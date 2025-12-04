మెటా, భారతదేశం అంతటా MSMEలను డిజిటల్గా శక్తివంతం చేయడానికి, మైక్రో, స్మాల్ & మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ మంత్రిత్వ శాఖ (MSME) మరియు ఇండియా SME ఫోరం భాగస్వామ్యంతో AI ఆధారిత చాట్బాట్ను ప్రారంభించాలనే తన ఉద్దేశ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఇది డిజిటల్ ఇండియా లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి ఏఐ వినియోగంపై మెటా చూపిస్తున్న నిరంతర నిబద్ధతకు మరొక ముందడుగుగా నిలుస్తుంది.
మెటా యొక్క లామా మోడల్ ఆధారంగా, వాట్సాప్లో లభించే ఈ AI చాట్బాట్, వ్యవస్థాపకులకు వ్యక్తిగతీకరించిన, నిజ-సమయ సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ప్రభుత్వ పథకాలపై మార్గదర్శకత్వం, సమ్మతి, క్రెడిట్ యాక్సెస్, నైపుణ్య అభివృద్ధి, డిజిటల్ ఆన్బోర్డింగ్ వంటి ముఖ్యమైన వనరుల ప్రాప్యతను ఇది మరింత సులభతరం చేస్తుంది, MSMEలు డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరింత బలంగా ముందుకుసాగేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది. బహుళ భారతీయ భాషల్లో అందుబాటులో ఉండే ఈ చాట్బాట్, వాయిస్, టెక్స్ట్ పరస్పరాలకు మద్దతు అందిస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న MSMEలకు మరింత సమగ్రత మరియు సౌలభ్యాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
ఇండియా SME ఫోరం దేశవ్యాప్తంగా గణనీయమైన ప్రభావాన్ని జరుపుకుంటూ, వాట్సాప్ ద్వారా శక్తినిచ్చే MSMEల కోసం జాతీయస్థాయి డిజిశాస్త్ర కార్యక్రమం ఒక సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా సాధించిన కీలక ప్రభావాన్ని గుర్తించింది. ఒక మిలియన్ MSMEలను డిజిటల్గా శక్తివంతం చేయడానికి ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం, వర్క్షాప్లు, వెబినార్లు, డిజిటల్ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్ ద్వారా ఇప్పటివరకు 476,000 మందికి పైగా వ్యవస్థాపకులకు చేరుకుంది, వాట్సాప్ యొక్క డిజిటల్ సాధనాలను ఉపయోగించి చిన్న వ్యాపారాలు తమ కార్యకలాపాలను డిజిటలైజ్ చేయడానికి సన్నద్ధమవుతున్నాయి. భారతదేశంలోని MSME రంగంలో వృద్ధి, ఆవిష్కరణలను నడిపిస్తున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, శ్రీమతి మెర్సీ ఎపావో, జాయింట్ సెక్రెటరీ, MSME మంత్రిత్వ శాఖ ఇలా అన్నారు, డిజిశాస్త్ర కార్యక్రమం ఒక సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఇండియా SME ఫోరమ్కు హృదయపూర్వక అభినందనలు. నేటి సమావేశం భారతదేశంలోని MSME కమ్యూనిటీ యొక్క శక్తిని, సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మేము విన్న ప్రేరణాత్మక కథలు ఆవిష్కరణ, డిజిటల్ స్వీకరణ వల్ల వచ్చిన మార్పును స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. మా మంత్రిత్వ శాఖ డిజిటల్ MSME, టీమ్ ప్రోగ్రామ్లు, ఇతర డిజిటల్ ఎనేబుల్మెంట్ కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి కట్టుబడి ఉంది. మా 7.2 కోట్ల MSMEలలో ప్రతి ఒక్కరూ వృద్ధి చెందేందుకు, ప్రపంచస్థాయి పోటీకి సిద్ధం కావడానికి, దేశ ఆర్థిక పురోగతిలో భాగస్వామ్యం కావడానికి అవసరమైన సాధనాలు అందుబాటులో ఉండేలా పని చేస్తున్నాం. మరింత మంది పారిశ్రామికవేత్తలు డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లను స్వీకరించి, బలమైన, భవిష్యత్కు సిద్ధంగా ఉన్న MSME రంగాన్ని నిర్మించే ఈ మార్పులో భాగస్వాములు కావాలని నేను కోరుతున్నాను.”
శ్రీ వినోద్ కుమార్, ప్రెసిడెంట్, ఇండియా SME ఫోరం ఇలా అన్నారు, మెటా ఆధారితమైన AI చాట్బాట్ ప్రారంభం, దేశవ్యాప్తంగా MSMEలను డిజిటల్గా మార్పు చేసే మా లక్ష్యంలో ఒక కీలక మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, చిన్న వ్యాపారాలకు నిజ-సమయ, ఉపయోగకరమైన డిజిటల్ సాధనాలను అందిస్తూ, సమ్మతి ప్రక్రియలను సులభతరం చేసి, ఫైనాన్స్ ప్రాప్యతను విస్తరించి, కొత్త మార్కెట్ అవకాశాలను తెరవుతున్నాము. భారతదేశంలోని నూతన తరం పారిశ్రామికవేత్తలను శక్తివంతం చేయడంలో, వారు దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రధాన శక్తిగా కొనసాగడం పట్ల మేము పూర్తిగా నిబద్దతగా ఉన్నాము.