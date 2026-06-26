  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. N.A.N. GreenMet and Silox Group Form Joint Venture to Build India-s Most Advanced Battery Recycling and Critical Minerals Platform
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (16:27 IST)

అధునాతన బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్: భాగస్వామ్య సంస్థను ఏర్పాటు చేసిన ఎన్ఏఎన్ గ్రీన్‌మెట్, సిలాక్స్ గ్రూప్

Battery Recycling
BY: ఐవీఆర్
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (16:27 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (16:29 IST)
google-news
నవీన్ అగర్వాల్ స్థాపించిన N.A.N. GreenMet, బెల్జియం కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న Silox Group కలిసి 50:50 భాగస్వామ్యంతో N.A.N. Silox GreenMet ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే జాయింట్ వెంచర్‌ను ఏర్పాటు చేశాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏర్పాటు కానున్న ఈ అత్యాధునిక బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్, క్రిటికల్ మినరల్స్ రికవరీ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVలు), ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎనర్జీ స్టోరేజ్ రంగాల నుండి వచ్చే వినియోగం ముగిసిన లిథియమ్-అయాన్ బ్యాటరీలను ప్రాసెస్ చేసి లిథియమ్, కోబాల్ట్, నికెల్, మాంగనీస్ వంటి కీలక ఖనిజాలను తిరిగి పొందనుంది.
 
ఈ ప్రాజెక్టును దశలవారీగా అభివృద్ధి చేయనుండగా, సంవత్సరానికి 40,000 టన్నుల బ్యాటరీ ష్రెడింగ్ సామర్థ్యం, 20,000 టన్నుల హైడ్రోమెటలర్జికల్ ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భారతదేశంలో ఇప్పటికే పైలట్ స్థాయిలో విజయవంతంగా ధృవీకరించబడిన Silox యొక్క హైడ్రోమెటలర్జికల్ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తూ, ఈ సంయుక్త సంస్థ బ్యాటరీ-గ్రేడ్ మెటల్ సాల్ట్స్, ప్రీకర్సర్ క్యాథోడ్ యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ (pCAM), క్యాథోడ్ యాక్టివ్ మెటీరియల్స్, సెకండ్-లైఫ్ బ్యాటరీ అప్లికేషన్ల ఉత్పత్తిని కూడా పరిశీలించనుంది. ఈ కార్యక్రమం భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న EV మరియు ఎనర్జీ స్టోరేజ్ రంగాలకు మద్దతు అందించడంతో పాటు దేశీయ క్రిటికల్ మినరల్స్ రికవరీ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయనుంది.
 
ప్రస్తుతం వినియోగం ముగిసిన ప్రతి బ్యాటరీలోని లిథియమ్, కోబాల్ట్, నికెల్, మాంగనీస్ వంటి విలువైన ఖనిజాలు భారత సరఫరా శృంఖల నుండి శాశ్వతంగా బయటకు వెళ్తున్నాయి. N.A.N. Silox GreenMet ఈ పరిస్థితిని మార్చబోతోంది. యూరప్‌లో ఇప్పటికే నిరూపితమైన హైడ్రోమెటలర్జికల్ సాంకేతికతను, భారతదేశం యొక్క స్వచ్ఛ ఇంధన మార్పిడికి అవసరమైన స్థాయిలో అమలు చేయనున్నాము. ఇది వికసిత్ భారత్ లక్ష్యానికి తోడ్పడే సర్క్యులర్ ఎకానమీ మౌలిక వసతుల నిర్మాణంలో ఒక కీలక అడుగు అని నవీన్ అగర్వాల్ అన్నారు.
 
అధునాతన రీసైక్లింగ్ పరిష్కారాల ద్వారా కీలక లోహాల వినియోగ చక్రాన్ని పూర్తి చేయాలన్న Silox వ్యూహానికి ఈ జాయింట్ వెంచర్ పూర్తిగా అనుగుణంగా ఉంది. ప్రపంచ బ్యాటరీ ఎకోసిస్టమ్‌లో భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనే విశ్వాసం మాకు ఉంది. ఆ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు గర్వకారణం. N.A.N. GreenMet అందిస్తున్న అమలు సామర్థ్యం మరియు విస్తృత స్థాయి మద్దతుతో, భారతదేశంలో క్రిటికల్ మినరల్స్ రీసైక్లింగ్ రంగానికి ఇది ఒక మైలురాయి వేదికగా నిలుస్తుంది అని జే.సి. బోగార్ట్ అన్నారు.
About Writer
ఐవీఆర్

ఖుష్బూ సుందర్ పెద్ద కుమార్తె వివాహానికి హాజరు కాని విజయ్.. త్రిష మాత్రం?

ఖుష్బూ సుందర్ పెద్ద కుమార్తె వివాహానికి హాజరు కాని విజయ్.. త్రిష మాత్రం?నటి-రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్, చిత్రనిర్మాత సుందర్ సి దంపతుల పెద్ద కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, నటుడు సి. జోసెఫ్ విజయ్ హాజరుకాలేదు. గోవాలోని ఒక రిసార్ట్‌లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమకు చెందిన అనేకమంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. విజయ్ హాజరుకాకపోయినప్పటికీ, నటి త్రిష కృష్ణన్ ఈ వేడుక కోసం గోవా వెళ్ళిన ప్రముఖ అతిథులలో ఒకరిగా నిలిచారు. వివాహ ఆహ్వానాన్ని స్వయంగా అందించడానికి ఖుష్బూ, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఈ నెల ప్రారంభంలోనే చెన్నైలోని విజయ్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనను కలిశారు.

అనుష్క, ప్రభాస్, రానా ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని అనేశారు, వీడియో

అనుష్క, ప్రభాస్, రానా ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని అనేశారు, వీడియోప్రపంచానికి తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ సత్తా ఏమిటో చూపించిన చిత్రం బాహుబలి. ఈ చిత్రం రెండో భాగం ఏకంగా 2400 కోట్లు వసూలు చేసి ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలోనే బ్లాక్ బస్టర్ రికార్డు సృష్టించింది. ఇక ఆ తర్వాత బాహుబలి 3 వస్తుందా అని చాలామంది ఆమధ్య చర్చలు చేసుకున్నారు. ఒకానొక సందర్భంలో ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సైతం భవిష్యత్తులో బాహుబలి 3 రావచ్చని వెల్లడించారు. ఇప్పుడు అది నిజమయ్యే తరుణం వచ్చేసింది. బాహుబలి స్టార్ హీరోహీరోయిన్లయిన ప్రభాస్, రానా, అనుష్క ముగ్గరూ కలిసి బాహుబలి 3 వుంటుందని చెప్పేసారు.

బిగ్ బాస్ 10 సీజన్‌లో అడుగుపెట్టాలని వుంది, నన్ను సెలక్ట్ చేయండి: నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియో

బిగ్ బాస్ 10 సీజన్‌లో అడుగుపెట్టాలని వుంది, నన్ను సెలక్ట్ చేయండి: నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియోBigg Boss 10 సీజన్ ఫీవర్ అప్పుడే మొదలైనట్లుంది. దీనిగురించి ఇంకా ప్రకటనలు ఏమీ రానప్పటికీ నంద్యాల జిల్లా గడివేముల పోలీసు స్టేషనులో ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న నాగార్జున రెడ్డి (Nagarjuna Reddy) తనకు బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఇవ్వాలంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసి పోస్ట్ చేసాడు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ... హలో బిగ్ బాస్, మీకు ఓ విజ్ఞప్తి. నేను ఎస్ఐగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా. నేను గత బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్లు అన్నీ ఫాలో అవుతూ వచ్చా.

OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్

OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్'గంభీర'కు సంబంధించిన చెప్పబడని కథ ఆవిష్కృతమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. ఓజీ యూనివర్శ్ గాథను విస్తరించేందుకు, 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్బ్యా నర్‌పై దర్శకుడు సుజీత్, పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి సిద్ధమవుతున్నారు. ఓజీలో థమన్ సంగీతం ఎంత పేరు తెచ్చిందే తెలిసిందే. అదే పేరుతో థమన్ మ్యూజిక్ సెలబ్రేషన్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.

Samantha career over : స‌మంత కెరీర్‌ అయిపోయింద‌న్నారు, క‌రెక్టేనేమో అనిపించింది : స‌మంత‌

Samantha career over : స‌మంత కెరీర్‌ అయిపోయింద‌న్నారు, క‌రెక్టేనేమో అనిపించింది : స‌మంత‌ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయ్యింది. ఈ సంద‌ర్భంగా బుధ‌వారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో స‌మంత‌, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్‌, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.