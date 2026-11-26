పసుపుకు ఎగుమతి డిమాండ్.. క్వింటాలుకు రికార్డు స్థాయిలో రూ.28,000కు పెంపు
నిజామాబాద్లో పసుపుకు ఎగుమతి డిమాండ్ పెరిగింది. ఎగుమతి డిమాండ్ కారణంగా నిజామాబాద్లో పసుపు ధరలు క్వింటాలుకు రికార్డు స్థాయి రూ.28,000కు పెరిగాయి. దీనివల్ల తమ నిల్వలను కోల్డ్ స్టోరేజీ కేంద్రాల్లో భద్రపరిచిన రైతులు, వ్యాపారులకు భారీ లాభాలు లభిస్తున్నాయి.
మే నెల వరకు క్వింటాలుకు సుమారు రూ. 15,000గా ఉన్న ధరలు, గల్ఫ్ దేశాలు, బంగ్లాదేశ్, మలేషియా నుండి ఎగుమతి డిమాండ్ పెరగడంతో ఒక్కసారిగా పెరిగాయి.
జనవరి-మే సేకరణ సీజన్లో సుమారు 75 శాతం మంది రైతులు తమ పంటను విక్రయించగా, మిగిలిన 25 శాతం మంది రైతులు మంచి ధర వస్తుందనే ఆశతో తమ నిల్వలను అమ్ముకుండా ఉంచుకున్నారు.
భారతదేశంలోని మొత్తం పసుపు సాగులో నిజామాబాద్ వాటా 7 శాతం మాత్రమే అయినప్పటికీ, దేశవ్యాప్త పసుపు వ్యాపారంలో మాత్రం 40 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. కోల్కతా- చెన్నైలకు చెందిన ప్రధాన ఎగుమతిదారులు ప్రతిరోజూ దాదాపు 1,000 క్వింటాళ్ల పసుపును విదేశీ మార్కెట్లకు తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం.