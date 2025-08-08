హైదరాబాద్: భారతదేశ రహదారులను ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైనవిగా మార్చడానికి పనిచేస్తున్న AI-ఆధారిత వీడియో టెలిమాటిక్స్ స్టార్టప్ కాటియో, సీడ్ ఫండింగ్లో అదనంగా $1.8M సేకరించింది. ఈ రౌండ్కు అమల్ పారిఖ్ నేతృత్వం వహించగా, 8i వెంచర్స్, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, విభా చేతన్ (పార్టనర్ - చెరవి వెంచర్స్), వెంచర్ క్యాటలిస్ట్స్ పాల్గొన్నారు. ఈ రౌండ్లో రవీన్ శాస్త్రి (ఫౌండింగ్ పార్టనర్, మల్టిప్లై వెంచర్స్), వివేకానంద హల్లెకెరె (సహ-వ్యవస్థాపకుడు-బౌన్స్) మరియు నిశ్చయ్ ఏజీ (సహ-వ్యవస్థాపకుడు- జార్) నుండి కూడా మద్దతు లభించింది, దీంతో కాటియో యొక్క మొత్తం సీడ్ ఫండింగ్ $3Mకు చేరింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో, కంపెనీ తన కొనసాగుతున్న రౌండ్లో భాగంగా $1.2M సేకరించినట్లు ప్రకటించింది.
ప్రతి ప్రయాణాన్ని సురక్షితంగా మార్చాలనే లక్ష్యంతో స్థాపించబడిన కాటియో, ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లకు నిజ-సమయంలో ప్రమాదాలను గుర్తించి, నివారించడంలో సహాయపడటానికి అధునాతన డాష్ కెమెరాలను AI-ఆధారిత భద్రతా ప్లాట్ఫామ్తో జత చేసి అందిస్తుంది. కేవలం ఘటనలను రికార్డ్ చేయడమే కాకుండా, వాటిని అంచనా వేసి నివారించగల టెక్నాలజీపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, కాటియో భారతదేశంలోని ప్రజారవాణా, పాఠశాల రవాణా, మరియు వాణిజ్య ఫ్లీట్ రంగాలలో సురక్షితమైన రహదారుల కోసం ఉన్న అత్యవసర అవసరాన్ని పరిష్కరిస్తోంది.
కాటియో సహ-వ్యవస్థాపకుడు-సీఈఓ, అంకిత్ ఆచార్య మాట్లాడుతూ, భారతదేశ రహదారులకు భయం కాదు; జవాబుదారీతనం మరియు రక్షణ కావాలి. కాటియోలో, మేము భద్రతను స్పష్టంగా మరియు ఆచరణయోగ్యంగా మార్చే టెక్నాలజీని నిర్మిస్తున్నాము. మేము పంపే ప్రతి హెచ్చరిక ఒక ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి, ఒక కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి, ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడటానికి ఒక అవకాశం. అందుకే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము అని అన్నారు.
కాటియో సహ-వ్యవస్థాపకుడు- సీటీఓ, ప్రాంజల్ జతచేస్తూ, ఈ తాజా పెట్టుబడి మా టెక్నాలజీని బలోపేతం చేయడానికి, మా బృందాన్ని పెంచుకోవడానికి, మరియు రహదారి భద్రత అనేది మినహాయింపు కాకుండా ఒక నియమంగా మారేలా మా విస్తరణను పెంచడానికి అనుమతిస్తుంది, అని అన్నారు.
అమల్ పారిఖ్ ఇలా అన్నారు: కాటియో విషయంలో నన్ను ఆకట్టుకున్నది చాలా సులభం: సమస్యను లోతుగా అర్థం చేసుకున్న వ్యవస్థాపకులు, మరియు హృదయంతో, పట్టుదలతో నిర్మిస్తున్న బృందం. అంకిత్, ప్రాంజల్ మరియు బృందం భారతదేశంలోని అత్యంత అత్యవసరమైన, ఇంకా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన సవాళ్లలో ఒకటైన, రహదారి భద్రతను పరిష్కరిస్తున్నారు. AIని మౌలిక సదుపాయాలతో కలపడం ద్వారా, వారు ఒక ఆచరణాత్మకమైన ఇంకా వినూత్నమైన విధానాన్ని తీసుకుంటున్నారు. ఇది దలాల్ స్ట్రీట్ యొక్క క్రమశిక్షణ, ఇన్నోవేషన్ స్ట్రీట్ యొక్క విప్లవాత్మక మార్పుతో కలిసినట్టుంది. భారతీయ రహదారులను సురక్షితంగా మార్చే వారి లక్ష్యంలో వారితో భాగస్వామ్యం కావడం పట్ల ఉత్సాహంగా ఉన్నాను.
ఈ నిధులు కాటియో యొక్క పరిశోధన, అభివృద్ధిని విస్తరించడానికి, దాని AI సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి, భారతదేశంలోని ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లు, నగరాల మధ్య, నగరాలలో తిరిగే బస్ ఆపరేటర్లు, పాఠశాల రవాణా నెట్వర్క్లలో దాని ఉనికిని పెంచడానికి ఉపయోగించబడతాయి. ఫ్లీట్లకు సులభంగా స్వీకరణను నిర్ధారించడానికి కంపెనీ తన ఆన్-గ్రౌండ్ ఇన్స్టాలేషన్ మరియు సర్వీసింగ్ సామర్థ్యాలను కూడా బలోపేతం చేయాలని యోచిస్తోంది.
కాటియో యొక్క విధానం, టెక్నాలజీ ప్రజల జీవితాలను కలిపే రహదారులపై అత్యంత ముఖ్యమైన చోట వారికి సేవ చేయాలనే నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక రహదారి ప్రమాదాల రేట్లలో ఒకటి భారతదేశంలో నమోదవుతున్నందున, డ్రైవర్లు, ప్రయాణీకులు, పాదచారులను సమానంగా రక్షించే డేటా-ఆధారిత జోక్యాల ద్వారా రహదారి భద్రతను మార్చడమే కాటియో యొక్క దార్శనికత.