ఈపీఎఫ్వో అడ్వాన్స్ పొందేందుకు కొత్త రూల్స్...
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్) నుంచి అడ్వాన్స్ సొమ్మును పొందేందుకు కొత్త నిబంధన ఒకటి వచ్చింది. ఇప్పటికే పీఎఫ్ ఉపసంహరణలను ఈపీఎఫ్వో మరింత సులభతరం చేసిన విషయం తెల్సిందే. వైద్య అవసరాల కోసం చందాదారుడు ఎన్నిసార్లైనా సొమ్మును విత్ డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది. ఈ మేరకు ఈపీఎఫ్ అడ్వాన్స్కు సంబంధించిన కొత్త నిబంధనను ఈపీఎఫ్వో వెల్లడించింది.
ఉద్యోగులు, కార్మికుల వ్యక్తిగత ఈపీఎఫ్ నిధిలో కనీసం 25 శాతం నిల్వ ఉంచి మిగిలిన మొత్తాన్ని మాత్రమే ఉపసంహరించుకునేలా ఇప్పటికే సీబీటీ ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈపీఎఫ్ సభ్యత్వం 12 నెలలు దాటిన తర్వాత చందాదారులు తమ ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ నుంచి 75 శాతం వరకు నిధులను విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ పాక్షిక ఉపసంహరణల కోసం గతంలో ఉన్న 13 రకాల సంక్లిష్ట నిబంధనలను విలీనం చేసి.. అత్యవసర (అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం), గృహ సంబంధించిన అవసరాలు, ప్రత్యేక పరిస్థితులు అనే మూడు విభాగాలుగా వర్గీకరించింది.
కేటగిరీ 1
అనారోగ్యం : పరిమితి లేదు. వ్యక్తిగత, కుటుంబసభ్యుల వైద్య చికిత్సల కోసం చందాదారుడు తన సర్వీసులో ఎన్నిసార్లయినా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈపీఎఫ్వో నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
విద్య : వ్యక్తిగత, కుటుంబ సభ్యుల చదువు కోసం మొత్తం సర్వీసులో పదిసార్లు ఉపసంహరించుకోవచ్చు.
వివాహం : వ్యక్తిగత, కుటుంబ సభ్యుల వివాహ ఖర్చుల కోసం ఐదుసార్లు క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.
కేటగిరీ 2 : ఇంటికి సంబంధించిన అవసరాలు
ఇల్లు, భూమి కొనుగోలు, గృహ నిర్మాణం, గృహ రుణ చెల్లింపు, మరమ్మతుల కోసం మొత్తం సర్వీసులో ఐదుసార్లు నగదును అడ్వాన్స్గా తీసుకోవచ్చు
కేటగిరీ 3: ప్రత్యేక పరిస్థితులు
ప్రకృతి విపత్తులు, లాకౌట్/సంస్థ మూసివేత, ఉద్యోగం కోల్పోవడం, రోగాల వ్యాప్తి వంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో చందాదారులు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండుసార్లు నగదును ఉపసంహరించుకోవచ్చు.