గౌతమ్ మీనన్తో కలసి పని చేస్తున్న పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ గోల్డ్
హైదరాబాద్: పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ గోల్డ్ అద్భుతమైన నటీనటుల ఎంపికతో ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సృజనాత్మక కలయికను సిద్ధం చేస్తోంది! ఈ బ్రాండ్ తన తాజా బ్రాండ్ చిత్రం కోసం సినిమా, సంగీతం, నృత్య రంగాలకు చెందిన దక్షిణ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రముఖులతో ఒక డ్రీమ్ టీమ్ను ఒక చోట చేర్చిం ది. ప్రఖ్యాత చిత్రనిర్మాత-దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ నేతృత్వంలో, ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ బృందా మాస్టర్, ప్రముఖ గాయకుడు- సంగీతకారుడు కార్తీక్, ప్రముఖ గీత రచయిత అనంత శ్రీరామ్, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి నేపథ్య గాయని శ్వేతా మోహన్లతో కలిసి రూపొందిన ఈ ప్రాజెక్ట్, ఒక బ్రాండ్ చిత్రంలా కాకుండా, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక సినిమా విడుదల క్రెడిట్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రేక్షకుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ చిత్రం, సినిమా, సంగీతం, నృత్యాల మాయాజాలాన్ని ఒక చోట చేర్చి, మొట్టమొదటిసారిగా ఒక బ్రాండ్ చిత్ర అనుభూతిని సృష్టిస్తుంది.
బ్రాండ్ చిత్రం కంటే ఎక్కువగా, పారాచూట్ అడ్వాన్స్డ్ గోల్డ్ యొక్క ఈ తాజా చిత్రం ఒక చిన్న తెలుగు సంగీత రూపకంలా సాగుతుంది. ప్రేక్షకులు ఇష్టపడే భావోద్వేగం, సంగీతం, అద్భుతమైన కథనాన్ని ఇది ఒక చోట చేర్చింది. 'మళ్ళీ ఒక చిన్నపిల్లలా అనుభూతి చెందండి' అనే స్ఫూర్తితో రూపొందిన ఈ చిత్రం, నిశ్చింతతో కూడిన ఆనందాన్ని చాటిచెబుతూ, సంగీతం, నృత్యం, స్వీయ వ్యక్తీకరణ ద్వారా మహిళలు తమలోని బాల్యంతో తిరిగి అనుసంధానం అయ్యేలా ప్రోత్సహిస్తుంది.
దక్షిణ భారత సినిమాలోని ఎంతో ఆదరణ పొందిన, చిరస్మరణీయమైన కొన్ని కథల దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. భావోద్వేగాలను, సంబంధాలను, గతాన్ని తెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించే తన విశిష్టమైన సామర్థ్యానికి పేరుగాంచిన గౌతమ్, తనదైన ప్రత్యేక కథన శైలిని ఈ చిత్రానికి జోడించి, ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఇష్టపడే ఆత్మీయతను, భావోద్వేగ లోతును అందించారు. సినిమాటిక్ మ్యాజిక్కు మరో పొరను జోడిస్తూ, బృందా మాస్టర్ తనదైన నృత్య దర్శకత్వంతో, బలమైన వైరల్ పొటెన్షియల్ ఉన్న ఒక చిరస్మరణీయమైన హుక్ స్టెప్తో ఈ చిత్రాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లారు.
దృశ్యాలకు మరింత శోభను చేకూరుస్తూ, ప్రఖ్యాత గాయకుడు-సంగీత దర్శకుడు కార్తీక్ స్వరపరిచిన ఒక అసలైన సంగీతం ఉంది. దీనికి ప్రముఖ రచయిత అనంత శ్రీరామ్ సాహిత్యం అందించారు. ఆయన మాటలు ఈ సంగీతానికి భావోద్వేగ లోతును, ప్రతిధ్వనిని జోడిస్తాయి. ఈ సంగీతానికి ప్రాణం పోశారు శ్వేతా మోహన్. ఆత్మను హత్తుకునే ఆమె గాత్రం ఈ చిత్రానికి భావోద్వేగ హృదయ స్పందనగా నిలుస్తుంది. ఆమె భావోద్వేగ భరిత గానం కథనాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లి, సంగీతాన్ని కథనంలో ఒక అంతర్భాగంగా మారుస్తూ, సినిమా భావోద్వేగ ఆకర్షణను పెంచుతుంది.
దక్షిణాదిలోని అత్యంత అభిమానించే కొందరు సృజనాత్మక కళాకారులు చేతులు కలపడంతో, ఈ చిత్రం ఒక వినోదాత్మక చిత్రానికి ఉండాల్సిన అన్ని అంశాలకూ హామీ ఇస్తుంది: హృద్యమైన భావోద్వేగాలు, గుర్తుండి పోయే సంగీతం, అందమైన దృశ్యాలు, ప్రేక్షకులు అంత త్వరగా మరచిపోలేని ఒక డ్యాన్స్ హుక్.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో టెలివిజన్, డిజిటల్, సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లలో త్వరలోనే ఈ చిత్రం ప్రారంభం కానుం ది. దాన్ని చూసిన అనుభూతి దాన్ని చూడడంతోనే ముగిసిపోదు. అభిమానులు ఒక ప్రత్యేకమైన లిరికల్ మ్యూజిక్ వీడియో కోసం కూడా ఎదురుచూడవచ్చు, ఆ సంగీతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంటుంది. భారతీయ సినిమాలో అత్యద్భుతమైన ఫ్రేమ్లను రూపొందించడంలో పేరుగాంచిన ప్రఖ్యాత సినిమాటోగ్రాఫర్ మనుష్ నందన్, అలాగే తన పదునైన కథనంతో వివిధ భాషలలోని అనేక చిత్రాలకు రూపునిచ్చిన సెలబ్రిటీ ఎడిటర్ ఆంథోనీ కూడా ఈ చిత్రానికి దృశ్య వైభవాన్ని జోడిస్తున్నారు.