ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖతో నెస్లే ఇండియా అవగాహన ఒప్పందం
నెస్లే ఇండియా, ఒడిశాతో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న తమ తయారీ కేంద్రాలలో గ్రీన్ ఫీల్డ్, బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడులను వేగవంతం చేయడానికి, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖతో ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ద్వారా భారతదేశానికి తన నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై న్యూఢిల్లీలో జరిగిన వరల్డ్ ఫుడ్ ఇండియా సమ్మిట్ 2025లో సంతకాలు జరిగాయి.
నెస్లే ఇండియా ఛైర్మన్-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ మనీష్ తివారీ మాట్లాడుతూ, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖతో ఈ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం, రాబోయే 2 నుండి 3 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో ఒడిశా, ఇప్పటికే ఉన్న తయారీ కేంద్రాలలో గ్రీన్ ఫీల్డ్ మరియు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి నెస్లే ఇండియా యొక్క నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ఇది ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నాము. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దిశగా మా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ, భారతదేశ అభివృద్ధి గాథ పట్ల మా నిబద్ధతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తోంది అని అన్నారు.
నెస్లే ఇండియా కార్పొరేట్ వ్యవహారాల హెడ్, శ్రీ కున్వర్ హిమ్మత్ సింగ్ వ్యాఖ్యానిస్తూ, భారతదేశంలో 113 సంవత్సరాలకు పైగా ఉనికితో, నెస్లే ఇండియా పాలు, కాఫీ, సుగంధ ద్రవ్యాలు, గోధుమలు, చెరకు మరియు బియ్యం పండించే రైతులతో సహా 100,000 మందికి పైగా రైతులతో కలిసి పనిచేస్తుంది. దీనికి బలమైన సరఫరాదారుల భాగస్వామ్యం కూడా తోడైంది. భారతదేశంలోని మా తొమ్మిది ఫ్యాక్టరీలు అత్యున్నత నాణ్యత మరియు ప్రమాణాలతో ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తాయి. ఇవి 10,000 మంది పంపిణీదారులు, పునఃపంపిణీదారులు మరియు 5.2 మిలియన్ల రిటైల్ అవుట్లెట్ల ద్వారా వినియోగదారులకు చేరువవుతున్నాయి” అని అన్నారు.
నెస్లే ఇండియా యొక్క సామాజిక కార్యక్రమాలు పోషకాహార అవగాహన, విద్య, వ్యర్థాల నిర్వహణ, స్వచ్ఛమైన తాగునీటి సౌకర్యం, పారిశుధ్యం, ఆహార సహాయక కార్యక్రమాలు, వీధి వ్యాపారులకు ఆహార భద్రత మరియు పరిశుభ్రతపై శిక్షణ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా 16 మిలియన్లకు పైగా జీవితాలను ప్రభావితం చేశాయి. ఇంకా, నెస్లే ఇండియా సమాజ సంక్షేమాన్ని మెరుగుపరచడానికి గ్రామ దత్తత కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొంటుంది.