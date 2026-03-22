యుద్ధం సెగలు - హైదరాబాద్లో పెట్రోల్ నోస్టాక్... బంకులు మూసివేత
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంటుంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతోంది. తమపై జరుగుతున్న దాడులకు ప్రతీకారం తీర్చుకునే దిశగా ఇరాన్ అమెరికా మిత్రదేశాల్లోని చమురు నిక్షేపాలు, ప్లాంట్లపై మిస్సైల్స్, డ్రోన్లతో దాడులు చేస్తోంది. దీనికితోడు చమురు రవాణాకు ప్రధాన జలమార్గమైన హర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసింది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఫలితంగా అనేక దేశాల్లో పెట్రోలియం, డీజిల్ కొరత ఉత్పన్నమైంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో పెట్రోల్, డీజిల్ నిండుకుంది. దీంతో నగరంలోని అనేక పెట్రోల్ బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు వెలిశాయి.
ఇప్పటికే పవర్ పెట్రోల్పై చమురు కంపెనీలు ధరలు పెంచాయి. అదేసమయంలో అనేక పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు చూసి వాహనదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. హైదరాబాద్ నగర సిటీతో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లోని పెట్రోల్ బంకులకు సైతం నోస్టా బోర్డులు వ్యాపించాయి. దీనిపై తెలంగాణ పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు స్పందించారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 నుంచి 30 శాతం బంకులను తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్టు చెబుతున్నారు. పెట్రోల్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతుందని, ఈ కారణంగానే నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు వెలిశాయని తెలిపారు.