వాణిజ్య గ్యాస్ బాదుడు పూర్తయింది.. ఇక పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల పెంపు తప్పదా?
దేశంలో వాణిజ్య అవసరాల కోసం వినియోగించే వంట గ్యాస్ ధరను కేంద్రం ఏకంగా రూ.993కు పెంచేశారు. ఇపుడు దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్తో పాటు వంట గ్యాస్ ధరను కూడా పెంచనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ముడి చమురు రవాణాకు గుండెకాయలాంటి హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో నౌకల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఈ కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర 126 డాలర్లకు చేరింది. తాజాగా ధరలు తగ్పినప్పటికీ 110 డాలర్లకు పైమాటగానే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సమీప భవిష్యత్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపునకు ఆస్కారం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
అమెరికా ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైన రెండు నెలల దాటింది. దీంతో అంతర్జాతీయంగా ఇంధన ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. వివిధ దేశాల్లో చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. కానీ వివిధ కారణాల వల్ల మన దేశంలో ఇప్పటివరకు ధరలను పెంచలేదు.
అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరిగినప్పటికీ దేశీయంగా మాత్రం పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరల జోలికి ఆయిల్ కంపెనీలు వెళ్లలేదు. అయితే, కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్, పారిశ్రామిక డీజిల్, 5 కేజీలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ ధరలు, విమాన సంస్థలకు విక్రయించే జెట్ ఫ్యూయల్ ధరలు మాత్రం అమాంతం పెంచేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సమీప భవిష్యత్లో దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని కేంద్ర వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.