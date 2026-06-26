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హైదరాబాద్లో పెద్ద ఆఫీస్ క్యాంపస్ల కంటే చిన్న ఆఫీస్ స్పేస్ల నిర్వహణ ఖర్చు 35 శాతం ఎక్కువ, ఎందుకని?
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా (Knight Frank India) యొక్క తాజా ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ (FM) ఖర్చుల అంచనా ప్రకారం, హైదరాబాద్లోని చిన్న ఆఫీస్ స్పేస్లను ఉపయోగించేవారు, పెద్ద ఆఫీస్ స్పేస్ల కంటే 35 శాతం ఎక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులను (ఆపరేషనల్ కాస్ట్) భరిస్తున్నారు. 100000- 300000 చదరపు అడుగుల మధ్య ఉండే ఆఫీస్ స్పేస్ల కోసం, ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ ఖర్చులు సాధారణ నిర్వహణకు చదరపు అడుగుకు ₹15.41 గాను, 24x7 (నిరంతర) నిర్వహణకు చదరపు అడుగుకు ₹17.25 గాను ఉన్నాయి. 10,000-30,000 చదరపు అడుగుల విభాగంలో పనిచేసే ఆఫీస్ వినియోగదారుల కోసం, హైదరాబాద్లో ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ ఖర్చులు సాధారణ 12 గంటలు, వారానికి 5 రోజుల నిర్వహణకు చదరపు అడుగుకు ₹23.48 గా ఉన్నాయి; అలాగే 24x7 నిర్వహణకు ఇది చదరపు అడుగుకు ₹25.32కి పెరుగుతుంది. నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా రియల్ ఎస్టేట్ రిపోర్ట్ క్యూ1 (Q1) 2026 ప్రకారం, హైదరాబాద్ మార్కెట్లోని మొత్తం ఆఫీస్ లావాదేవీల పరిమాణంలో (5.9 మిలియన్ చదరపు అడుగులు), పెద్ద ఆఫీస్ స్పేస్లే 75% (4.4 మిలియన్ చదరపు అడుగులు) వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా, ఫెసిలిటీస్ & అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మరియు హెడ్ పవన్ కోయల్ మాట్లాడుతూ, ఏ ప్రాంతంలోనైనా చిన్న కార్యాలయాలు తక్కువ సామర్థ్యంతో ఉండటం సహజమే. అయితే హైదరాబాద్లో అధిక కనిష్ట వేతనాలు మరియు ఇతర స్థిర వ్యయాలు ఉండటంతో, ఏ నమూనా అనుకూలమో పరిశీలించడం అవసరం. చిన్న కార్యాలయాన్ని అద్దెకు తీసుకోవడం కంటే కో-వర్కింగ్ స్థలాన్ని ఉపయోగించడం తక్కువ ఖర్చుతో ఉండవచ్చు. అలాగే మధ్యస్థ స్థాయి కార్యాలయాలకూ ఇది అనుకూలంగా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకునే వరకు పూర్తి కాల ఉద్యోగులను (FTEs) నియమించాల్సిన అవసరం లేకుండా, సేవలను సమకూర్చడంలో ఖర్చు మరియు శ్రమను కూడా తగ్గించుకోవచ్చు.
పెద్ద కార్యాలయాలు అత్యధిక స్థాయి ప్రయోజనాన్ని అందిస్తున్నాయి
హైదరాబాద్లోని పెద్ద కార్యాలయ క్యాంపస్లలోనే అత్యంత గణనీయమైన వ్యయ సామర్థ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. 1,00,000- 3,00,000 చదరపు అడుగుల కార్యాలయాల కోసం, ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ వ్యయం సాధారణ కార్యకలాపాల కోసం ₹15.41 చదరపు అడుగుకు, 24x7 కార్యకలాపాల కోసం ₹17.25 చదరపు అడుగుకుగా ఉంది. అలాగే 300,000-500,000 చదరపు అడుగుల కార్యాలయాలను నిర్వహిస్తున్న సంస్థల వద్ద ఈ ఖర్చులు ఇంకా తగ్గి, వరుసగా ₹12.56 చదరపు అడుగుకు, ₹14.40 చదరపు అడుగుకుగా నమోదయ్యాయి. భద్రతా సేవల వ్యయం మాత్రం ₹2.75- ₹2.85 చదరపు అడుగుకు మధ్య స్థిరంగా ఉంది.
ఈ సామర్థ్యాలు సమగ్ర భవన మౌలిక వసతులు, కేంద్రీకృత కమాండ్ వ్యవస్థలు, ఆటోమేషన్, సిబ్బంది వినియోగాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం వల్ల సాధ్యమవుతున్నాయి. దీనివల్ల పెద్ద పరిమాణంలోని క్యాంపస్లు బహుళజాతి సంస్థలు, గ్లోబల్ కెపబిలిటీ సెంటర్లు, ఐటీ/ఐటీఈఎస్ సంస్థలకు ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణీయంగా మారుతున్నాయి.
అన్ని కార్యాలయ విభాగాల్లో 24x7 కార్యకలాపాలు అధిక వ్యయాన్ని కలిగించినప్పటికీ, పెద్ద కార్యాలయాల్లో కేంద్రీకృత వ్యవస్థలు, ఆటోమేషన్, మరియు సిబ్బంది సామర్థ్యాల కారణంగా ఆ వ్యయ తేడా తగ్గుతోంది. స్మార్ట్ బిల్డింగ్ సాంకేతికతలు, ESG ఆధారిత కార్యాలయ విధానాలు, మరియు ఉద్యోగి-కేంద్రిత కార్యాలయ వ్యూహాల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, హైదరాబాద్ వాణిజ్య కార్యాలయ మార్కెట్లో సమగ్ర ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ పరిష్కారాలపై డిమాండ్ మరింత వేగంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడుతోంది.
చిన్న కార్యాలయాల్లో ప్రతి చదరపు అడుగుకు అధిక నిర్వహణ వ్యయం నమోదవుతోంది
10,000 – 30,000 చదరపు అడుగుల విభాగంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న సంస్థల కోసం, హైదరాబాద్లో ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ వ్యయం సాధారణ 12 గంటల, 5 రోజుల కార్యకలాపాల కోసం ₹23.48 ప్రతి చదరపు అడుగుకు కాగా, 24x7 కార్యకలాపాల కోసం ₹25.32 ప్రతి చదరపు అడుగుకు వరకు పెరుగుతోంది. ఇక 30,000 – 50,000 చదరపు అడుగుల విభాగంలోని కార్యాలయాలకు, ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ వ్యయం వరుసగా ₹25.44 ప్రతి చదరపు అడుగుకు మరియు ₹27.28 ప్రతి చదరపు అడుగుకు గా నమోదైంది. భద్రతా సేవల వ్యయం ఈ కార్యాలయ నమూనాల్లో ₹2.76 – ₹4.85 ప్రతి చదరపు అడుగుకు మధ్య ఉంది.
ఈ తరహా కార్యాలయాలను సాధారణంగా స్టార్టప్లు, ఫ్లెక్స్-స్పేస్ ఆపరేటర్లు, బూటిక్ సంస్థలు, మరియు ప్రాంతీయ వ్యాపార విభాగాలు వినియోగిస్తాయి. ఇక్కడ సిబ్బంది వినియోగం అధికంగా ఉండటం మరియు పరిమిత స్థాయి ప్రయోజనాలు ఉండటం వల్ల, ప్రతి చదరపు అడుగుకు నిర్వహణ వ్యయం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మధ్యస్థ పరిమాణంలోని కార్యాలయాలు సామర్థ్యం మరియు విస్తరణ సామర్థ్యానికి సమతుల్యతను అందిస్తున్నాయి
హైదరాబాద్లోని 50,000-100,000 చదరపు అడుగుల కార్యాలయ విభాగం బలమైన నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తోంది, దీనివల్ల ఇది స్థిరపడిన కార్పొరేట్ సంస్థలు, సాంకేతిక సంస్థలు, GCCలు మరియు షేర్డ్ సర్వీస్ సెంటర్లకు ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణీయంగా మారుతోంది. ఈ విభాగంలో ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ వ్యయం సాధారణ కార్యకలాపాల కోసం ₹22.82 చదరపు అడుగుకు, మరియు 24x7 కార్యకలాపాల కోసం ₹24.66 చదరపు అడుగుకు గా ఉంది. భద్రతా సేవల వ్యయం ₹3.36 - ₹4.77 చదరపు అడుగుకు పరిధిలో కొనసాగుతోంది.
ఈ తక్కువ స్థాయి వ్యయ నిర్మాణం ఇంజినీరింగ్ వ్యవస్థల మెరుగైన వినియోగం, సరఫరాదారుల సమర్థవంతమైన వినియోగం, మరియు మెరుగైన సిబ్బంది ఉత్పాదకతను ప్రతిబింబిస్తోంది. దీని వల్ల కార్యాలయ వినియోగదారులు కార్యాలయ నాణ్యతను కొనసాగిస్తూ, నిర్వహణ వ్యయాలను మరింత సమర్థవంతంగా నియంత్రించగలుగుతున్నారు.
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