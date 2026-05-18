సంబంధిత వార్తలు
- హైదరాబాదులో లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్తో ఎడ్-ఎ-మమ్మా శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్
- నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు
- భగీరథ్ను పోలీసులకు అప్పగించాం.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్
- బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పోక్సో కేసు : బాధితురాలి వాంగ్మూలం నమోదు
- Dil Raju: పావలా శ్యామలకు వైద్య చికిత్స చేయిస్తున్న నిర్మాత దిల్ రాజు
హైదరాబాద్ మదర్స్ డే కార్ట్లలో మావా కేక్లతో పాటు వెల్నెస్ గిఫ్ట్లు కూడా...
హైదరాబాద్: ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా హైదరాబాద్లో గిఫ్టింగ్ ట్రెండ్ కంఫర్ట్, కేర్, కొంచెం ఇండల్జెన్స్ వైపు మొగ్గుచూపింది. సాధారణంగా కొనుగోలు చేసే పూలు, చాక్లెట్లకు మించి, నగరంలోని వినియోగదారులు ప్రోటీన్ షేక్స్, స్కిన్కేర్ ఉత్పత్తులు, వెల్నెస్ ఎసెన్షియల్స్, వెఫర్ బార్స్, మావా కేక్లు మరియు ఇతర స్వీట్ ట్రీట్స్తో నిండిన అన్నీ అమ్మ కోసం గిఫ్ట్ బాస్కెట్లను ఎంపిక చేశారు. ఒక ప్రత్యేక కార్ట్ ఈ ట్రెండ్ను అద్భుతంగా ప్రతిబింబించింది. సెలబ్రేషన్తో పాటు సెల్ఫ్కేర్ను కూడా కలిపి, హైదరాబాద్లో గిఫ్టింగ్ అంటే కేవలం ఒక బహుమతి కాకుండా, అమ్మ కోసం పూర్తి ప్యాంపర్ అనుభవాన్ని సృష్టించడం అన్న భావనను చూపించింది.
ఇన్స్టామార్ట్ మదర్స్ డే గిఫ్టింగ్ ట్రెండ్స్ 2026 ప్రకారం, గిఫ్టింగ్ సాధారణ బహుమతుల నుంచి మరింత ఆలోచనాత్మకమైన, కేర్-ఫస్ట్ ఎంపికల వైపు మారుతోంది. అయితే కొన్ని సంప్రదాయాలు మాత్రం అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. పూల ఆర్డర్లు తెల్లవారుజామున గరిష్టానికి చేరుకోగా, కేక్ల ఆర్డర్లు సాయంత్రం వేళల్లో పెరిగాయి. రాత్రి 8-9 గంటల మధ్య సమయం అత్యంత బిజీ గిఫ్టింగ్ అవర్గా నిలిచింది. సుమారు ₹5,500 విలువ గల ఆర్డర్లు ఈ వారంలో అత్యధిక విలువ కలిగిన గిఫ్టింగ్ కార్ట్లలో ఎక్కువగా కనిపించాయి.
భారత్ ఈ మదర్స్ డేకు ఏమి గిఫ్ట్ చేసింది
చాక్లెట్లు మరియు పూలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రధాన నగరంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన గిఫ్ట్లుగా నిలిచాయి.
కానీ ఈసారి భారత్ “అమ్మ, కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోండి” అని కూడా చెప్పింది. మసాజర్ల ఆర్డర్లు +136% పెరిగాయి.
సెల్ఫ్కేర్ కూడా అధికారికంగా మదర్స్ డే గిఫ్టింగ్ జాబితాలో చేరింది. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాల్లో బ్యూటీ గిఫ్ట్ ప్యాక్లు +77% పెరిగి, స్కిన్కేర్ మరియు గ్రూమింగ్ ఉత్పత్తులు చాక్లెట్లు, పూలతో పాటు ప్రధాన గిఫ్ట్ ఎంపికలుగా మారాయి.
ప్రీమియం పెర్ఫ్యూమ్ల ఆర్డర్లు +134% పెరగడం ద్వారా వినియోగదారులు మరింత మెరుగైన, ఆలోచించి ఎంపిక చేసిన గిఫ్ట్ల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారని స్పష్టమైంది.
ఇంటి వాతావరణాన్ని మెరుగుపరిచే గిఫ్ట్లు కూడా కొత్త ట్రెండ్గా నిలిచాయి. క్యాండిల్స్, డిఫ్యూజర్స్ మరియు హోమ్ డెకార్ ఆర్డర్లు +34% పెరిగాయి; ముఖ్యంగా కోల్కతా, జైపూర్ వంటి నగరాల్లో ఈ ట్రెండ్ బలంగా కనిపించింది.
పూలు ఇప్పటికీ ప్రధాన గిఫ్ట్గా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, బొకే ఆర్డర్లు దాదాపు రెట్టింపు (+97%) అయ్యాయి. ఇది వినియోగదారులు సాధారణ ఎంపికలకన్నా మరింత ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన గిఫ్ట్లను ఎంచుకుంటున్నారనడానికి సంకేతం.
చాక్లెట్లు, కేక్లు & భారతీయుల స్వీట్ స్పాట్
టాప్ 20 అత్యధికంగా ఆర్డర్ చేసిన గిఫ్టింగ్ ఉత్పత్తుల్లో 15 చాక్లెట్ ఉత్పత్తులే ఉండటంతో, చాక్లెట్లు చివరి నిమిషం గిఫ్ట్ ఎంపికల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి.
కేక్లు కూడా వెంటనే తరువాతి స్థానంలో నిలిచాయి. ముఖ్యంగా ఐస్క్రీమ్ కేక్ల ఆర్డర్లు +69% పెరిగి, సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో గరిష్టానికి చేరాయి. ఇంట్లో జరిగే సాయంత్రపు సెలబ్రేషన్లకు ఇది సరైన సమయంగా నిలిచింది.
ప్రతి నగరం తమ కార్ట్లో ఏమి పెట్టుకుంది
బెంగళూరు భారత్లో మదర్స్ డే గిఫ్టింగ్ క్యాపిటల్గా నిలవగా, తరువాతి స్థానాల్లో ముంబై, హైదరాబాద్, చెన్నై మరియు ఢిల్లీ నిలిచాయి. అయితే ఈ ట్రెండ్ మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాలేదు. నాగ్పూర్, పాట్నా, లక్నో మరియు కోల్కతా వంటి నగరాలు కూడా క్విక్ కామర్స్ గిఫ్టింగ్ దేశవ్యాప్తంగా అలవాటుగా మారుతున్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. ట్రెండ్లు సాధారణంగా ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, ప్రతి నగరానికి ప్రత్యేకమైన స్థానిక అభిరుచులు కనిపించాయి.
చాక్లెట్లు ప్రతి నగరంలో టాప్ 2 గిఫ్ట్లలో ఒకటిగా నిలిచి, అందరి ప్రేమను వ్యక్తపరిచే సాధారణ భాషగా మారాయి.
ముంబై మరియు పుణేలో చాక్లెట్లతో పాటు తాజా మావా కేక్లకు అధిక ఆదరణ లభించింది.
చెన్నై మరియు కొచ్చి బ్రౌనీ కేక్లు మరియు ప్రాంతీయ ప్రత్యేకతలను ఎక్కువగా ఎంపిక చేశాయి.
కోల్కతాలో చాక్లెట్లకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం కనిపించింది.
ఢిల్లీ మరియు గుర్గావ్లో క్లాసిక్ స్పాంజ్ కేక్లు మరియు చాక్లెట్ ఫేవరెట్స్ ప్రధాన ఎంపికలుగా నిలిచాయి.
Rashi: ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రంలో సావిత్రి అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో రాశీ
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ సినిమాకు సుధీర్ జోకర్ అనే టైటిల్ ఖరారు
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Peddi trailer: మూడు విభిన్న క్రీడలతో హీరోగా ఎదిగిన కథతో పెద్ది ట్రైలర్
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
Seiyaan: శివకార్తికేయన్, కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ నేడు ప్రారంభం
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.