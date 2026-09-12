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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (16:10 IST)

అధికారిక అసోసియేట్ స్పాన్సర్‌గా బిగ్‌బాస్ తెలుగులోకి ప్రవేశించిన నీల్‌కమల్ స్లీప్

Bigg Boss Telugu 10
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (16:10 IST)
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ప్రముఖ ఫర్నిచర్ కంపెనీ నీల్‌కమల్ లిమిటెడ్ తమ మ్యాట్రెస్ బ్రాండ్ అయిన నీల్‌కమల్ స్లీప్ ద్వారా బిగ్ బాస్ తెలుగు తాజా సీజన్ కోసం భాగస్వామ్యాన్ని చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ భాగస్వామ్యం నాణ్యమైన నిద్ర, అత్యంత ఆసక్తికరమైన వినోదం అనే రెండు శక్తివంతమైన వినియోగదారు అనుభవాలను  ఒకచోట చేర్చి, ఒక విలక్షణమైన బ్రాండ్ అనుసంధానాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీని ద్వారా 100 రోజులకు పైగా ప్రతిష్టాత్మకమైన బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో నీల్‌కమల్  స్లీప్ మ్యాట్రెస్‌లు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
 
బిగ్ బాస్ తెలుగుతో తన భాగస్వామ్యంలో భాగంగా, నీల్‌కమల్ స్లీప్ తమ బౌన్స్ ఫోమ్ ఆర్థోపెడిక్ మ్యాట్రెస్‌లను బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోని కంటెస్టెంట్లందరి బెడ్‌రూమ్‌లకు సరఫరా చేస్తోంది. ఈ భాగస్వామ్యం,  ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రాంతంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన బ్రాండ్‌లలో ఒకటైన నీల్‌కమల్ స్లీప్‌కు, బిగ్ బాస్ తెలుగు యొక్క అపారమైన ప్రజాదరణ, సాంస్కృతిక ప్రభావం ద్వారా ప్రేక్షకులతో తన అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
ఈ భాగస్వామ్యంపై నీల్‌కమల్ గ్రూప్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ పరేఖ్ మాట్లాడుతూ, “బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌస్‌లోకి నీల్‌కమల్ స్లీప్‌ను తీసుకురావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. భారీ వినోదానికి అంతకంటే మంచి విశ్రాంతి అవసరం, కాబట్టి ఈ భాగస్వామ్యం హౌస్‌మేట్స్‌కు, ప్రేక్షకులకు చాలా సహజంగా సరిపోతుంది” అని అన్నారు.
 
శ్రీ పరేఖ్ మరింతగా చెబుతూ  “బిగ్ బాస్ తెలుగుకు ఉన్న విస్తృతి, ప్రాంతీయ అనుసంధానం, మా కీలక మార్కెట్లలో ఒకటైన ఈ ప్రాంతంలో అవగాహనను పెంచడానికి,  బ్రాండ్ గుర్తింపును బలోపేతం చేయడానికి మాకు ఒక ఆదర్శవంతమైన వేదికగా నిలుస్తుంది. మెరుగైన నిద్ర గురించిన చర్చను కేవలం ఒక ఉత్పత్తి ప్రతిపాదన స్థాయి నుండి రోజువారీ సాంస్కృతిక సంభాషణ స్థాయికి తీసుకువెళ్లడానికి ఈ భాగస్వామ్యాన్ని మేము ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశంగా చూస్తున్నాము” అని అన్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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