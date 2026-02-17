మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026 (21:04 IST)

తెలంగాణలో వర్క్‌మాస్టర్ 105 ట్రాక్టర్‌ను ఆవిష్కరించిన న్యూ హాలండ్ హెచ్‌విఎసి

హైదరాబాద్: సిఎన్‌హెచ్ బ్రాండ్ అయిన న్యూ హాలండ్, ఈరోజు తెలంగాణలో హెచ్‌విఎసి క్యాబిన్‌తో కూడిన వర్క్‌మాస్టర్ 105 (Workmaster 105) ట్రాక్టర్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది వారి హై హార్స్‌పవర్ ట్రాక్టర్ల పోర్ట్‌ఫోలియోలో సరికొత్త జోడింపు. న్యూ హాలండ్ యొక్క 106 హెచ్‌పి ట్రాక్టర్ శ్రేణిలో వచ్చిన ఈ కొత్త వేరియంట్... అన్ని వాతావరణాలకు అనుకూలమైన ఆపరేటర్ సౌకర్యాన్ని, అధునాతన పనితీరు ఫీచర్లను అందిస్తుంది. కఠినమైన వ్యవసాయ పరిస్థితుల్లో సౌలభ్యం, మన్నిక మరియు ఉత్పాదకతకు ఇది కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతుంది.
 
శక్తివంతమైన ఇంజిన్, ఫీచర్లు:
106 హెచ్‌పి శక్తి, 3.4-లీటర్ ఎఫ్‌పిటి (FPT- ఫియట్ పవర్‌ట్రెయిన్ టెక్నాలజీస్) TREM-IV ఇంజిన్‌తో పనిచేసే వర్క్‌మాస్టర్ 105... తక్కువ ఆర్‌పిఎమ్ (RPM) వద్ద కూడా అద్భుతమైన పనితీరును, ఇంధన సామర్థ్యాన్ని  అందిస్తుంది. హెచ్‌విఎసి క్యాబిన్‌తో వచ్చే ఈ కొత్త వేరియంట్... ఆరు రూఫ్ వెంట్లతో కూడిన హీటింగ్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా అన్ని కాలాలలోనూ రైతులకు సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఇది శబ్దం లేని వాతావరణాన్ని, అలసట లేకుండా పనిచేయడానికి గాలి నింపిన సస్పెన్షన్ సీటును కలిగి ఉంటుంది. అలాగే, ఇందులోని న్యూమాటిక్ రివర్సిబుల్ ఫ్యాన్... దుమ్ము ఎక్కువగా ఉండే పంట కోత తర్వాత పరిస్థితుల్లో అంతరాయం లేకుండా పనిచేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా వరి కోత తర్వాత గడ్డిని కట్టలుగా కట్టే పనుల్లో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
 
ఈ ఆవిష్కరణపై సిఎన్‌హెచ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నరీందర్ మిట్టల్ మాట్లాడుతూ, విభిన్న పంటలు మరియు అనువర్తనాల్లో అధునాతన యంత్రీకరణను ఎక్కువగా స్వీకరిస్తూ... భారతదేశంలో అత్యంత చైతన్యవంతమైన మరియు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యవసాయ మార్కెట్లలో ఒకటిగా తెలంగాణ నిలిచింది. మా భారత వృద్ధి వ్యూహంలో కూడా ఇదొక కీలక మార్కెట్. హెచ్‌విఎసి క్యాబిన్‌తో కూడిన వర్క్‌మాస్టర్ 105... అధిక శక్తిని, అన్ని వాతావరణాల్లో పనిచేయగలిగే క్లైమేట్-కంట్రోల్డ్ వర్క్‌స్పేస్‌తో మిళితం చేసేలా రూపొందించబడింది. ఇది రైతులు ఎక్కువ గంటలు, మరింత ఉత్పాదకతతో పనిచేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. తెలంగాణలోని వైవిధ్యభరితమైన, అధిక ఉష్ణోగ్రత ఉండే వ్యవసాయ పరిస్థితులకు ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది. కార్యకలాపాలను మరింత సౌకర్యవంతంగా, నమ్మదగినదిగా మారుస్తూనే... ఉత్పాదకతకు మద్దతు ఇచ్చే సాంకేతికతను అందించాలనే మా నిబద్ధతను ఈ ఆవిష్కరణ నొక్కి చెబుతుంది అని అన్నారు.
 
గత ఏడాది భారతీయ మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టిన వర్క్‌మాస్టర్ 105, గ్లోబల్ మార్కెట్లలో మేక్-ఇన్-ఇండియా మోడల్‌గా విజయం సాధించిన తర్వాత, ఇప్పుడు హెచ్‌విఎసి (HVAC) క్యాబిన్‌తో అందుబాటులో ఉంది. భారతదేశం మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 15,000 యూనిట్ల అమ్మకాలను అధిగమించిన వర్క్‌మాస్టర్ సిరీస్ యొక్క బలమైన పనితీరు, విస్తృత ఆదరణపై ఈ కొత్త వేరియంట్ రూపొందించబడింది.
 
ఇది 20 ఫార్వర్డ్-20 రివర్స్ పవర్ షటిల్ ట్రాన్స్‌మిషన్, 3,500 కిలోల బలమైన లిఫ్ట్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. దీనివల్ల భారీ పరికరాలను సులభంగా నిర్వహించవచ్చు. ఆల్-వెదర్ క్యాబిన్ తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. మెయిన్ డ్రైవ్ మరియు పవర్ టేక్-ఆఫ్ (PTO) కోసం ఉన్న వెట్ క్లచ్... నిరంతర లోడ్‌లో కూడా మన్నిక, విశ్వసనీయతను నిర్ధారిస్తుంది. ముఖ్యంగా బేలింగ్, బంగాళాదుంప నాటడం మరియు ట్రెంచింగ్ వంటి కఠినమైన పనులకు ఇది చాలా అనుకూలం. అలాగే ఫోరేజ్ హార్వెస్టింగ్ మరియు రిగ్ అప్లికేషన్లకు కూడా వర్క్‌మాస్టర్ 105 సరిపోతుంది.
 
అమెరికా మరియు ఇతర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఇప్పటికే బలమైన ఉనికిని చాటుకున్న వర్క్‌మాస్టర్ 105... ఇప్పుడు హెచ్‌విఎసి క్యాబిన్ పరిచయంతో భారతదేశంలో కూడా డిమాండ్ పెంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ విడుదలతో, న్యూ హాలండ్ ప్రీమియం ట్రాక్టర్ విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. భారతీయ రైతులకు హై-హెచ్‌పి ట్రాక్టర్ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచించే శక్తి, పనితీరు మరియు అన్ని కాలాలకు తగిన సౌకర్యాన్ని ఇది అందిస్తుంది.

