హైదరాబాద్: మురుగప్ప గ్రూప్ యొక్క క్లీన్ మొబిలిటీ విభాగం అయిన మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్, తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో తమ మొట్టమొదటి ప్రత్యేకమైన విద్యుత్ చిన్న వాణిజ్య వాహన (ఎలక్ట్రిక్ స్మాల్ కమర్షియల్ వెహికల్ (e-SCV)) డీలర్షిప్ను ప్రారంభించింది. శ్రీరామ్ హర్ష భాగస్వామ్యంతో నిర్వహిస్తున్న ఈ కొత్త డీలర్షిప్, పర్యావరణ అనుకూల, అధిక-పనితీరు గల వాణిజ్య విద్యుత్ వాహనాల కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ చేస్తోన్న దేశవ్యాప్త విస్తరణ కార్యక్రమంలో భాగం.
ఈ డీలర్షిప్ ఇంటర్సిటీ లాజిస్టిక్స్, మార్కెట్ లోడ్ ఆపరేషన్లు, సమర్థవంతమైన కార్గో రవాణా కోసం రూపొందించబడిన EViator, మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ యొక్క కేటగిరీ-డిఫైనింగ్ e-SCVని ప్రదర్శిస్తుంది. అత్యుత్తమ శ్రేణి పేలోడ్, ఇంటెలిజెంట్ టెలిమాటిక్స్ మరియు అతి తక్కువ యాజమాన్య నిర్వహణ ఖర్చుతో, EViator భారతదేశం అంతటా ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లుమరియు చిన్న వ్యాపార సంస్థ ల మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడింది.
హైదరాబాద్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలు, ఫ్లీట్ యజమానులు, వ్యవస్థాపకుల నెట్వర్క్కు సేవలందించడానికి ఈ కొత్త డీలర్షిప్ సరైన స్థానంలో ఉంది. కొనుగోలు నుండి అమ్మకాల తర్వాత నిర్వహణ వరకు సమగ్రమైన కస్టమర్ సేవలను నిర్ధారించడానికి అంకితమైన సేవా మౌలిక సదుపాయాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ డీలర్ షిప్ ప్రారంభోత్సవానికి TI క్లీన్ మొబిలిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ అరుణ్ మురుగప్పన్, TI క్లీన్ మొబిలిటీ (మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ జలజ్ గుప్తా, TIVOLT ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ యొక్క SCV విభాగం) సీఈఓ శ్రీ సాజు నాయర్, హర్ష గ్రూప్ ఛైర్మన్ శ్రీ హర్షవర్ధన్, శ్రీ రామ్ హర్ష డీలర్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీ రామ్ నందిన, శ్రీ రామ్ హర్ష డీలర్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి నిహారిక పాల్గొన్నారు. వారి హాజరు మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ యొక్క దీర్ఘకాలిక వృద్ధి కథనం లో తెలంగాణ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పింది.
హైదరాబాద్ భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న EV మార్కెట్లలో ఒకటి కావటం మాత్రమే కాదు, ఇది అధిక-సంభావ్య లాజిస్టిక్స్ కేంద్రం గా కూడా వెలుగొందుతుంది. ఈ కొత్త డీలర్షిప్ ప్రారంభంతో, దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారాలకు స్వచ్ఛ మైన, తెలివైన మరియు అధిక-పనితీరు గల రవాణా అవకాశాలు అందించటానికి చేస్తోన్న మా ప్రయత్నాలను, నిబద్ధతను కొనసాగిస్తున్నాము. శ్రీరామ్ హర్షతో మా భాగస్వామ్యం బలమైన మరియు అందుబాటులో ని EV పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించాలనే మా భాగస్వామ్య లక్ష్యం ను ప్రతిబింబిస్తుంది అని శ్రీ జలజ్ గుప్తా అన్నారు.
ఇంటర్సిటీ డెలివరీలు లేదా పట్టణ కార్గో రవాణా అయినా, వాస్తవ ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ అవసరాలను తీర్చడానికి EViator రూపొందించబడింది. మా విస్తరిస్తున్న డీలర్షిప్ కార్యకలాపాలు, శ్రీరామ్ హర్ష వంటి బలమైన ఛానల్ భాగస్వాములతో, మా కస్టమర్లు నమ్మకమైన సేవ, పనితీరుతో మద్దతు ఇచ్చే భవిష్యత్తులో సిద్ధంగా ఉన్న వాణిజ్య EVలను యాక్సెస్ చేయగలరని మేము నిర్ధారిస్తున్నాము అని శ్రీ సాజు నాయర్ అన్నారు.
శ్రీ శ్రీరామ్ నందిన మరియు శ్రీమతి నిహారిక సమక్షంలో శ్రీ హర్షవర్ధన్ మాట్లాడుతూ, మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ యొక్క అధునాతన e-SCV టెక్నాలజీని హైదరాబాద్కు తీసుకురావడం పట్ల మేము సంతోషం గా ఉన్నాము. ఈ డీలర్షిప్ ఇంట్రా-సిటీ, ప్రాంతీయ కార్గో రవాణా కు కీలకమైన ప్రాంతంలో ఉంది. శక్తి, పరిధి మరియు విశ్వసనీయతను అందించే ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య వాహనాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను మేము చూస్తున్నాము. పూర్తి సౌకర్యాలు కలిగిన ఈ సౌకర్యం వినియోగదారులకు సౌకర్యవంతమైన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందిస్తుంది అని అన్నారు.