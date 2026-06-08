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ప్రపంచ పర్యావరణం: ప్లాస్టిక్ కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా బిస్లెరి ఇంటర్నేషనల్ కార్యక్రమం
దక్షిణ- మధ్య భారతదేశం అంతటా పౌరులు, సమాజాలతో క్షేత్ర స్థాయి కార్యకలాపాల క్రమం ద్వారా ప్రపంచ పర్యావరణ రోజు 2026ను బిస్లెరి ఇంటర్నేషనల్ గుర్తించింది. ప్లాస్టిక్ వ్యవర్థాల నిర్వహణ కోసం బాటిల్స్ ఫర్ ఛేంజ్ కార్యక్రమం ద్వారా, బిస్లెరి పాండిచ్చేరి, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కేరళ, ఛత్తీస్ ఘర్ లోని సమాజాలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు, రక్షణ సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు, పౌర సమాజ సంస్థల్ని సమీకరించింది. మొత్తంగా, కాంపైన్ 18 టన్నుల కంటే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను స్వాధీనం చేసుకుంది, బాధ్యతను భాగస్వామ్య చర్యగా మార్చింది.
శ్రీ కే. గణేష్, డైరెక్టర్- సస్టైనబిలిటి- కార్పొరేట్ అఫైర్స్, బిస్లెరి ఇంటర్నేషనల్, ఇలా అన్నారు, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థం అట్టడుగు స్థాయిల పరిష్కారాలను నిర్వహిస్తుంది. బాటిల్స్ ఫర్ ఛేంజ్ ద్వారా, చైతన్యం కలిగించడానికి, బాధ్యతగా ప్లాస్టిక్ వాడటం, పడవేయడం అనుసరించడానికి సమాజాల కోసం మార్గాలను సృష్టించడానికి మేము ఎల్లప్పుడూ కోరుకుంటాము. పాండిచ్చేరిలో శుభ్రం చేసే డ్రైవ్స్ నుండి కేరళలో చైతన్యం కాంపైన్స్ వరకు, ఈ మిషన్ను అభివృద్ధి చేయడానికి మేము కట్టుబడ్డాము. దీనిని సాధ్యం చేయడానికి కొనసాగిస్తున్న ప్రతి భాగస్వామికి కృతజ్ఞతగా ఉంటాము.
పాండిచ్చేరిలో, బిస్లెరి ప్లాస్టిక్ రహితమైన సమాజం కోసం వాదించే ర్యాలీ కోసం ప్రశ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీతో భాగస్వామ్యం చెందింది. దీనితో పాటు, వెంకటేశ్వర డెంటల్ కాలేజీలో ఒక సేకరణ డ్రైవ్ నిర్వహించబడింది. ఈ డ్రైవ్ లో 520 కేజీల ప్లాస్టిక్ సేకరించబడింది. రెండు కార్యకలాపాల్లో 250 మంది పాల్గొన్నారు. కాంపైన్ భౌగోళికంగా తమిళనాడులో ఎంతో విస్తృతంగా చేరింది. తిరువల్లూర్ పట్టణ స్థానిక సంస్థల భాగస్వామ్యంతో మొక్కల్ని నాటే కాంపైన్ లో భాగంగా స్థానిక చెరువుల చుట్టూ మొత్తం 150 మొక్కల్ని నాటారు. అటవీ విభాగం, కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డ్, తిరువల్లూరు భాగస్వామ్యంలో పులికాట్ బర్డ్ శాంక్చురీ వద్ద పరిశుభ్రత డ్రైవ్స్ నిర్వహించబడ్డాయి. ఊటీలో కల్లార్ చెక్ పోస్ట్ నుండి బర్లియార్ బ్రిడ్జ్ వరకు, వెల్లింగిరి హిల్స్ వరకు పరిశుభ్రతా డ్రైవ్స్ నిర్వహించబడ్డాయి, 850 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు సేకరించబడ్డాయి.
కోయంబత్తూరులో, రథినమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్ స్టిట్యూషన్స్ భాగస్వామ్యంతో ఏఐసి-రైజ్ లో జరిగిన క్లైమేట్ కారిడార్ కార్యక్రమంలో 200 మంది పాల్గొన్నారు. త్రిచీలో, బిస్లెర్లి వ్యర్థాల సేకరణ బిన్స్ ను ఏర్పాటు చేయడానికి సిటీ కార్పొరేషన్, YI-CIIతో భాగస్వామ్యం చెందింది. బాధ్యతాయుతమైన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణను ప్రోత్సహించడానికి కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డ్, జిల్లా పరిపాలనా విభాగం సహకారంతో దిండిగల్ లో ఇలాంటి కార్యక్రమమే నిర్వహించబడింది.
కర్ణాటకలో, CII, మైసూర్ కార్పొరేషన్ భాగస్వామ్యంతో జరిగిన పెద్ద ఎత్తున పరిశుభ్రత డ్రైవ్లో భాగంగా 2,000 మంది ప్రజలు సమీకరించబడ్డారు మరియు 15,000 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థం స్వాధీనం చేసుకోబడింది. కర్ణాటక పోలీసు అకాడమీలో జరిగిన సేకరణ డ్రైవ్లో 300 మంది సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. హుడీ సరస్సు, నెక్సస్ మాల్ లోని పరిశుభ్రత, మొక్కల్ని నాటే డ్రైవ్స్లో భాగంగా 600 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు సేకరించబడ్డాయి, 100 మొక్కలు నాటారు.
ఛత్తీస్ ఘర్లో, ఛత్తీస్ ఘర్ అటవీ విభాగం సహకారంతో రాయ్ పూర్ లోని నందన్ వన్ జంగిల్ సఫారిలో బాటిల్స్ ఫర్ ఛేంజ్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయబడింది. సుమారు 2,000 మంది ఎగ్జిబిషన్ను సందర్శించారు. ఇదే వేదికలో జరిగిన పరిశుభ్రత, మొక్కల్ని నాటే డ్రైవ్లో 100 మంది పాల్గొన్నారు. వీరు ఉమ్మడిగా 100 మొక్కల్ని సేకరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో హైదరాబాద్, వైజాగ్లు కాంపైన్ ను నిర్వహించాయి. హైదరాబాద్ లోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్శిటీ భాగస్వామ్యంతో ఇంటింటికి వెళ్లి చైతన్యం కాంపైన్ నిర్వహించారు. హైదరాబాద్లో 5,000 కుటుంబాలను ఈ కాంపైన్ చేరుకుంది, అపర్ణ ఆర్ డబ్ల్యూఏలోని బాటిల్స్ ఫర్ ఛేంజ్ ఎగ్జిబిషన్ లో 500 మంది ప్రజలు పాల్గొన్నారు. సంప్రభవ్ ఫౌండేషన్, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్శఇటీలు నిర్వహించిన సేకరణ డ్రైవ్లో భాగంగా ప్రభావితపరిచే 2,000 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు సేకరించబడ్డాయి.
కాలికట్, కేరళలో ఈ కాంపైన్ సదస్సుతో, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణపై ర్యాలీతో ముగిసింది. ఫరూక్ కాలేజ్, ఎన్ఎస్ఎస్ భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించబడిన, ఈ కార్యక్రమంలో 250 మంది విద్యార్థులు, కమ్యూనిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బిస్లెరి నిర్వహించిన ప్రపంచ పర్యావణ దినం కార్యకలాపాలు పరిశుభ్రమైన, పచ్చని, మరింత సుస్థిరమైన భవిష్యత్తుకు బిస్లెరి వారి నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, బిస్లెరి కొనసాగుతున్న బాటిల్స్ ఫర్ ఛేంజ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిలిచింది. ఇప్పటి వరకు, బాటిల్స్ ఫర్ ఛేంజ్ దేశవ్యాప్తంగా 10 మిలియన్ కంటే ఎక్కువమంది ప్రజల్ని చేరింది, ప్రభావవంతమైన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణను ప్రోత్సహించడానికి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల వేర్పాటు, రీసైక్లింగ్ గురించి చైతన్యం కలిగించింది.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.
Thaman: ప్రజలు హ్యాపీగా వుండేందుకే ఓజీ టూర్ చేస్తున్నాం : థమన్
ఓజీ టూర్ పేరుతో తన టీమ్ తో థమన్ ప్రోగ్రామ్ లు చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన హైదరాబాద్ తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ లో జూన్ 6న జరగాల్సింది. వర్షం కారణంగా వాయిదా పడింది. అందుకే జూన్ 13న ప్రారంబిస్తున్నాం. నాలుగు సిటీలలో ఓజీ షో చేయాలనుకున్నాం. ఓజీ లోని టైటిల్ సాంగ్ కు ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆ పేరుతో షో చేస్తున్నాం. బుక్ హౌ షోలో దాదాపు టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. షో కు వచ్చేవారికి చాలా ప్రికాషియన్స్ తీసుకున్నాం.
Akash Goparaju: ఎప్పుడూ నా వెన్నంటే అమ్మ ప్రోత్సహిస్తుంది : ఆకాష్ గోపరాజు
తొలి చిత్రం ‘సర్కారు నౌకరి’తో హీరోగా పరిచయమైన ఆకాష్ గోపరాజు, ఇప్పుడు ‘కొత్త మలుపు’తో మరో విభిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కోనసీమ నేపథ్యం, రొమాన్స్, సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై చిత్రబృందం పూర్తి నమ్మకంతో ఉంది.