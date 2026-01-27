మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (21:49 IST)

హౌరా- కామాఖ్య వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు మెనూలో నాన్ వెజ్ వంటకాలు

Howrah Kamakhya Vande Bharat Sleeper Train
Howrah Kamakhya Vande Bharat Sleeper Train
హౌరా- కామాఖ్య మధ్య నడిచే భారతదేశపు మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు మెనూలో త్వరలోనే మాంసాహార ఎంపికలు అందుబాటులోకి వస్తాయని తూర్పు రైల్వే (ఈఆర్) అధికారి మంగళవారం తెలిపారు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన, వారానికి ఆరు రోజులు నడిచే ఈ రాత్రిపూట రైలులో కేవలం శాకాహార భోజనం మాత్రమే అందిస్తున్నారని కొంతమంది ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తారు. 
 
వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు మెనూలో సుమారు వారం రోజుల్లో నాన్ వెజ్ వంటకాలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఈఆర్ అధికారి విలేకరులతో అన్నారు. జనవరి 17న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ఈ రైలు, జనవరి 22న గువాహటిలోని కామాఖ్య స్టేషన్ నుండి, మరుసటి రోజు హౌరా నుండి తన సాధారణ సేవలను ప్రారంభించింది. 
 
వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో ప్రయాణికులకు అందించే ఆహారం, కామాఖ్య నుండి బయలుదేరే రైలులో అస్సామీ వంటకాల రుచిని, హౌరా నుండి బయలుదేరే రైలులో పశ్చిమ బెంగాల్ స్థానిక వంటకాల రుచిని కలిగి ఉంటుందని రైల్వే శాఖ హామీ ఇచ్చింది.
 
పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాంల స్థానిక వంటకాలలో సీఫుడ్, మీట్ ఫుడ్‌ ఎక్కువగా వుంది. రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్, శతాబ్ది ఎక్స్‌ప్రెస్, వందే భారత్ పగటిపూట రైళ్ల వంటి ఇతర ప్రీమియం రైళ్లలో ప్రయాణికులకు మాంసాహార భోజన ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 
 
కేంద్ర విద్యా శాఖ సహాయ మంత్రి సుకాంత మజుందార్ మాట్లాడుతూ, వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో కూడా మాంసాహార భోజన ఎంపికలు అందుబాటులో ఉంటాయని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తనకు హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. వందే భారత్ రైలులో ఆహార మెనూను శాకాహార వంటకాలతో ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, మాంసాహార వంటకాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచుతామని రైల్వే మంత్రి వైష్ణవ్ తనకు చెప్పారని మజుందార్ సోమవారం తెలిపారు. 
 
పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం ప్రజలు ఎక్కువగా మాంసాహారులు, కాబట్టి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో అలాంటి రుచికరమైన వంటకాలను అందిస్తారని ఆయన అన్నారు. ఈ విషయాన్ని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అనవసరంగా వివాదం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.

ఓ వ్యక్తితో రిలేషన్‌లో ఉన్నా.. కానీ కొన్నాళ్ళకే అసలు విషయం తెలిసింది.. : తమన్నా

ఓ వ్యక్తితో రిలేషన్‌లో ఉన్నా.. కానీ కొన్నాళ్ళకే అసలు విషయం తెలిసింది.. : తమన్నాతాను టీనేజ్‌లో ఉన్న సమయంలోనే తొలిసారి ప్రేమలోపడ్డానని, తన లక్ష్యాలు, కెరీర్ కోసం ఆ బంధానికి స్వస్తి పలకాల్సి వచ్చిందని మిల్కీబ్యూటీ తమన్నా అన్నారు. ఆ తర్వాత ఓ వ్యక్తితో రిలేషన్‌లో ఉన్నానని, కొన్నాళ్లకు ఆ వ్యక్తి సరైన వ్యక్తి కాదని గ్రహించి దూరం పెట్టినట్టు తెలిపారు.

15 రోజుల్లో ₹358 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు

15 రోజుల్లో ₹358 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారుమన శంకరవరప్రసాద్ గారు బుక్‌మైషోలో ఆల్‌టైమ్ నంబర్ 1 రీజినల్ ఫిల్మ్ గా నిలిచింది, 15వ రోజుకే 3.6 మిలియన్ టికెట్లు అమ్ముడై, ఇప్పటివరకు రికార్డు కలిగిన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం (3.5 మిలియన్)ను అధిగమించింది. ఈ ఘనతను సాధించిన ఫాస్టెస్ట్ రీజినల్ ఫిల్మ్ గా MSG రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.

ఆ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ నా లక్కీ ఛార్మ్ : కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అట్లీ

ఆ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ నా లక్కీ ఛార్మ్ : కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అట్లీబాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణెపై కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. దీపికా తన లక్కీ ఛార్మ్ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా అట్లీ ఓ చిత్రాన్ని తెరెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో హీరోయిన్‌గా దీపికా పదుకొణెను ఎంపిక చేశారు. 'ఏఏ22' అనే వర్కింట్ టైటిల్‌తో చిత్రీకరణ సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అట్లీ ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

బరాబర్ ప్రేమిస్తా లో మళ్లీ మళ్లీ సాంగ్ బాగుంది : జయంత్ సి పరాన్జి

బరాబర్ ప్రేమిస్తా లో మళ్లీ మళ్లీ సాంగ్ బాగుంది : జయంత్ సి పరాన్జియాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్‌ హీరోగా వస్తున్న నూతన చిత్రం బరాబర్ ప్రేమిస్తా. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా నటించారు.

న్యాయం చేసేలా ప్రయత్నిస్తా : రఘు కుంచె - దేవగుడి అలరిస్తుంది : బెల్లం రామకృష్ణ రెడ్డి

న్యాయం చేసేలా ప్రయత్నిస్తా : రఘు కుంచె - దేవగుడి అలరిస్తుంది : బెల్లం రామకృష్ణ రెడ్డిపుష్యమి ఫిలిం మేకర్స్ బ్యానర్ పై బెల్లం సుధారెడ్డి సమర్పణలో బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి రచనా దర్శకత్వంలో స్వీయ నిర్మాతగా రూపొందిన చిత్రం "దేవగుడి". ఈ సినిమాలో ఈ అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ, రఘు కుంచె ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. "దేవగుడి" సినిమా ఈ నెల 30న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు దర్శక నిర్మాత బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి, నటుడు రఘు కుంచె.

Watch More Videos

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com