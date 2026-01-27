హౌరా- కామాఖ్య వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు మెనూలో నాన్ వెజ్ వంటకాలు
Howrah Kamakhya Vande Bharat Sleeper Train
హౌరా- కామాఖ్య మధ్య నడిచే భారతదేశపు మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు మెనూలో త్వరలోనే మాంసాహార ఎంపికలు అందుబాటులోకి వస్తాయని తూర్పు రైల్వే (ఈఆర్) అధికారి మంగళవారం తెలిపారు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన, వారానికి ఆరు రోజులు నడిచే ఈ రాత్రిపూట రైలులో కేవలం శాకాహార భోజనం మాత్రమే అందిస్తున్నారని కొంతమంది ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తారు.
వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు మెనూలో సుమారు వారం రోజుల్లో నాన్ వెజ్ వంటకాలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఈఆర్ అధికారి విలేకరులతో అన్నారు. జనవరి 17న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ఈ రైలు, జనవరి 22న గువాహటిలోని కామాఖ్య స్టేషన్ నుండి, మరుసటి రోజు హౌరా నుండి తన సాధారణ సేవలను ప్రారంభించింది.
వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో ప్రయాణికులకు అందించే ఆహారం, కామాఖ్య నుండి బయలుదేరే రైలులో అస్సామీ వంటకాల రుచిని, హౌరా నుండి బయలుదేరే రైలులో పశ్చిమ బెంగాల్ స్థానిక వంటకాల రుచిని కలిగి ఉంటుందని రైల్వే శాఖ హామీ ఇచ్చింది.
పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాంల స్థానిక వంటకాలలో సీఫుడ్, మీట్ ఫుడ్ ఎక్కువగా వుంది. రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్, శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్, వందే భారత్ పగటిపూట రైళ్ల వంటి ఇతర ప్రీమియం రైళ్లలో ప్రయాణికులకు మాంసాహార భోజన ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కేంద్ర విద్యా శాఖ సహాయ మంత్రి సుకాంత మజుందార్ మాట్లాడుతూ, వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో కూడా మాంసాహార భోజన ఎంపికలు అందుబాటులో ఉంటాయని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తనకు హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. వందే భారత్ రైలులో ఆహార మెనూను శాకాహార వంటకాలతో ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, మాంసాహార వంటకాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచుతామని రైల్వే మంత్రి వైష్ణవ్ తనకు చెప్పారని మజుందార్ సోమవారం తెలిపారు.
పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం ప్రజలు ఎక్కువగా మాంసాహారులు, కాబట్టి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో అలాంటి రుచికరమైన వంటకాలను అందిస్తారని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయాన్ని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అనవసరంగా వివాదం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.