారంగ్ ఎదురుదాడి చేస్తూ, వంశీ పేరు ప్రస్తావించకుండా ఆయన శరీరాన్ని కించపరిచేలా విమర్శించారు.
జగపతి బాబు, ఆకెళ్ల వి కృష్ణ కాంబినేషన్ చిత్రం వదలా టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్
Sanjaydath: ది డెవిల్ ఆగమనం - కెడి: ది డెవిల్ ట్రైలర్తో మాస్ హంగామా
అమెజాన్ ప్రైమ్లో దూసుకుపోతోన్న చంద్రహాస్.. బరాబర్ ప్రేమిస్తా
ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటించిన రీసెంట్ హిట్ సినిమా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంతో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా నటించారు. అర్జున్ మహీ ('ఇష్టంగా' ఫేమ్) విలన్గా మెప్పించారు. 'బారాబర్ ప్రేమిస్తా' మూవీని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ సంస్థల మీద గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.