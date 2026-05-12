మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (08:33 IST)

వాహనదారులకు పెట్రో బాంబుతో షాక్ - పెట్రోల - డీజిల్‌పై రూ.5 పెంపు?

ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగియడంతో వాహనదారులకు కేంద్రం షాక్ ఇవ్వనుంది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఆ భారాన్ని దేశీయంగా వాహనదారులపై నింపాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫలితంగా పెట్రోల్, డీజిల్‌పై రూ.5 చొప్పున, గృహ అవసరాల కోసం వినియోగించే వంట గ్యాస్ ధరను రూ.50కు పెంచాలని భావిస్తోంది. ఈ పెంపుపై ఈ నెల 15వ తేదీలోపు అధికారిక ప్రకటన వెలువడవచ్చని కేంద్ర వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. 
 
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరిగిన యుద్ధం, ఆ తర్వార హర్మోజ్ జలసంధి మూసివేత తదితర కారణాల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు బ్యారెల్ ధర 105 డాలర్లకు పెరిగింది. భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో 85 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడటంతో ఆర్థికంగా పెనుభారం పడుతోంది. దీనివల్ల ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు ప్రస్తుతం నెలకు రూ.30 వేల కోట్ల మేరకు నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. 
 
ఇపుడు చమురు ధరల పెరుగుదల భారాన్ని ప్రజలపై వేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. అయితే, ఈ ధరా భారాన్ని ఒకేసారి కాకుండా దశలవారీగా అమలు చేయాలని భావిస్తోంది. ఒకేసారి పెద్దమొత్తంలో ధరలు పెంచితే ద్రవ్యోల్బణం అదుపు తప్పుతుందన్న ఆందోళనను ఆర్థిక రంగ నిపుణులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొదట్లో రూ.4 లేదా రూ.5 పెంచి, ఆ తర్వాత నష్టాలను భర్తీ అయ్యేంత వరకు దశల వారీగా రూ.2 లేదా రూ.4 చొప్పున పెంచుకుంటూ పోవాలన్నది చమురు సంస్థల ఆలోచనగా ఉంది. 
 
అయితే, పెట్రోల్ ధరలను పెంచితే మాత్రం రవాణా చార్జీలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై ప్రభావం పడుతుందని, ఇది మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం మోపుతుందని భావిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న చమురు ధలకుతోడు డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువ కూడా గణనీయంగా పడిపోతోంది. దీంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై రెట్టింపు భారం పడుతోంది. 

ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన నా సినిమాలన్నింటికంటే చాలా డిఫరెంట్‌గా చూపించారు. త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి పనిచేసిన సినిమా ఇది. తను చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. విక్రమ్ గారు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు డిజైన్ చేశారు అని కథానాయకుడు సూర్య అన్నారు. ఆయన నటించిన తమిళ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడుగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా మే 14న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుతుంది.

కోలీవుడ్ నటుడు కార్తి తన అన్న సూర్య నటించిన 'వీరభద్రుడు' చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. తన అన్న 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారని, ఆయన తప్ప మరెవరూ ఈ తరహా పాత్రలు చేయలేరని అన్నారు.

సుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

ప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

