తమిళనాడులో భారీగా పెరిగిన పువ్వుల ధరలు.. కిలో మల్లెలు రూ.3వేలు
నూతన సంవత్సర వేడుకలు, అధిక డిమాండ్, తగ్గిన సరఫరా కారణంగా తమిళనాడు వ్యాప్తంగా పూల ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. సేలంలోని వి.ఓ.సి. పూల మార్కెట్లో గురువారం కిలో గుండు మల్లెపూలు ఏకంగా రూ. 2,000 వరకు అమ్ముడవడంతో చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఆశ్చర్యపోయారు.
చలి వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా గుండు మల్లెపూల దిగుబడి తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఫలితంగా మార్కెట్లకు పూల రాక పరిమితంగా ఉంది. ఈ సరఫరా కొరత, పండుగ డిమాండ్తో కలసి, ధరలు విపరీతంగా పెరగడానికి దారితీసింది. ఇతర పూల ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి.
చిన్న మల్లెలు కిలో రూ.1,200, జాతి మల్లె రూ. 720, కనకాంబరం రూ. 1,000, చిన్న ఎర్ర గులాబీల ధర కిలోకు రూ. 100 ఉండగా, పన్నీర్ గులాబీ ధర రూ. 160 పలికింది. సంపంగి రూ. 160, ఎర్ర గన్నేరు రూ. 240, చామంతి రూ. 50 నుండి రూ. 100 మధ్య, కాకటన్ రూ. 200, యెరకాడు కొండ కాకటన్ రూ. 120, నందివర్ధనం రూ. 80 చొప్పున కిలో అమ్ముడయ్యాయి.
రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా ఇలాంటి ధోరణులే కనిపించాయి. మదురై జిల్లాలోని ఉసిలంపట్టి పూల మార్కెట్లో మల్లెపూలు కిలో రూ. 2,000 చొప్పున అమ్ముడవగా, ముల్లెపూలు రూ. 1,000 పలికాయి. తిరుపూర్లో మల్లెపూల ధరలు కిలోకు రూ. 2,400కి చేరాయి. కన్యాకుమారి జిల్లాలోని తోవలై పూల మార్కెట్లో కూడా పూల ధరలు పెరిగాయి.