బహ్మపుత్ర నది కింద రోడ్డు- రైలు సొరంగం.. లాజిస్టిక్స్ ఖర్చు తగ్గుతుంది.. జర్నీ 30 నిమిషాలే
underwater road-rail tunnel
అస్సాంలోని బ్రహ్మపుత్ర నది కింద నీటి అడుగున రోడ్డు-రైలు సొరంగం నిర్మించే ప్రణాళికకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఇది దేశంలోనే రోడ్డు, రైలు రెండింటినీ కలిపే మొట్టమొదటి సొరంగం అవుతుంది. దీనికి ట్విన్ ట్యూబ్ టీబీఎం టన్నెల్ అని పేరు పెట్టారు. ఒక సొరంగం రైల్వే మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉంటుంది. మరొకటి రోడ్డును కలిగి ఉంటుంది. దీని మొత్తం పొడవు 33.7 కి.మీ. ఉంటుంది.
ఈ ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనను ఫిబ్రవరి 13 శుక్రవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆర్థిక వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశంలో ఆమోదించారు. శుక్రవారం రూ.1.6 ట్రిలియన్ల విలువైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. భారతదేశంలో మొట్టమొదటి అండర్ వాటర్-కమ్-రోడ్ సొరంగం
దేశంలో మొట్టమొదటి అండర్ వాటర్ రోడ్-రైల్ సొరంగం గోహ్పూర్, అస్సాంలోని నుమాలిఘర్ కారిడార్ మధ్య నిర్మించబడుతుంది. దీని మొత్తం ఖర్చు రూ.18,662.02 కోట్లు.
ప్రస్తుతం, నుమాలిఘర్ నుండి గోహ్పూర్ వరకు ప్రయాణం 240 కిలోమీటర్లు, దాదాపు ఆరు గంటలు పడుతుంది. అయితే, బ్రహ్మపుత్ర నది కింద రోడ్డు-కమ్-రైలు సొరంగం ద్వారా నాలుగు లేన్ల, యాక్సెస్-నియంత్రిత గ్రీన్ఫీల్డ్ కనెక్టివిటీ ఆమోదించబడింది.
నుమాలిఘర్, గోహ్పూర్ మధ్య దూరాన్ని కవర్ చేయడానికి ఇది కేవలం 30 నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, ఇతర ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఇది సరుకు రవాణాను సులభతరం చేస్తుంది. లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది. ఈశాన్య అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుంది.