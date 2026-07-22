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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (23:44 IST)

స్లావియా మోంటే కార్లో కలర్ ప్యాలెట్‌ను విస్తరించిన స్కోడా ఆటో ఇండియా

skoda car
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (23:47 IST)
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స్కోడా ఆటో ఇండియా తన స్లావియా రేంజ్‌ను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా స్లావియా మోంటే కార్లో రెండు కొత్త ఎక్స్‌క్లూజివ్ కలర్ ఆప్షన్లను- సిమ్లా గ్రీన్ మరియు స్టీల్ గ్రే- పొందింది. ఇవి రెండూ విలక్షణమైన డ్యూయల్-టోన్ ఫినిషింగ్‌లో అందించబడతాయి. కేవలం 200 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితమైన, స్లావియా మోంటే కార్లో యొక్క ఈ లిమిటెడ్ కలర్ ఎడిషన్‌లు సెడాన్ యొక్క డైనమిక్ డిజైన్, ఆకర్షణీయమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని బ్రాండ్ యొక్క 'ర్యాలీ మోంటే కార్లో' వారసత్వంతో మిళితం చేస్తాయి. ఈ కొత్త చేరిక వాహనానికి మరింత బలమైన విజువల్ ప్రెజెన్స్‌ను అందిస్తుంది, అలాగే మరింత విలక్షణమైన మరియు ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఓనర్‌షిప్ అనుభవాన్ని కోరుకునే కస్టమర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
 
ఈ పరిచయంపై స్కోడా ఆటో ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్ ఆశిష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, స్లావియా మోంటే కార్లో దాని విలక్షణమైన డిజైన్, ప్రీమియం అప్పీల్, ఆకట్టుకునే డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ మరియు మా మోటార్‌స్పోర్ట్ వారసత్వంతో ఉన్న బలమైన అనుబంధం కారణంగా కస్టమర్ల నుండి మంచి స్పందనను పొందింది. కస్టమర్లకు మెరుగైన ఎంపికలను మరియు ఎక్స్‌క్లూజివిటీని అందిస్తూ, మేము మోంటే కార్లో రేంజ్ యొక్క ప్రత్యేకతను మరియు ఆకర్షణను మరింతగా మెరుగుపరుస్తున్నాము. స్లావియా మోంటే కార్లో స్టైల్, పెర్ఫార్మెన్స్, ఆధునికత యొక్క ఖచ్చితమైన సమ్మేళనంగా కొనసాగుతోంది. మా కస్టమర్ల ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా, మేము మా సెడాన్ పోర్ట్‌ఫోలియోను బలోపేతం చేయడం కొనసాగిస్తాము అని అన్నారు.
 
లిమిటెడ్ మోంటే కార్లో
కొత్త ఎక్స్‌క్లూజివ్ కలర్ ఆప్షన్లతో పాటు, స్లావియా మోంటే కార్లో తన బ్లాక్-అవుట్ ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్ అంశాలు, సిగ్నేచర్ మోంటే కార్లో స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్, ప్రీమియం బ్లాక్- రెడ్ ఇంటీరియర్ థీమ్, ఇంకా ఫీచర్-రిచ్ క్యాబిన్‌తో తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటూనే ఉంది. స్లావియా రేంజ్‌లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన వేరియంట్‌లలో ఒకదానిని కోరుకునే కస్టమర్ల కోసం ఈ కొత్త సిమ్లా గ్రీన్, స్టీల్ గ్రే డ్యూయల్-టోన్ ఫినిషింగ్‌లు ఎంపికలను మరింతగా విస్తృతం చేస్తాయి. పెర్ఫార్మెన్స్, ఎఫిషియెన్సీ, డ్రైవింగ్ ప్లెజర్ యొక్క అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని అందిస్తూ, స్లావియా మోంటే కార్లో స్కోడా ఆటో ఇండియా యొక్క నిరూపితమైన టీఎస్ఐ ఇంజన్లతో పాటు బ్రాండ్ అందిస్తున్న రియల్ ఆటోమాటిక్స్ శ్రేణితో కలిపి అందించబడటం కొనసాగుతోంది.
 
కస్టమర్లు 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమాటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో జత చేయబడిన 1.0-లీటర్ టీఎస్ఐ ఇంజన్ లేదా 7-స్పీడ్ డీఎస్జీతో జత చేయబడిన 1.5-లీటర్ టీఎస్ఐ ఇంజన్ మధ్య తమకు నచ్చిన దానిని ఎంచుకోవచ్చు. 1.0 టీఎస్ఐ అనేది త్రీ-సిలిండర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజన్, ఇది 85 కిలోవాట్ల (115 పీఎస్) శక్తిని, 178 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అయితే పెద్దదైన 1.5 టీఎస్ఐ ఫోర్-సిలిండర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ 110 కిలోవాట్ల (150 పీఎస్) శక్తిని, 250 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, మెరుగైన హీట్ మేనేజ్‌మెంట్, థర్మల్ ఎఫిషియెన్సీ కోసం ప్లాస్మా-కోటెడ్ సిలిండర్ లైనర్లతో పాటు, తక్కువ లోడ్‌లలో ఉన్నప్పుడు రెండు సిలిండర్లు ఆగిపోయి ఇంధనాన్ని ఆదా చేసే యాక్టివ్ సిలిండర్ టెక్నాలజీని అందిస్తున్న తన విభాగంలోని ఏకైక ఇంజన్‌గా 1.5 టీఎస్ఐ కొనసాగుతోంది.
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ఐవీఆర్
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