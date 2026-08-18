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  4. MobiKwik profitable for third consecutive quarter; delivers PAT of ₹7.6 Cr, a positive swing of ₹49.5 Cr YoY
Written By జయ
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (18:05 IST)

మొబిక్విక్‌ లాభాల పంట; ₹7.6 కోట్ల నికర లాభంతో వార్షిక ప్రాతిపదికన ₹49.5 కోట్ల వృద్ధి

Cash
Written By: జయ
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (18:07 IST)
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హైదరాబాద్: భారతదేశపు అతి పెద్ద డిజిటల్ వాలెట్ సేవల సంస్థ అయిన వన్ మొబిక్విక్‌ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్(మొబిక్విక్‌), జూన్ 30, 2026తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి తన ఆదాయ ఫలితాలను ఈరోజు ప్రకటించింది. కంపెనీ వరుసగా మూడో త్రైమాసికంలో లాభదాయకతను నమోదు చేయడంతో పాటు ₹7.6 కోట్ల PAT సాధించింది, YoYలో ఇది ₹49.5 కోట్ల వృద్ధి. తద్వారా, వేగంగా విస్తరిస్తూ లాభదాయకంగా ఎదుగుతున్న భారత ఫిన్‌టెక్‌ సంస్థల్లో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
 
Q1 FY27 త్రైమాసికం మొబిక్విక్‌ లాభదాయక ప్రయాణానికి  కొనసాగింపుగా నిలుస్తుంది. డిసిప్లిన్‌డ్‌ cost management, Payments Business మరియు Financial Services Businessలో మెరుగైన ఆదాయ ఆర్జన ఫలితంగా Contribution Profit YoYలో 66%కు పెరిగింది. ప్లాట్‌ఫామ్‌ GMV త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన కొత్త గరిష్ఠ స్థాయిని నమోదు చేయగా, Financial Services బిజినెస్‌ స్థిరమైన ఆదాయ వృద్ధితో పాటు అనుకూలమైన Gross Profit marginsను నమోదు చేసింది.
 
పనితీరుపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, మొబిక్విక్‌ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, ఎండీ & సీఈఓ అయిన బిపిన్ ప్రీత్ సింగ్ ఇలా అన్నారు: వృద్ధిలో నిరంతర పెట్టుబడులతో పాటు వరుసగా మూడు లాభదాయక త్రైమాసికాలను సాధించడం ద్వారా, మా వ్యాపార నమూనాలో లాభదాయకత అంతర్లీన భాగంగా మారిందని 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలోని మా పనితీరు నిరూపించింది. Payments Businessలో, మేము వరుసగా 14 త్రైమాసికాల పాటు రికార్డు స్థాయి GMV అందించాము.
 
మెరుగైన యూనిట్ ఎకనామిక్స్‌తో సంవత్సరానికి 50% వృద్ధిని సాధించాము. లెండింగ్‌ బిజినెస్‌లో, మేము Gross Profitను సంవత్సరానికి 5.6 రెట్లు పెంచుకున్నాము, ఇది పటిష్టమైన క్రెడిట్ నాణ్యతను, బలమైన పోర్ట్‌ఫోలియో రికవరీలను ప్రతిబింబిస్తుంది. Payments Businessలో మా నాయకత్వాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకోవడం, మా డిజిటల్ Financial Services ఎకోసిస్టమ్‌ను విస్తరించడం, మా వినియోగదారులు మరియు వాటాదారులకు దీర్ఘకాలిక స్థిరమైన విలువను సృష్టించడంపై మేము దృష్టి సారించాం అన్నారు.
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